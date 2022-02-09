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Жизнь и смерть первого легального советского миллионера

Жизнь и смерть первого легального советского миллионера (5 фото)

Автор:
09 февраля 2022 14:10
Сообщество : RealFishki
Метки: Артем Тарасов   Миллионер   СССР   законодательство   зарплата   кооператив   предприниматель   
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Практически все люди стремятся к большим деньгам. Ведь это свобода, комфорт, безграничные материальные блага. Вот только пути для достижения всего этого используются разные.

Для 1989 года зарплата 3 миллиона рублей была чем-то сказочным и фантастическим. Но таковая имела место: именно столько получал Артем Тарасов – глава кооператива «Техника».


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При средней зарплате 120-140 рублей миллионы для рядового гражданина были так же недосягаемы, как космос. Автомобиль «Волга» в те времена стоил около 10 тысяч. После выхода сюжета о Тарасове в передаче «Взгляд» практически все население Союза захотело узнать, как можно получать такую заработную плату. Причем на законных основаниях.

Когда в СССР наступила эпоха создания кооперативов, Артем понял, что это выгодное направление. Чем и не преминул воспользоваться. До начала своей бизнес-деятельности он работал в Управлении капитального строительства с окладом 240 рублей.


Новоиспеченный богач рассказал, что это направление деятельности выбрал по совету знакомого, который был близок к криминальным кругам.

Сперва Тарасов вложил накопления в мастерскую по ремонту стиральных машин. Затем перепрофилировался в сваху: организовал что-то типа брачного агентства. Первоначальный капитал – 2 тысячи рублей он получил в наследство от отца, и деньги были абсолютно чистыми.

Однако благие начинания вскоре срубили на корню московские власти, и бизнесмену пришлось возвращать авансы, полученные от клиентов. После этого Тарасов вместе с друзьями открыл мастерскую по ремонту бытовой техники с незатейливым одноименным названием. Впоследствии «Техника» занималась уже скупкой цветмета с последующей перепродажей за границу.


На полученные деньги бизнесмены покупали компьютеры и устанавливали на них программное обеспечение. На тот момент времени разбирающиеся в технике ребята попали, что называется, в струю: прибыль стала рекордной и побила отметку 79 миллионов рублей.

В соответствии с действовавшим законодательством, кооперативы могли тратить в день на собственные нужды не более 100 рублей наличными. Но налички было значительно больше, и организаторы решили, не мудрствуя лукаво, выплатить себе многомиллионные зарплаты, чтобы на законных основаниях забрать эти деньги.

Да-да, все было по-честному: все необходимые отчисления в бюджет были сделаны. Со своей зарплаты Тарасов одного только налога на бездетность в размере 6%, действовавшего в то время, заплатил 180 тысяч. А партвзносов за месяц – 90 тысяч. Почему все это было законно? Дело в том, что в определенный момент законодательство о кооперативах не предусматривало верхней планки для размера заработной платы для работников.


Спустя пару дней в мастерскую пришли сотрудники органов правопорядка. Во избежание необоснованных обвинений предприниматель пошел на съемки телепередачи. После «Взгляда» его жизнь кардинально изменилась: Тарасова избрали в республиканский Верховный Совет. Мужчина также возглавил Союз кооператоров и стал членом клуба миллионеров.

Заработанные миллионы он не стал вкладывать в дело, а просто тратил их. Тарасов уехал в Англию после того, как в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 93.3 «Хищение в особо крупных размерах». Максимальным наказанием по ней была смертная казнь. В эмиграции он жил на широкую ногу, периодически наведываясь и домой. В 2000-х он вернулся, но уже без денег: миллионы были просто потрачены.

По возвращении первый советский миллионер устроился на работу в институт Инновационных проектов. Попытка попасть в политику через членство в партии «Яблоко», предпринятая в 2016 году, оказалась безуспешной. А спустя год Тарасов скончался в возрасте 67 лет и был похоронен на Троекуровском кладбище.

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Метки: Артем Тарасов   Миллионер   СССР   законодательство   зарплата   кооператив   предприниматель   
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13  комментариев
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6k
Максим 2 часа назад
Смог заработать человек, сделал это честно и не прятался. В итоге пришли и рассказали, что так жить нельзя. Живи как все, прячь деньги и заноси "крыше".
Удивительное время было.
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9k
Uron Час назад
как шас помню тот сюжет во "Взгляде" с демонстрацией книжки с членскими взносами, до конца не верилось в такие цифры в то время
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2k
svp 68 2 часа назад
«Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем»." (с)
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−2
Карл Такойто 2 часа назад
Таких много было,просто они справедливо полагая что не стоит привлекать к себе излишнее внимание как братвы которая уже в то время действовала так и государства,большую часть денег выводили в нал оформляя это как расходы,а прибыль соответственно показывали маленькую.
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2k
Алексей 2 часа назад
Sic transit gloria mundi
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10k
Kostick 2 часа назад
автор, дружище, в те времена госцена "волги" уже была в пятнарик. шаха стоила 9600 (могу чуть ошибаться) и это в очереди надо было стоять годами.
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2k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Легко пришло - легко ушло.
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3k
Сергей Сергеев 2 часа назад
Компьютерная тема в те годы была, да - вкусной. Выгоднее было не тряпки из-за бугра челночить и не автозапчасти, а компьютерную комплектуху.
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