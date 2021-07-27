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У берегов Японии увидели редчайших косаток

У берегов Японии увидели редчайших косаток (8 фото + 1 видео)

Автор:
27 июля 2021 21:15
Сообщество : Животные
Метки: Япония   дикая природа   животные   косатка   косатки   морские обитатели   природа   фото   
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Наблюдатели за морскими обитателями заметили у берегов Японии редкое явление - сразу двух белых косаток. Это очень редкие китообразные, которых многие принимают за альбиносов - но они такими не являются. Оказалось, особенность таких редчайших косаток - в другом.

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Метки: Япония   дикая природа   животные   косатка   косатки   морские обитатели   природа   фото   
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6  комментариев
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747
палыч 2 часа назад
Изучатели куевы, как с фукусимы воду слить это нормально, а откуда взялась мутация непонятно.
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182
Macht 38 минут назад
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5k
Ruk Час назад
спасения какого "вида"? это просто отклонение от нормы, болезнь, уродство...
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22k
Юрьевич 2 часа назад
"Правда, по словам ученых, распространение таких косаток является признаком того, что вид находится в беде."

Да там много чего находится в беде... Если про Фукусима перестали писать, это не значит что оттуда воду перестали сливать в океан... Ядерное топливо оттуда никто не извлекал, его продолжают охлаждать водой! И как вы думаете куда всё сливается?
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