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Давай забудем: о сроках давности преступлений в России

Давай забудем: о сроках давности преступлений в России

Автор:
23 января 2023 14:39
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Международное уголовное право   Сроки давности в уголовном праве России   УК РФ   законодательство   уголовное право   уголовный кодекс   
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Можно ли избежать наказания, если прошло много времени после совершения преступления? А если можно, то сколько нужно "бегать" от Фемиды? И на какие преступления не распространяется понятие срока давности в уголовном праве России?

Сроки давности в уголовном праве — время, по истечении которого не применяются правовые последствия совершения преступления: лицо освобождается от уголовной ответственности, либо к нему не применяется наказание.

В зависимости от категории преступления существуют разные сроки давности

Категории преступлений

Если прошло 2 года после совершения преступления небольшой тяжести суд вряд ли станет преследовать обвиняемого.

К преступлениям небольшой тяжести относятся следующие преступления:

  • Убийство одного человека в состоянии аффекта.
  • Убийство при превышении пределов необходимой обороны.
  • Убийство при превышении мер, необходимых для задержания преступника.

Если прошло 6 лет после совершения преступления средней тяжести.

К преступлениям средней тяжести относятся следующие преступления:

  • Нарушение правил хранения и использования взрывчатых веществ.
  • Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.
  • Убийство двух или более лиц в состоянии аффекта.
  • Мошенничество, совершённое группой лиц.
  • Угон транспортного средства.
  • Незаконное проведение аборта, повлекшее смерть потерпевшей.

Если прошло 10 лет после совершения тяжкого преступления.

К тяжким преступлениям относятся:

  • Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения.
  • Разбой.
  • Вымогательство, совершённое группой лиц.
  • Незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта в крупном размере.
  • Истязание, совершённое с особой жестокостью.
  • Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении беспомощного.

Если прошло 15 лет после совершения особо тяжкого преступления. Кстати, на эту долю приходится около 0,7% от общего числа совершенных противоправных действий.

К особо тяжким преступлениям относятся:

  • Убийство с отягчающими обстоятельствами.
  • Изнасилование, повлекшее смерть.

Истечение сроков давности исключает уголовную ответственность только при условии, что их течение не было нарушено в связи с уклонением лица от следствия и суда.

Под уклонением от следствия и суда понимаются любые действия, совершённые лицом с целью избежать ответственности за содеянное и поставившее органы расследования или суд перед необходимостью организовать розыск.

После задержания этого лица или его добровольной явки с повинной течение срока давности возобновляется.

Когда поблажек нет

На международном уровне установлено, что сроки давности не применяются к лицам, которые совершили военные преступления, а также преступления против человечества.

Сроки давности исполнения наказания не применяются к лицам, совершившим преступления террористического характера.

Судья может игнорировать истечение сроков давности преступления, если рассматриваются дела, связанные с пожизненным лишением свободы или смертной казнью.

А что в мире?

В целом ряде стран сроки давности преступления не распространяются на тяжкие и особо тяжкие преступления. К таким странам относятся:

  • Турция
  • Финляндия
  • Польша
  • Германия
  • Бразилия
  • Венгрия
  • Австрия.

Интересны также юридические системы стран в значении минимальных пределов сроков давности.

Например, минимальный срок давности преступления на Филиппинах установлен в 2 месяца.

Также минимальные сроки давности продолжительностью 6 месяцев установлены в следующих странах:

  • Латвия
  • Турция
  • Андорра.

Источники


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Метки: Международное уголовное право   Сроки давности в уголовном праве России   УК РФ   законодательство   уголовное право   уголовный кодекс   
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Шапкин Час назад
За "неосторожное" наказание больше чем за "умышленное"?
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961
Шурман 22 минуты назад
В Андорре бежать не куда , в Бельгии мой личный опыт , алкоголь контроль было 0.41 при норме 0.35 , хрен бы это , спустя 10 лет подаю на гражданство ( до этого желания не было хотя мог ) . Отказ вы совершили тяжкое преступление за которое вас лишили прав в 2004 году на срок 3 дня . Итог такой жалобы и тд походы в суды , аннулировали это только в 2021 году :) вот и думайте :)
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Забудьте про сроки давности, нет их, как и нет смягчающих обстоятельств. Явка с повинной, также не сыграет вам на пользу, адвокат предоставленный государством будет работать на стороне сотрудников, а не вас защищать. Предположим, прошли установленные сроки давности преступления, вы вдруг попались правоохранительным органам, думаете к вам не возникнет вопросов? Вопросов возникнет очень много, не только связанных с тем преступлением которое вы якобы совершили, вас будут трясти по всем похожим преступлениям и не только.
p. s. Люди живут столько тысяч лет на планете, а до сих пор остаются наивными и верят в разную чепуху. Все уловки, которыми пользуются сотрудники разных силовых ведомств, давно известны(изучайте литературу), все уловки направлены на то, чтобы подозреваемый быстрей сознался веря в эфемерные смягчаюшие обстоятельства.
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10k
Shtoppi Час назад
преступления против детей, серийные убийства, да и убийства вообще, никаких сроков давности быть не должно вообще.
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