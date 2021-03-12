Выяснилось, что администратор паблика - 16-летняя девушка - выкладывала посты с далеко идущими намерениями. И за удаление этой унизительной информации для подростков требовала денег (до 500 рублей за пост).

Школьники исправно платили, пока горе-предпринимательница случайно не выложила фото мальчика, чей отец работал в прокуратуре. Именно с его подачи и другие родители подростков захотели познакомиться с вымогательницей и наказать ее.