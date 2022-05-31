Лотерейный билет опаснее оружия: коротко - о нюансах жизни подростков в США

В США довольно много людей владеют оружием на законных основаниях. Купить ружье или пистолет в этой стране очень просто. При этом, в ряде штатов не существует ограничений по возрасту на приобретение оружия. Иногда это разрешение выглядит довольно абсурдно, когда подростку не продадут ни журнал для взрослых, ни пиво, ни даже лотерейный билет, а вот ружьё - за милую душу.



