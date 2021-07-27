У берегов Японии увидели редчайших косаток

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Наблюдатели за морскими обитателями заметили у берегов Японии редкое явление - сразу двух белых косаток. Это очень редкие китообразные, которых многие принимают за альбиносов - но они такими не являются. Оказалось, особенность таких редчайших косаток - в другом.
Белых косаток заметила группа японцев во время тура по наблюдению за китами 24 июля в Кунаширском проливе, между северными островами Хоккайдо и Кунашир. Одна из белых косаток была старше, и раньше ее уже видели в этих местах. Другая косатка - помладше, и на ее теле виднелись царапины. Это первый раз, когда у берегов Японии были замечены две белые косатки - эти китообразные очень редкие.
Белые косатки - не альбиносы, как думают многие. Их глаза темные, поэтому особенность их окраса заключается в лейцизме - мутации, вызывающей частичную потерю пигментации наружного покрова. При лейцизме клетки наружного покрова некоторых животных вообще не вырабатывают меланин, отвечающий за окрас глаз, кожи, перьев, и шерсти.
Белые косатки и киты когда-то были настолько редки, что считались мифом. Сегодня они становятся все более распространенными - ученым известно по крайней мере о пяти особях, живущих в океанах. Правда, по словам ученых, распространение таких косаток является признаком того, что вид находится в беде.
Хотя точно неизвестно, какое влияние лейцизм оказывает на жизнь косаток, он делает их более заметными для хищников, и более уязвимыми. Кроме того, такие косатки склонны иметь генетические нарушения. В скором времени ученые планируют больше изучить этих редких китообразных ради спасения вида.
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Да там много чего находится в беде... Если про Фукусима перестали писать, это не значит что оттуда воду перестали сливать в океан... Ядерное топливо оттуда никто не извлекал, его продолжают охлаждать водой! И как вы думаете куда всё сливается?