Давай забудем: о сроках давности преступлений в России

Категории преступлений



Если прошло 2 года после совершения преступления небольшой тяжести суд вряд ли станет преследовать обвиняемого.



К преступлениям небольшой тяжести относятся следующие преступления:

Убийство одного человека в состоянии аффекта.

Убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Убийство при превышении мер, необходимых для задержания преступника.



Если прошло 6 лет после совершения преступления средней тяжести.



К преступлениям средней тяжести относятся следующие преступления:

Нарушение правил хранения и использования взрывчатых веществ.

Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Убийство двух или более лиц в состоянии аффекта.

Мошенничество, совершённое группой лиц.

Угон транспортного средства.

Незаконное проведение аборта, повлекшее смерть потерпевшей.



Если прошло 10 лет после совершения тяжкого преступления.



К тяжким преступлениям относятся:

Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения.

Разбой.

Вымогательство, совершённое группой лиц.

Незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта в крупном размере.

Истязание, совершённое с особой жестокостью.

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении беспомощного.



Если прошло 15 лет после совершения особо тяжкого преступления. Кстати, на эту долю приходится около 0,7% от общего числа совершенных противоправных действий.



К особо тяжким преступлениям относятся:



Убийство с отягчающими обстоятельствами.

Изнасилование, повлекшее смерть.



Истечение сроков давности исключает уголовную ответственность только при условии, что их течение не было нарушено в связи с уклонением лица от следствия и суда.



Под уклонением от следствия и суда понимаются любые действия, совершённые лицом с целью избежать ответственности за содеянное и поставившее органы расследования или суд перед необходимостью организовать розыск.



После задержания этого лица или его добровольной явки с повинной течение срока давности возобновляется.



Когда поблажек нет



На международном уровне установлено, что сроки давности не применяются к лицам, которые совершили военные преступления, а также преступления против человечества.



Сроки давности исполнения наказания не применяются к лицам, совершившим преступления террористического характера.



Судья может игнорировать истечение сроков давности преступления, если рассматриваются дела, связанные с пожизненным лишением свободы или смертной казнью.



А что в мире?



В целом ряде стран сроки давности преступления не распространяются на тяжкие и особо тяжкие преступления. К таким странам относятся:

Турция

Финляндия

Польша

Германия

Бразилия

Венгрия

Австрия.



Интересны также юридические системы стран в значении минимальных пределов сроков давности.

Например, минимальный срок давности преступления на Филиппинах установлен в 2 месяца.



Также минимальные сроки давности продолжительностью 6 месяцев установлены в следующих странах:

Латвия

Турция

Андорра.



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