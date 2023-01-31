Казнь после смерти, первая покупка в интернете и другие любопытные факты и истории

Не секрет, что среди животных самцы нередко пытаются демонстрировать друг другу свой свирепый настрой. Правда, у антилоп эта самая демонстрация весьма специфична – они грозно щёлкают коленными суставами. Как говорится, не суставы болят, а показываю свирепость.

Войну между Нидерландами и архипелагом Силли по праву можно назвать одной из самых длинных, ведь она продлилась 335 лет и 18 дней. Самое интересное, что за всё это время ни один человек не пострадал.