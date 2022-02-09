Жизнь и смерть первого легального советского миллионера

При средней зарплате 120-140 рублей миллионы для рядового гражданина были так же недосягаемы, как космос. Автомобиль «Волга» в те времена стоил около 10 тысяч. После выхода сюжета о Тарасове в передаче «Взгляд» практически все население Союза захотело узнать, как можно получать такую заработную плату. Причем на законных основаниях.

Когда в СССР наступила эпоха создания кооперативов, Артем понял, что это выгодное направление. Чем и не преминул воспользоваться. До начала своей бизнес-деятельности он работал в Управлении капитального строительства с окладом 240 рублей.