Собственно, в той или иной форме борьба с пьянством в Союзе продолжалась на постоянной основе. Серьезно ужесточил меры Михаил Сергеевич Горбачев в 1985 году, будучи безмерно пораженным масштабами употребляемого алкоголя.

Некоторые аналитики даже сходятся во мнении, что принятие закона об усилении борьбы с пьянством фактически стало началом конца Союза. Тысячи книг и фильмов подверглись цензуре. Под корень изводились виноградники с редкими сортами винограда.

Но результатом политики стало не столько отрезвление и оздоровление нации, сколько снижение доходов бюджета. А потом в дело пошли суррогаты: технический спирт – денатурат, клей, косметическая продукция (лосьоны, одеколоны), дихлофос, гуталин, жидкость для отделочных работ. Нельзя отрицать и положительные стороны мер, в результате которых повысилась рождаемость и продолжительность жизни мужчин.