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Блогер отправился в горы с собаками - и показал удивительные фото из похода

Блогер отправился в горы с собаками - и показал удивительные фото из похода

Автор:
01 марта 2023 20:34
Сообщество : Животные
Метки: Фотографии   гималаи   горы   животные   красиво   поход   походы   природа   собаки   фото   
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Непалец под ником awdoutdoor отправился в поход на гору Манаслу - восьмую по величине вершину в мире. Он взял с собой верных компаньонов - своих собак, делая по пути удивительные кадры. Вместе они преодолели путь в 177 километров за 16 дней. Посмотрим на небольшой фотоотчёт из путешествия!

Блогер под ником awdoutdoor живёт в Катманду, столице Непала. Треккинг и походы - одно из самых популярных местных направлений. Однажды парень заметил, что многие берут с собой в походы собак - и решил приобщить своих пушистиков к этому.

"Я целый год готовил своих собак к этому высокогорному походу вокруг восьмой по высоте горы в мире - Манаслу. Мы начинали с коротких совместных походов, и я быстро понял, что они обожают природу. И наконец, мы отправились в путь! Чтобы добраться до начальной точки, мы целый день ехали на автобусе. Шли 16 дней подряд, преодолев 177 километров и пройдя горный перевал высотой 5 тысяч метров," - рассказал хозяин.

Во время подготовки к большому походу в Гималаях, парень еженедельно брал своих собак в однодневные походы по Катманду. Он также консультировался со специалистом, который объяснил, как готовить собак, и особенности их дыхания при адаптации к высоте.

"В Непале мы живем на высоте 1300 метров над уровнем моря. Во время подготовки мы постепенно увеличивали наши походы до высоты 2700 метров, преодолевая расстояния в 25 километров.

Когда хозяин наконец отправился с собаками в большой поход в Гималаи, они начали с монастыря Серанг, где провели два дня. У одного из пёсиков, золотистого ретривера Чарли, повредилась лапка - скорее всего, после укуса пиявки. Но буквально за эти пару дней он поправился, и продолжил путешествие.

"Местные жители на нашем треке были очень приветливыми. Они часто спрашивали, едят ли мои собаки рис, и предлагали угощения. Им было удивительно видеть собак на таком сложном пути, а ещё, они восхищались моим хаски по кличке Флаффи," - рассказал хозяин.

В итоге, поход завершился успешно - а для собак это было целое невероятное приключение. По словам хозяина, в ходе путешествия собаки много спали - им требовалось время отдыха между впечатлениями и нагрузкой. За 16 дней они прошли красивейшие места, ледниковые озёра, местные колоритные поселения, увидели следы местной культуры и познакомились с жителями.


Конечно, треккинг на такой большой высоте может быть опасным, если собака не подготовлена. Собакам необходимы тренировки, и они должны пройти акклиматизацию. Хозяин должен постоянно следить за состоянием питомцев и отслеживать любые тревожные симптомы - если таковые появляются, нужно обязательно приостановить поход или даже спуститься обратно, чтобы показать животное врачам. Очень важно, чтобы процесс привыкания проходил медленно.


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Метки: Фотографии   гималаи   горы   животные   красиво   поход   походы   природа   собаки   фото   
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