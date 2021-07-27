У берегов Японии увидели редчайших косаток

Белых косаток заметила группа японцев во время тура по наблюдению за китами 24 июля в Кунаширском проливе, между северными островами Хоккайдо и Кунашир. Одна из белых косаток была старше, и раньше ее уже видели в этих местах. Другая косатка - помладше, и на ее теле виднелись царапины. Это первый раз, когда у берегов Японии были замечены две белые косатки - эти китообразные очень редкие.