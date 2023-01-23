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Заброшенный гигант РВСН: самый большой за всю историю шахтный пусковой комплекс

Заброшенный гигант РВСН: самый большой за всю историю шахтный пусковой комплекс

Автор:
23 января 2023 09:12
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Заброшенный гигант РВСН   в мире   интересно   удивительно   фото   шахтный пусковой комплекс   
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Сегодня я расскажу про самый большой в истории РВСН комплекс "Десна-В" ядерных ракет Р-9А шахтного базирования 290-го ракетного полка первого формирования 33-й гвардейской ракетной армии РВСН.

Этот полк был расформирован ещё в 1976 г. по договору OCB-1, а позже взорван и разграблен. Тем не менее комплекс уникальный и очень редкий, так что даже не смотря на это, там осталось на что посмотреть истинным ценителям истории РВСН.

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Сам 290-й ракетный полк был сформирован в составе 213-й ракетной бригады 14 июня 1960 г., а весной 1961 г. вошёл в состав 49-й гвардейской ракетной дивизии.

Изначально личный состав полка после обучения в Серпуховском военном училище получил на вооружение ракетный комплекс 8Ж38 баллистических ракет Р-2. С этим же ракетным комплексом летом 1961 г. на учениях на полигоне в Капустин Яр личный состав полка произвёл первый удачный учебно-боевой пуск, после чего передал его 311-му ракетному полку в Новосибирскую область, а сам отправился на переучивание на новый для того времени ракетный комплекс 8К75 межконтинентальных баллистических ракет Р-9А.

Осенью 1962 г. 49-я гвардейская ракетная дивизия была передана в состав 50-й ракетной армии и передислоцирована в Гродненскую область, а 290-й ракетный полк стал отдельным и перешёл в состав 7-го отдельного гвардейского ракетного корпуса.

В 1964 г. личный состав полка закончил освоение нового комплекса и 12 апреля 1965 г. полк заступил на боевое дежурство на БСП-11 ШПУ "Десна-В" в составе трёх стартовых групп.

Уже 21 июля 1965 г. в присутствии Главкома РВСН Н. И. Крылова и других крупных командующих войсками, вплоть до командующего округом, из третьей установки этого комплекса был произведён первый в истории РВСН учебно-боевой пуск ракеты Р-9А по полигону Кура. Боевая часть тогда на полигон так и не прилетела, тем не менее оценку пуска всё же дали удовлетворительную.

Но уже в следующем году пуски 3 марта с первой ШПУ и 17 июля со второй ШПУ комплекса были оценены на отлично, а в 1967 г. полк принял участие в учениях "Решающий удар" и был признан лучшим в составе 7-го гвардейского ракетного корпуса. Тогда командир полка А. Н. Грязнов был награждён орденом Красного Знамени.

Летом 1970 г. 7-й ОРК был переформирован, а 290-й РП перешёл в состав 33-й гвардейской ракетной армии РВСН.

В 1972 г. состоялся последний учебно-боевой пуск с этой позиции. Как пишут в справочнике РВСН, тогда при подготовке пуска с первой ШПУ командир первой группы получил травму и командир полка принял решение произвести пуск со второй ШПУ, но по каким-то причинам из за проблем с жидким кислородом пуск произвести не вышло. Тогда пуск всё же было решено произвести с первой ШПУ.

А согласно договору об ограничении стратегических наступательных вооружений ОСВ-1, заключенному между СССР и США 17 августа 1976 г. полк был снят с боевого дежурства и к сентябрю расформирован, а в начале 1990-х гг. был сформирован вновь в составе 14 ракетной дивизии, но это уже совсем другая история.

А теперь давайте прогуляемся по останкам этого подземного гиганта РВСН. Так он выглядел схематично.

1 ШПУ
2 КП
3 РУП
4 ДЭС
5 Хранилище КРТ
6 Хранилище КРТ
7 Защищённое укрытие выдвижных антенн
8 Брызгальный бассейн

Бетонная дорога, по которой когда-то ездили ракетовозы, уходит на километры вдаль. Так как мы были без машины, то и пройтись нам пришлось не мало.

На глаза попался вмурованный в бетонную плиту разводной ключ, что заставило невольно улыбнуться. :)

Проходим развилку РТБ и гарнизона.

От самого гарнизона ничего не осталось.

Кроме пары опор ЛЭП.

И нескольких руинизированных строений.

Видимо бывшая КНС.

Останки котельной.

Да хранилища мазута для неё.

Минуем гарнизон.

И идём дальше к бывшему комплексу ШПУ.

И вот мы на месте. перед глазами возникает здоровая площадка, усыпанная оголовками вентиляционных шахт и входов.

Здесь под землёй покоится взорванный гигантский шахтный пусковой комплекс баллистических ракет. Это был самый большой комплекс за всю историю РВСН СССР, а его подземные сооружения и защищённые антенны занимали территорию размером 400х400 метров.

Первыми мы осмотрим снаружи три бывшие ракетные шахты комплекса.

ШПУ имели обозначение "Сооружиение-1" и нумеровались как А, Б и В. По договорам с США все блоки оголовков ШПУ были взорваны и до наших дней они сохранились в таком раскуроченном и затопленном виде.

Шахта "А".

Сам ствол шахты, где был закреплён поворотный стакан, в который опускалась ракета.

Вокруг ствола шахты проходил двухэтажный кольцевой ходок с техпомещениями, но от него осталась лишь затопленная часть нижнего этажа.

В пятидесяти метрах располагалась вторая шахта "Б".

Аналогичная картина.

Среди этих обломков бетона что-то является кусками сдвижного железобетонного защитного устройства оголовка. Проще говоря "крышки" ШПУ.

Там под водой на глубине располагалось ещё три этажа техпомещений под поворотным стаканом, а общая глубина шахты составляла три десятка метров.

Здесь когда-то выходили лебёдки, открывающие и закрывающие "крышку".

Под ними располагались небольшие блоки с редукторами, которые имели входы из кольцевой галереи.

И снова россыпь оголовков вентшахт.

Ещё в пятидесяти метрах располагалась шахта "В".

И здесь точно такая же печальная картина.

Ну а теперь давайте посмотрим на доступную незатопленную подземную часть комплекса. Один из входов в главную потерну, соединяющую все шахты, а также подземные блоки командного пункта, РУП-а, хранилищ компонентов ракетного топлива и т.д.

Потерна имеет несколько уровней залегания и доступна только верхняя её часть.

Мы спускаемся вниз.

На входе когда-то была установлена мощная защитная дверь весом под три тонны, от которой осталась лишь коробка на дверном проёме.

Следом за ней было установлено ещё две более лёгких гермодвери.

И мы сразу попадаем в этакий цилиндр, от которого расходятся потерны в разные стороны.

Каждый ход имеет развилки.

С уходящими под воду лестницами. Они ведут во взорванные оголовки ШПУ и другие блоки комплекса, к которым подойдём позже.

А мы идём по основной потерне дальше.

Т.к. комплекс был взорван, основная потерна периодически прерывается проломами на ключевых развилках.

Местами она ещё и подтоплена.

И снова уходящий под воду спуск в одну из шахт.

А здесь сходится несколько потерн, некоторые из которых имеют два уровня.

И снова спуски и развилки.

Один из выходов на верхний этаж взорванного блока командного пункта.

Местами потерны вообще частично засыпаны грунтом.

Но мы идём дальше.

И подходим к очередной развилке.

Со спуском в третью ШПУ.

И вторым главным входом в потерну, также когда-то защищённую гермами.

Поднимаемся на поверхность.

Так выглядит второй главный вход в неё.

А мы продолжаем осмотр комплекса.

И движемся к следующему сооружению.

Это двухэтажный блок "Сооружения-2", где располагался командный пункт комплекса и узел связи. К нему мы уже подходили со стороны потерн.

Верхний этаж также проломлен и затоплен.

Вход в командный пункт.

Он ведёт на нижний этаж.

Даже в разгар лета здесь под водой толстый слой льда. Здесь на входе сохранилась единственная встреченная в комплексе защитная дверь.

За которой располагались тамбуры входа.

Но дальше лёд становится хрупким и можно уйти по шею в воду.

Укрытие для подъёмных антенн. Когда-то они были защищены сдвижными защитными устройствами, откатывающимися в сторону.

Ещё одно, а всего их было 10 штук на территории. Четыре располагались вынесенными за комплекс на четыре стороны, образуя так называемый большой крест. Ещё четыре антенны малого креста располагались в упор к блоку по его торцам, а ещё две находились сбоку и вероятно использовались для связи со штабом.

Все они соединялись кабельными линиями с ещё одним блоком.

Они стекались к так называемому "Сооружению-4", в котром располагался блок центра радиокоррекции или просто РУП.

Отсюда производилось управление ракетой на активном участке траектории полёта.

Сюда мы также спустились в поисках подземных проходов.

И конечно нашли их.

На стене мы встретили послание из прошлого от строителей. Надпись гласит: "Здесь работает бригада монтажников Горелова. Задачи: 25.05.1963 закончить монтаж сооружения."

Переходим в проходы.

Проходим коридор.

И попадаем в бывшую аппаратную.

"Работы на высоте только с поясом!"

Это сооружение также было связано потерной с комплексом.

В неё мы также попытались пройти.

Не смотря на то, что она затоплена выше пояса.

Но мы смогли дойти только до развилки к "Сооружению-3", в котором располагалась дизель-генераторная электростанция.

И к шахтным пусковым установкам.

Следующим мы осмотрим "Сооружение-5", где располагался блок хранилищ компонентов ракетного топлива.

Они разрушены сильнее оставшихся блоков и сильно затоплено.

Внутри в ёмкостях хранился керосин в качестве топлива, жидкий кислород в качестве окислителя, а также азот для обеспечения технологического процесса заправки, слива окислителя и горючего. А для охлаждения КРТ были оборудованы холодильные машины.

Здесь перекопана вся местность.

Для охлаждения воды в контурах холодильных машин, охлаждающих оборудование в КП и РУПе в стороне располагались брызгальные бассейны.

Ещё два таких же было возле хранилищ компонентов ракетного топлива.

А здесь когда-то располагалось сооружение контрольно-измерительного пункта.

Внутри был смонтирован маломощный передатчик с 15 метровой волноводной рупорной антенной на поверхности.

Перед стартом первой ракеты он выдавал сигнал для юстировки антенн малого креста и фазометрической системы РУПа.

А напоследок заглянем на останки бывшей ремонтно-технической базы возле въезда в гарнизон, где хранились и обслуживались ядерные боевые блоки ракет, а также располагались сооружения ракетной технической базы, где хранили несколько ракет.

Эстакада на въезде.

Последние годы мародёры разбирали её сооружения, долбя бетон в поисках арматуры. Как итог, здесь ничего не осталось кроме входа в "Сооружение-174" - бывшее хранилище ракет.

С потерной для прохода личного состава.

От арок самого хранилища остались лишь следы на стене.

От сооружения пункта технического осмотра и ремонта валяется лишь проём въезда.

А это когда-то было хранилищем ядерных боеголовок, которое за несколько лет мародёры раздолбали на арматуру.

Проём когда-то перекрывался мощным откатным железобетонным затвором.

А на входе для личного состава стояло две трёхтонных защитных двери и ряд тамбур-шлюзов за ними.

Теперь это всё ушло в прошлое.

А это всё, что осталось от монтажно-испытательного корпуса, где специальные боевые части ракет проходили обслуживание и подготовку перед выдачей на позицию.

Печальная картина в общем.

Ну а нам уже было пора возвращаться. Так что на этом всё.

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Метки: Заброшенный гигант РВСН   в мире   интересно   удивительно   фото   шахтный пусковой комплекс   
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sonic24a 24 минуты назад
Один из этапов договоренности с партнерами
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