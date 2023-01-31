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Казнь после смерти, первая покупка в интернете и другие любопытные факты и истории

Казнь после смерти, первая покупка в интернете и другие любопытные факты и истории

Автор:
31 января 2023 22:16
Сообщество : Факты
Метки: в мире интересного   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
2240
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Очередная рабочая неделя стартовала, да и понедельник уже позади. А это значит, что настало время сделать небольшой перерыв, чтобы взглянуть на очередную подборку любопытных фактов и историй.

Не секрет, что среди животных самцы нередко пытаются демонстрировать друг другу свой свирепый настрой. Правда, у антилоп эта самая демонстрация весьма специфична – они грозно щёлкают коленными суставами. Как говорится, не суставы болят, а показываю свирепость.


Войну между Нидерландами и архипелагом Силли по праву можно назвать одной из самых длинных, ведь она продлилась 335 лет и 18 дней. Самое интересное, что за всё это время ни один человек не пострадал.

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В 1956 году французский философ Жан-Поль Сартр завёл роман с 19-летней переводчицей Арлетт. Правда, счастье влюблённых длилось недолго. Однако это не помешало писателю через 9 лет удочерить её.

Вряд ли кого-то удивит новость, что большинство миллиардеров тратят деньги на всякую бесполезную ерунду. Например, грек Аристотель Онассис обтянул барные стулья на своей яхте крайней плотью китов.

Если решите завести попугая ару, знайте, что этот пернатый вполне может вас пережить. Оказывается, что эти птицы могут прожить до 75 лет.

Оказывается, что после чистки зубов нужно просто выплёвывать пасту, поскольку полоскание смывает фторид и другие вещества, защищающие зубы, а также снижает профилактический эффект.


Многим знаком Питер Пэн. Прототипом этого весёлого, вечно юного паренька стал старший брат писателя Джеймса Барри, не доживший до 14 лет. Трагедия глубоко ранила всю семью, поэтому писатель решил увековечить память о своём брате вот таким образом.

От правосудия не уйдёт никто. Это почувствовал на своей шкуре английский государственный деятель Оливер Кромвель. Спустя три года после кончины его казнили.

Сегодня в интернете можно купить всё, что угодно.  Но какая же вещь была первой продана через Всемирную паутину? Оказывается, это был пакетик марихуаны.


Знаете ли вы, почему все младенцы пухлощёкие? Потому что внутри есть округлости, называемые комочками Биша. А нужны они для того, чтобы во время сосания молока не прикусывать щёчки. Лишь к 30 годам они заметно уменьшаются в размере.

Несмотря на то, что волосы на родинке выглядят не слишком привлекательно, это весьма хороший знак. Так можно понять, что данный участок здоров и не содержит опухолей.


Оказывается, что Гитлер считал себя неким секс-символом нации, поэтому ради политической выгоды поддерживал имидж одиночки. Его же отношения с Евой Браун раскрылись для немецкого народа лишь в конце войны.

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Метки: в мире интересного   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
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7  комментариев
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5k
sedoisever 2 часа назад
Завести попугая ару или птицу киву, сесть в каною и поплыть к своей типе...
В сочетании "попугай ара", "попугаю ара" - не склоняется. Отдельно - склоняется. "Завести ару", "много ар". Но "много попугаев ара".
Как-то так.
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549
deGENERat 18 минут назад
Куча информации без начала и конца...
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84
Alex Roland 19 минут назад
Именно поэтому Питер Пэн всегда оставался маленьким мальчиком ... я это знал еще в детстве читая сказку ...
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37k
Mamin Sibiriak Час назад
<<< чтобы во время сосания молока не прикусывать щёчки >>>

У большинства детей зубы начинают прорезаться в возрасте от 4-х до 7 месяцев. Чем они "прикусывают щёчки" до этого момента?

Нет единого мнения, какую роль играют комочки Биша. Различные специалисты считают, что они повышают тонус щек и упрощают процесс сосания груди, защищают от травм лицевые мышцы и нервы, облегчают пережевывание пищи.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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