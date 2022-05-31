Лотерейный билет опаснее оружия: коротко - о нюансах жизни подростков в США

Видео об ограничениях для подростков в США заставляет задуматься.
В США довольно много людей владеют оружием на законных основаниях. Купить ружье или пистолет в этой стране очень просто. При этом, в ряде штатов не существует ограничений по возрасту на приобретение оружия. Иногда это разрешение выглядит довольно абсурдно, когда подростку не продадут ни журнал для взрослых, ни пиво, ни даже лотерейный билет, а вот ружьё - за милую душу.
В семи штатах США (из 50-ти) не существует возрастных ограничений для приобретения оружия у частных продавцов.
В 18 штатах нет минимального возраста владения огнестрельным оружием - формально в них любой младенец может стать хозяином пистолета. Еще 13 штатов позволяют владеть оружием подросткам в возрасте 13-ти-16-ти лет. Лишь в четырех штатах США ведены законодательные акты, согласно которым оружие обязательно должно храниться в специальных сейфах.
В 2000 году Open Society Institute сравнил "оружейные нормы" в разных штатах, приняв максимально жесткие за 100 баллов. Согласно исследованию, самые суровые правила действуют в Массачусетсе (76 баллов) и на Гавайях (71 балл). В шести других штатах правила "умеренные" - от 25 до 53-х баллов (Нью-Йорк, Иллинойс, Нью-Джерси, Мэриленд, Коннектикут и Калифорния). В 42-х штатах их скорее можно назвать попустительскими (менее 20 баллов; и 20 из этих 42 штата набрали около нуля баллов или даже меньше). Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием действуют в штатах Мэн (минус 10 баллов), Луизиана и Аляска (по минус 8).
Во многих штатах считается правильным дарить ребенку первое оружие на день рождения. Винтовка 22-го калибра, стреляющая настоящими патронами, - популярный подарок для ребенка в США.
И хотя уже больше двух десятков лет идет общественное обсуждение об ограничении права граждан на огнестрельное оружие, воз и ныне там. Граждане США считают, что огнестрельное оружие гарантировано им 2-ой поправкой к Конституции, а основной документ пересмотру не подлежит.
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АНТИФИШКИ
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