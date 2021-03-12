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Б - бизнес: 16-летняя школьница вымогала деньги за удаление провокационных постов в соцсетях

Б - бизнес: 16-летняя школьница вымогала деньги за удаление провокационных постов в соцсетях (6 фото)

Автор:
12 марта 2021 14:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вымогательство   Посты   УК РФ   администрирование соцсетей   паблик   
3710
6
Будучи администратором паблика в ВК, старшеклассница поняла, что тут можно неплохо заработать. И процесс пошел...
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Метки: Вымогательство   Посты   УК РФ   администрирование соцсетей   паблик   
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12k
Serg2001 2 часа назад
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334
Юрий 45 минут назад
Не повезло деточке, наехала на кого не надо. Бывает. А ВКшкой лучше не пользоваться, конфиденциальности никакой. Сольют инфу хоть криминалу хоть силовикам.
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507
Татьяна Баженова Час назад
У девушки не предпринимательская жилка, а реально криминальная! И восхищаться здесь нечем. А с какого это она несовершеннолетняя? Уголовная ответственность в РФ наступает в 14 лет, так что, отвечать будет очень даже по-взрослому.
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Люди сами дебилы, выкладывают о себе всю инфу, а потом скулят.
Я далеко не ангел, по этому меня никогда не будет ни в каких соцсетях.
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1k
fraxinus 2 часа назад
> отец работал в прокуратуре

иначе никак.
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5k
Шурави fraxinus 2 часа назад
Неопытная она, жертв надо "пробивать". А вообще если бы не отец в прокуратуре, то и дело не завели бы. Так же у знакомой отказывались дело заводить о пропаже денег с карты пока не подключился их бывший сотрудник . Но так все же не везде и не всегда.
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12k
Serg2001 Шурави Час назад
Недавно в новостях было. Мужика развели на 600 т.р. телефонные мошенники. Казалось бы, сколько таких случаев, особенно с доверчивыми пенсионерами. Но мужик, как оказалось, еще год назад был генералом следственного комитета. Так получателя денег сразу нашли и деньги вернули. Любопытны два факта: 1. Могут, если есть какая-то дополнительная мотивация. 2) Как такой доверчивый крендель мог стать генералом и работать в следственном комитете?... ))
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12k
Toxictofa fraxinus Час назад
Этой дуре повезло, что отец попавшего работал в прокуратуре, а не какой-нибудь бывший авторитет.
Иначе разговор был бы со всей семейкой этой дуры короткий.
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