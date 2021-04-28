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Сухой закон: мера, заведомо обреченная на провал

Сухой закон: мера, заведомо обреченная на провал (4 фото)

Автор:
28 апреля 2021 11:02
Сообщество : Исторические факты
Метки: СССР   алкоголь   законодательство   запрет   мера   почемучка   сухой закон.   сша   
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При выборе доходов от продажи алкогольной продукции и смертности людей от ее употребления выбор становится очевидным. Поэтому, казалось бы, сухой закон – это логичная, проверенная и оправданная мера. Но на деле все оказывается далеко не так просто, как сперва казалось.

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Метки: СССР   алкоголь   законодательство   запрет   мера   почемучка   сухой закон.   сша   
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33  комментария
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a6m5 Час назад
Если я захочу выпить водки - я выпью. Если не захочу - не выпью. И нехер мне что-то навязывать.
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2k
Tano 6 минут назад
Запрет алкоголя и прочих наркотических веществ, а также проституции всегда рождает обширное поле для кормления преступности.
Вся крупнейшая мировая оргпреступность кормится деньгами от наркоты и проституции.
Если подкинуть им бабла за алкоголь (можно ещё табак), то она получит отличный толчок к дальнейшему развитию.
А теперь задайтесь вопросом, что станет с мафией если наркотики продавать в аптеках, и легализовать проституток?
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9
Вадим В. Новоженов 11 минут назад
Самый главный вред "Сухого Закона" и в США и при Горбаче в СССР - колоссальный рост употребления наркотиков. И при отмене его - количество наркоманов не уменьшилось.
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28k
LEPA 14 минут назад
Запет на алкоголь на территории современной России,да ещё усугублённый военными действиями,всегда приводил к коренной смене власти в стране. Ждём решения ввести очередной "сухой закон",остальные все составляющие уже есть.)))
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2k
Альберт Шавлаков 15 минут назад
Зерно здравого смысла в посыле есть. Действительно, сам по себе сухой закон не сработает и, да, нужно менять сознание людей таким образом, чтобы они считали употребление любых наркотических веществ неприемлемым... Но давайте взглянем трезво: сколько бабла приносит оборот спиртного? Правильно, очень много. А еще очень удобно то, что пьющему человеку некогда задавать вопросы.
Менять сознание людей не выгодно, товарищи...
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5k
М С 37 минут назад
Расскажите по вред сухого закона в мусульманских странах. Ага. Алкоголь - яд в любых количествах.
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1k
hangukhangukovich 56 минут назад
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349
Алексей Попов 58 минут назад
И подводникам пить кефир :-)
Так как истина вечно уходит из рук,
не пытайся понять непонятное друг,
чашу в руки бери, оставайся невеждой,
нету смысла поверь в изученье наук... :-)
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8k
costa Алексей Попов 55 минут назад
омар хайама я узнаю.
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2k
Максим Час назад
В своё время меня в одном споре обругали за фразу "культура пития" (культура потребления алкоголя). Дескать, бред какой-то. ЗОЖники твердили, что алкоголь зло и никакой культуры тут быть не может. Алкаши твердили, что они люди свободные и мера для слабаков (утрирую). Но как по мне, ограничивать алкоголь нельзя. Но провести некую воспитательную работу необходимо. Нет, не с ремнём наказывать провинившихся. Тут скорее метод кнута и пряника. Хочешь выпить? Пожалуйста, есть бары, кафе, рестораны, а лучше всего в приятной компании дома. Но появляться на улице в состоянии алкогольного опьянения нельзя, вот тут штрафы и старые добрые вытрезвители. Думаете не сработает? Ан нет, сработает и работало ранее. Конечно при правильном подходе. Стоимость должна быть значительной, не курорт же. Освидетельствования должны проходить не по принципу: не попался, здоров! А по физическим показателям. Есть зависимость? Минус водительское удостоверение. Опять польза.
Следить за здоровьем человека дешевле, чем его лечить. А здоровая нация полезна государству.
Так выпьем же за разумный подход к алкоголю!
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7k
Алеksей Александр 13 минут назад
прям в комменте моём и написано "Оставьте для книжек".
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2k
Максим Александр 13 минут назад
Ох, такие цитаты из великого произведения. Но сожрут Вас, цитировать морфиниста пусть и в завязке в итоге и любителя алкоголя?)
Перечитаю на выходных, обожаю Мастера.
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7k
Алеksей Максим 6 минут назад
Нездоровая реакция - это трястись за дозу, или, в вашем случае за рюмку/бутылку, "Поллитра? вдрызг? Да я тебя..!", это сейчас ваша реакция Максим. Так что оставьте беганье по углам, и пьяные вопли, что Я вас обидел. А то именно так и выглядит.
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4k
Александр Алеksей 6 минут назад
Вы и общества прелестных женщин избегаете? Они для вас существуют только в книжках? Понятненько... так бы сразу и сказали.
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2k
Максим Алеksей 2 минуты назад
Подскажите, раз Вы настолько навязчивы и фонтанируете догадками.
1. Ваши предложения. Вот без соплей, по фактам. Не может же быть столько истерик на пустом месте? Вы вроде не женщина, хотя ниже предположение, что Вы не совсем нормальной ориентации. Итак. Что нужно делать с алкоголем и почему?
2. Я понимаю, что задел Вас. Да, признаю, что сделал специально. Но с чего Вы взяли, что я трясусь за алкоголь? Вы как те бабки, что сидят у подъезда и всех обсуждают и осуждают. Мужчине нужно всегда отвечать за слова. Раскидываться пустыми фразами удел женщин.

Итак, Вы способны на конструктивный диалог? Или опять сопли по экрану?)
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1k
fraxinus Час назад
Насчет преступности из-за запрета, сведения из СССР у меня неполные, но в США... Об Аль Капоне никто не слышал?
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3k
Константин fraxinus 58 минут назад
Статистика тех лет говорит об другом - меньше преступлений, совершенных по пьяни. Я когда-то изучал эту тему. Порядка на 50% упала преступность потому, что меньше убивали сабутыльников, уменьшилось количество пьяных водителей и т.п.
Бытовых преступлений на фоне пьянки довольно много. Спроси у ментов и у врачей ))
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3k
Константин Час назад
В школах нужно преподавать уроки трезвости!
Общественное понимание такое, что все считают Нормальным употреблять алкоголь и табак! Хотя все понимают, что алкоголь и табак являются наркотическими веществами, вызывающими зависимость.
Население запрограммировано на употребление алкоголя и табака. ДЕТИ понимают, что "когда я вырасту, то тоже буду пить водку как папа"!!! Многие с 10, 12 лет начинают курить чтобы стать взрослее.
Нужно сначала изменить сознание людей, а потом вводить сухие законы!
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Алеksей Час назад
"В связи с чем любой сухой закон – это обреченная на неуспех инициатива?" в связи с "Пьяным рублём", и ни каких больше причин нет.
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2k
Максим Алеksей 46 минут назад
Для того что бы обвинить человека в глупости, надо привести доводы. Пустой скулёж тут не поможет. Так что воздержитесь от истерик.
Пока я услышал лишь пустые лозунги малолетки. К чему это? Хотите навязать свои представления о жизни всем? Не получится, ни ума, ни конкретики. Алкоголю и наркотикам не одна тысяча лет, человек всегда хотел одурманить свои мозги и запретами тут не поможет. Люди с принципами и умом, камень в Ваш огород, даже религию основывали на запрете алкоголя. И они в итоге вынуждены идти на уступки и послабления.
Так что, пока все Ваши претензии мимо. Но это простительно женщинам и детям. Хорошего дня.
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7k
Алеksей Максим Полчаса назад
"Для того что бы обвинить человека в глупости, надо привести доводы." В данном случае достаточно предположений о возрасте оппонента. Так что довод есть, и скулите, в данном случае, именно вы.
Весь ваш текст после попытки принизить меня есть ни что иное, как жалкая попытка оправдания своей слабости. Камнем вы не в какой то огород попали, а чисто себе по ногам...
Ну а здравые люди на эти запреты и внимания не обращали, нет и надо, а если надо, то никаких проблем не испытывали, не мешал им сухой закон, только плюсы, да ещё и подзаработать можно на страдальцах. Проблемы были только у постоянных потребителей, т.е при обычном алкоголизме.
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2k
Максим Алеksей Полчаса назад
Вы главное маму не огорчайте и если не пьёте, не пейте. Верное решение.
А за остальных не решайте, тут личный выбор каждого.

PS что бы понять ошибочность своих суждений и неспособность понять мои комментарии, почитайте про эффект Даннинга- Крюгера, там разобрали хорошо Ваш недостаток. Хотя говорят, что таким как Вы должно везти постоянно!
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Алеksей Максим Полчаса назад
Ну а вы, я смотрю, мозги уже подпропили... ну и не жаль, ваш выбор, в добрый, т.с. последний, путь.
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Максим Алеksей 23 минуты назад
Себя проводите, оно куда полезней будет)
И так, хорошо, когда есть мозги, что бы пропивать. Вам в таком случае пить опасно.
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