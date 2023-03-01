Блогер отправился в горы с собаками - и показал удивительные фото из похода

Когда хозяин наконец отправился с собаками в большой поход в Гималаи, они начали с монастыря Серанг, где провели два дня. У одного из пёсиков, золотистого ретривера Чарли, повредилась лапка - скорее всего, после укуса пиявки. Но буквально за эти пару дней он поправился, и продолжил путешествие.

"Местные жители на нашем треке были очень приветливыми. Они часто спрашивали, едят ли мои собаки рис, и предлагали угощения. Им было удивительно видеть собак на таком сложном пути, а ещё, они восхищались моим хаски по кличке Флаффи," - рассказал хозяин.