При выборе доходов от продажи алкогольной продукции и смертности людей от ее употребления выбор становится очевидным. Поэтому, казалось бы, сухой закон – это логичная, проверенная и оправданная мера. Но на деле все оказывается далеко не так просто, как сперва казалось.
В России император в официальном порядке запретил продажу спиртного в 1914 году во всех лавках. Выпить теперь можно было только в ресторане. Изначально эта мера была запланирована как временная, однако законодательная норма осталась такой же. Безусловно, закон возымел свое действие: количество преступлений, совершенных на алкогольной почве, значительно сократилось. Но при этом начались волнения и недовольства в «низах». Окончательно запрет на продажу спиртного сняли только в 1923 году.
Собственно, в той или иной форме борьба с пьянством в Союзе продолжалась на постоянной основе. Серьезно ужесточил меры Михаил Сергеевич Горбачев в 1985 году, будучи безмерно пораженным масштабами употребляемого алкоголя.
Некоторые аналитики даже сходятся во мнении, что принятие закона об усилении борьбы с пьянством фактически стало началом конца Союза. Тысячи книг и фильмов подверглись цензуре. Под корень изводились виноградники с редкими сортами винограда.
Но результатом политики стало не столько отрезвление и оздоровление нации, сколько снижение доходов бюджета. А потом в дело пошли суррогаты: технический спирт – денатурат, клей, косметическая продукция (лосьоны, одеколоны), дихлофос, гуталин, жидкость для отделочных работ. Нельзя отрицать и положительные стороны мер, в результате которых повысилась рождаемость и продолжительность жизни мужчин.
В отличие от Союза, в случае с американцами закон имел под собой исключительно экономическую, а не гуманистическую подоплеку: на порядок выгоднее с позиции экономической целесообразности было продавать зерно, нежели использовать его для производства спиртного в сложных условиях кризиса и выхода из последствий Первой мировой.
1920 год был ознаменован принятием поправки к конституции, запрещавшей выпуск и перевозку алкоголя. Хотя сам президент Вильсон был против его принятия, Конгресс сумел обойти запрет, и поправка вступила в законную силу.
Самым очевидным итогом этой меры стала контрабанда алкогольной продукции, в результате чего активизировались мафиозные кланы. Обратной стороной медали была коррупция. Нельзя не учитывать и резко выросшие объемы производства самогона. В перечень положительных моментов можно включить снижение общего уровня преступности, числа травм и катастроф и оздоровление нации. В 1933 году поправку отменили, и все стало как раньше.
С позиции банальной психологии отказ от любого действия или привычки для каждого отдельно взятого человека должен быть мерой осознанной, а не навязанной извне. Запретный плод оказывается слишком сладким, и люди идут на нарушение закона и борьбу с собственной совестью, чтобы получить заветное и желаемое.
Запреты запретами, но действительно эффективной мерой будет изменение сознания граждан, в результате которого они должны прийти к пониманию того факта, что любой продукт (не только алкоголь) не является незаменимым и обязательным для присутствия в жизни.
Сухие законы действовали не только в СССР и США. Их принимали и в других странах, к примеру, скандинавских. Но результатом неизменно была коррупция, контрабанда, угроза разрыва экономических отношений с другими государствами.
А как вы считаете, является ли принятие сухого закона целесообразной мерой для борьбы с алкоголизмом, или действовать надо с помощью каких-то других способов?
Источник:
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Вся крупнейшая мировая оргпреступность кормится деньгами от наркоты и проституции.
Если подкинуть им бабла за алкоголь (можно ещё табак), то она получит отличный толчок к дальнейшему развитию.
А теперь задайтесь вопросом, что станет с мафией если наркотики продавать в аптеках, и легализовать проституток?
Менять сознание людей не выгодно, товарищи...
Так как истина вечно уходит из рук,
не пытайся понять непонятное друг,
чашу в руки бери, оставайся невеждой,
нету смысла поверь в изученье наук... :-)
Следить за здоровьем человека дешевле, чем его лечить. А здоровая нация полезна государству.
Так выпьем же за разумный подход к алкоголю!
Перечитаю на выходных, обожаю Мастера.
1. Ваши предложения. Вот без соплей, по фактам. Не может же быть столько истерик на пустом месте? Вы вроде не женщина, хотя ниже предположение, что Вы не совсем нормальной ориентации. Итак. Что нужно делать с алкоголем и почему?
2. Я понимаю, что задел Вас. Да, признаю, что сделал специально. Но с чего Вы взяли, что я трясусь за алкоголь? Вы как те бабки, что сидят у подъезда и всех обсуждают и осуждают. Мужчине нужно всегда отвечать за слова. Раскидываться пустыми фразами удел женщин.
Итак, Вы способны на конструктивный диалог? Или опять сопли по экрану?)
Бытовых преступлений на фоне пьянки довольно много. Спроси у ментов и у врачей ))
Общественное понимание такое, что все считают Нормальным употреблять алкоголь и табак! Хотя все понимают, что алкоголь и табак являются наркотическими веществами, вызывающими зависимость.
Население запрограммировано на употребление алкоголя и табака. ДЕТИ понимают, что "когда я вырасту, то тоже буду пить водку как папа"!!! Многие с 10, 12 лет начинают курить чтобы стать взрослее.
Нужно сначала изменить сознание людей, а потом вводить сухие законы!
Пока я услышал лишь пустые лозунги малолетки. К чему это? Хотите навязать свои представления о жизни всем? Не получится, ни ума, ни конкретики. Алкоголю и наркотикам не одна тысяча лет, человек всегда хотел одурманить свои мозги и запретами тут не поможет. Люди с принципами и умом, камень в Ваш огород, даже религию основывали на запрете алкоголя. И они в итоге вынуждены идти на уступки и послабления.
Так что, пока все Ваши претензии мимо. Но это простительно женщинам и детям. Хорошего дня.
Весь ваш текст после попытки принизить меня есть ни что иное, как жалкая попытка оправдания своей слабости. Камнем вы не в какой то огород попали, а чисто себе по ногам...
Ну а здравые люди на эти запреты и внимания не обращали, нет и надо, а если надо, то никаких проблем не испытывали, не мешал им сухой закон, только плюсы, да ещё и подзаработать можно на страдальцах. Проблемы были только у постоянных потребителей, т.е при обычном алкоголизме.
А за остальных не решайте, тут личный выбор каждого.
PS что бы понять ошибочность своих суждений и неспособность понять мои комментарии, почитайте про эффект Даннинга- Крюгера, там разобрали хорошо Ваш недостаток. Хотя говорят, что таким как Вы должно везти постоянно!
И так, хорошо, когда есть мозги, что бы пропивать. Вам в таком случае пить опасно.