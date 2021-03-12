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Будучи администратором паблика в ВК, старшеклассница поняла, что тут можно неплохо заработать. И процесс пошел...
В начале 2021 года в полицию города Якутска обратились родители трех несовершеннолетних подростков. Они заявили, что администратор одного из сообществ в ВК с шестью тысячами подписчиков разместил фото детей, сопроводив их текстом весьма оскорбительного содержания. А уж комментаторы постарались и написали много такого, что запросто можно расценить как травлю.
Выяснилось, что администратор паблика - 16-летняя девушка - выкладывала посты с далеко идущими намерениями. И за удаление этой унизительной информации для подростков требовала денег (до 500 рублей за пост).
Школьники исправно платили, пока горе-предпринимательница случайно не выложила фото мальчика, чей отец работал в прокуратуре. Именно с его подачи и другие родители подростков захотели познакомиться с вымогательницей и наказать ее.
Школьники исправно платили, пока горе-предпринимательница случайно не выложила фото мальчика, чей отец работал в прокуратуре. Именно с его подачи и другие родители подростков захотели познакомиться с вымогательницей и наказать ее.
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Инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних управления полиции Якутска в ходе проверки обнаружили, что фактов достаточно для возбуждения трех уголовных дел по ч.1 ст.163 УК РФ (Вымогательство). Помимо этого, сотрудники полиции готовят материал для направления в Роскомнадзор, чтобы блокировать доступ к этому сообществу.
Вот такой стартап, и некоторые пользователи Сети от предприимчивости старшеклассницы, судя по комментариям, были в восторге. Хотя, скорее всего, они вряд ли придерживались той же точки зрения, окажись среди фото изображения их детей.
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Я далеко не ангел, по этому меня никогда не будет ни в каких соцсетях.
иначе никак.
Иначе разговор был бы со всей семейкой этой дуры короткий.