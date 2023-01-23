Давай забудем: о сроках давности преступлений в России

Можно ли избежать наказания, если прошло много времени после совершения преступления? А если можно, то сколько нужно "бегать" от Фемиды? И на какие преступления не распространяется понятие срока давности в уголовном праве России?
Сроки давности в уголовном праве — время, по истечении которого не применяются правовые последствия совершения преступления: лицо освобождается от уголовной ответственности, либо к нему не применяется наказание.
В зависимости от категории преступления существуют разные сроки давности
Категории преступлений
Если прошло 2 года после совершения преступления небольшой тяжести суд вряд ли станет преследовать обвиняемого.
К преступлениям небольшой тяжести относятся следующие преступления:
- Убийство одного человека в состоянии аффекта.
- Убийство при превышении пределов необходимой обороны.
- Убийство при превышении мер, необходимых для задержания преступника.
Если прошло 6 лет после совершения преступления средней тяжести.
К преступлениям средней тяжести относятся следующие преступления:
- Нарушение правил хранения и использования взрывчатых веществ.
- Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.
- Убийство двух или более лиц в состоянии аффекта.
- Мошенничество, совершённое группой лиц.
- Угон транспортного средства.
- Незаконное проведение аборта, повлекшее смерть потерпевшей.
Если прошло 10 лет после совершения тяжкого преступления.
К тяжким преступлениям относятся:
- Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения.
- Разбой.
- Вымогательство, совершённое группой лиц.
- Незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта в крупном размере.
- Истязание, совершённое с особой жестокостью.
- Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении беспомощного.
Если прошло 15 лет после совершения особо тяжкого преступления. Кстати, на эту долю приходится около 0,7% от общего числа совершенных противоправных действий.
К особо тяжким преступлениям относятся:
- Убийство с отягчающими обстоятельствами.
- Изнасилование, повлекшее смерть.
Истечение сроков давности исключает уголовную ответственность только при условии, что их течение не было нарушено в связи с уклонением лица от следствия и суда.
Под уклонением от следствия и суда понимаются любые действия, совершённые лицом с целью избежать ответственности за содеянное и поставившее органы расследования или суд перед необходимостью организовать розыск.
После задержания этого лица или его добровольной явки с повинной течение срока давности возобновляется.
Когда поблажек нет
На международном уровне установлено, что сроки давности не применяются к лицам, которые совершили военные преступления, а также преступления против человечества.
Сроки давности исполнения наказания не применяются к лицам, совершившим преступления террористического характера.
Судья может игнорировать истечение сроков давности преступления, если рассматриваются дела, связанные с пожизненным лишением свободы или смертной казнью.
А что в мире?
В целом ряде стран сроки давности преступления не распространяются на тяжкие и особо тяжкие преступления. К таким странам относятся:
- Турция
- Финляндия
- Польша
- Германия
- Бразилия
- Венгрия
- Австрия.
Интересны также юридические системы стран в значении минимальных пределов сроков давности.
Например, минимальный срок давности преступления на Филиппинах установлен в 2 месяца.
Также минимальные сроки давности продолжительностью 6 месяцев установлены в следующих странах:
- Латвия
- Турция
- Андорра.
Источники
- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/
- https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_78/activity/legal-education/explain?item=25187436
- https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-3511-mvd-rossii/prilozhenie/perechen-n-7-osobo-tiazhkikh/
- https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_69/mass-media/news?item=78718618
- https://logos-pravo.ru/articles/kategorii-prestupleniy-po-uk-rf-nebolshoy-sredney-tyazhesti-tyazhkie-i-osobo-tyazhkie
Источник:
- Планетарное безумство: самые странные законы из разных стран, в которые трудно поверить
- Лотерейный билет опаснее оружия: коротко - о нюансах жизни подростков в США
- Синдром Рашкина: сотрудника ДПС и судебного пристава поймали за убийством оленя в заповеднике
- Без паники: что будет, если в России введут военное положение
- Жизнь и смерть первого легального советского миллионера
p. s. Люди живут столько тысяч лет на планете, а до сих пор остаются наивными и верят в разную чепуху. Все уловки, которыми пользуются сотрудники разных силовых ведомств, давно известны(изучайте литературу), все уловки направлены на то, чтобы подозреваемый быстрей сознался веря в эфемерные смягчаюшие обстоятельства.