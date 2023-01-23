Заброшенный гигант РВСН: самый большой за всю историю шахтный пусковой комплекс

Сегодня я расскажу про самый большой в истории РВСН комплекс "Десна-В" ядерных ракет Р-9А шахтного базирования 290-го ракетного полка первого формирования 33-й гвардейской ракетной армии РВСН.
Этот полк был расформирован ещё в 1976 г. по договору OCB-1, а позже взорван и разграблен. Тем не менее комплекс уникальный и очень редкий, так что даже не смотря на это, там осталось на что посмотреть истинным ценителям истории РВСН.
Сам 290-й ракетный полк был сформирован в составе 213-й ракетной бригады 14 июня 1960 г., а весной 1961 г. вошёл в состав 49-й гвардейской ракетной дивизии.
Изначально личный состав полка после обучения в Серпуховском военном училище получил на вооружение ракетный комплекс 8Ж38 баллистических ракет Р-2. С этим же ракетным комплексом летом 1961 г. на учениях на полигоне в Капустин Яр личный состав полка произвёл первый удачный учебно-боевой пуск, после чего передал его 311-му ракетному полку в Новосибирскую область, а сам отправился на переучивание на новый для того времени ракетный комплекс 8К75 межконтинентальных баллистических ракет Р-9А.
Осенью 1962 г. 49-я гвардейская ракетная дивизия была передана в состав 50-й ракетной армии и передислоцирована в Гродненскую область, а 290-й ракетный полк стал отдельным и перешёл в состав 7-го отдельного гвардейского ракетного корпуса.
В 1964 г. личный состав полка закончил освоение нового комплекса и 12 апреля 1965 г. полк заступил на боевое дежурство на БСП-11 ШПУ "Десна-В" в составе трёх стартовых групп.
Уже 21 июля 1965 г. в присутствии Главкома РВСН Н. И. Крылова и других крупных командующих войсками, вплоть до командующего округом, из третьей установки этого комплекса был произведён первый в истории РВСН учебно-боевой пуск ракеты Р-9А по полигону Кура. Боевая часть тогда на полигон так и не прилетела, тем не менее оценку пуска всё же дали удовлетворительную.
Но уже в следующем году пуски 3 марта с первой ШПУ и 17 июля со второй ШПУ комплекса были оценены на отлично, а в 1967 г. полк принял участие в учениях "Решающий удар" и был признан лучшим в составе 7-го гвардейского ракетного корпуса. Тогда командир полка А. Н. Грязнов был награждён орденом Красного Знамени.
Летом 1970 г. 7-й ОРК был переформирован, а 290-й РП перешёл в состав 33-й гвардейской ракетной армии РВСН.
В 1972 г. состоялся последний учебно-боевой пуск с этой позиции. Как пишут в справочнике РВСН, тогда при подготовке пуска с первой ШПУ командир первой группы получил травму и командир полка принял решение произвести пуск со второй ШПУ, но по каким-то причинам из за проблем с жидким кислородом пуск произвести не вышло. Тогда пуск всё же было решено произвести с первой ШПУ.
А согласно договору об ограничении стратегических наступательных вооружений ОСВ-1, заключенному между СССР и США 17 августа 1976 г. полк был снят с боевого дежурства и к сентябрю расформирован, а в начале 1990-х гг. был сформирован вновь в составе 14 ракетной дивизии, но это уже совсем другая история.
А теперь давайте прогуляемся по останкам этого подземного гиганта РВСН. Так он выглядел схематично.
1 ШПУ
2 КП
3 РУП
4 ДЭС
5 Хранилище КРТ
6 Хранилище КРТ
7 Защищённое укрытие выдвижных антенн
8 Брызгальный бассейн
Бетонная дорога, по которой когда-то ездили ракетовозы, уходит на километры вдаль. Так как мы были без машины, то и пройтись нам пришлось не мало.
На глаза попался вмурованный в бетонную плиту разводной ключ, что заставило невольно улыбнуться. :)
Проходим развилку РТБ и гарнизона.
От самого гарнизона ничего не осталось.
Кроме пары опор ЛЭП.
И нескольких руинизированных строений.
Видимо бывшая КНС.
Останки котельной.
Да хранилища мазута для неё.
Минуем гарнизон.
И идём дальше к бывшему комплексу ШПУ.
И вот мы на месте. перед глазами возникает здоровая площадка, усыпанная оголовками вентиляционных шахт и входов.
Здесь под землёй покоится взорванный гигантский шахтный пусковой комплекс баллистических ракет. Это был самый большой комплекс за всю историю РВСН СССР, а его подземные сооружения и защищённые антенны занимали территорию размером 400х400 метров.
Первыми мы осмотрим снаружи три бывшие ракетные шахты комплекса.
ШПУ имели обозначение "Сооружиение-1" и нумеровались как А, Б и В. По договорам с США все блоки оголовков ШПУ были взорваны и до наших дней они сохранились в таком раскуроченном и затопленном виде.
Шахта "А".
Сам ствол шахты, где был закреплён поворотный стакан, в который опускалась ракета.
Вокруг ствола шахты проходил двухэтажный кольцевой ходок с техпомещениями, но от него осталась лишь затопленная часть нижнего этажа.
В пятидесяти метрах располагалась вторая шахта "Б".
Аналогичная картина.
Среди этих обломков бетона что-то является кусками сдвижного железобетонного защитного устройства оголовка. Проще говоря "крышки" ШПУ.
Там под водой на глубине располагалось ещё три этажа техпомещений под поворотным стаканом, а общая глубина шахты составляла три десятка метров.
Здесь когда-то выходили лебёдки, открывающие и закрывающие "крышку".
Под ними располагались небольшие блоки с редукторами, которые имели входы из кольцевой галереи.
И снова россыпь оголовков вентшахт.
Ещё в пятидесяти метрах располагалась шахта "В".
И здесь точно такая же печальная картина.
Ну а теперь давайте посмотрим на доступную незатопленную подземную часть комплекса. Один из входов в главную потерну, соединяющую все шахты, а также подземные блоки командного пункта, РУП-а, хранилищ компонентов ракетного топлива и т.д.
Потерна имеет несколько уровней залегания и доступна только верхняя её часть.
Мы спускаемся вниз.
На входе когда-то была установлена мощная защитная дверь весом под три тонны, от которой осталась лишь коробка на дверном проёме.
Следом за ней было установлено ещё две более лёгких гермодвери.
И мы сразу попадаем в этакий цилиндр, от которого расходятся потерны в разные стороны.
Каждый ход имеет развилки.
С уходящими под воду лестницами. Они ведут во взорванные оголовки ШПУ и другие блоки комплекса, к которым подойдём позже.
А мы идём по основной потерне дальше.
Т.к. комплекс был взорван, основная потерна периодически прерывается проломами на ключевых развилках.
Местами она ещё и подтоплена.
И снова уходящий под воду спуск в одну из шахт.
А здесь сходится несколько потерн, некоторые из которых имеют два уровня.
И снова спуски и развилки.
Один из выходов на верхний этаж взорванного блока командного пункта.
Местами потерны вообще частично засыпаны грунтом.
Но мы идём дальше.
И подходим к очередной развилке.
Со спуском в третью ШПУ.
И вторым главным входом в потерну, также когда-то защищённую гермами.
Поднимаемся на поверхность.
Так выглядит второй главный вход в неё.
А мы продолжаем осмотр комплекса.
И движемся к следующему сооружению.
Это двухэтажный блок "Сооружения-2", где располагался командный пункт комплекса и узел связи. К нему мы уже подходили со стороны потерн.
Верхний этаж также проломлен и затоплен.
Вход в командный пункт.
Он ведёт на нижний этаж.
Даже в разгар лета здесь под водой толстый слой льда. Здесь на входе сохранилась единственная встреченная в комплексе защитная дверь.
За которой располагались тамбуры входа.
Но дальше лёд становится хрупким и можно уйти по шею в воду.
Укрытие для подъёмных антенн. Когда-то они были защищены сдвижными защитными устройствами, откатывающимися в сторону.
Ещё одно, а всего их было 10 штук на территории. Четыре располагались вынесенными за комплекс на четыре стороны, образуя так называемый большой крест. Ещё четыре антенны малого креста располагались в упор к блоку по его торцам, а ещё две находились сбоку и вероятно использовались для связи со штабом.
Все они соединялись кабельными линиями с ещё одним блоком.
Они стекались к так называемому "Сооружению-4", в котром располагался блок центра радиокоррекции или просто РУП.
Отсюда производилось управление ракетой на активном участке траектории полёта.
Сюда мы также спустились в поисках подземных проходов.
И конечно нашли их.
На стене мы встретили послание из прошлого от строителей. Надпись гласит: "Здесь работает бригада монтажников Горелова. Задачи: 25.05.1963 закончить монтаж сооружения."
Переходим в проходы.
Проходим коридор.
И попадаем в бывшую аппаратную.
"Работы на высоте только с поясом!"
Это сооружение также было связано потерной с комплексом.
В неё мы также попытались пройти.
Не смотря на то, что она затоплена выше пояса.
Но мы смогли дойти только до развилки к "Сооружению-3", в котором располагалась дизель-генераторная электростанция.
И к шахтным пусковым установкам.
Следующим мы осмотрим "Сооружение-5", где располагался блок хранилищ компонентов ракетного топлива.
Они разрушены сильнее оставшихся блоков и сильно затоплено.
Внутри в ёмкостях хранился керосин в качестве топлива, жидкий кислород в качестве окислителя, а также азот для обеспечения технологического процесса заправки, слива окислителя и горючего. А для охлаждения КРТ были оборудованы холодильные машины.
Здесь перекопана вся местность.
Для охлаждения воды в контурах холодильных машин, охлаждающих оборудование в КП и РУПе в стороне располагались брызгальные бассейны.
Ещё два таких же было возле хранилищ компонентов ракетного топлива.
А здесь когда-то располагалось сооружение контрольно-измерительного пункта.
Внутри был смонтирован маломощный передатчик с 15 метровой волноводной рупорной антенной на поверхности.
Перед стартом первой ракеты он выдавал сигнал для юстировки антенн малого креста и фазометрической системы РУПа.
А напоследок заглянем на останки бывшей ремонтно-технической базы возле въезда в гарнизон, где хранились и обслуживались ядерные боевые блоки ракет, а также располагались сооружения ракетной технической базы, где хранили несколько ракет.
Эстакада на въезде.
Последние годы мародёры разбирали её сооружения, долбя бетон в поисках арматуры. Как итог, здесь ничего не осталось кроме входа в "Сооружение-174" - бывшее хранилище ракет.
С потерной для прохода личного состава.
От арок самого хранилища остались лишь следы на стене.
От сооружения пункта технического осмотра и ремонта валяется лишь проём въезда.
А это когда-то было хранилищем ядерных боеголовок, которое за несколько лет мародёры раздолбали на арматуру.
Проём когда-то перекрывался мощным откатным железобетонным затвором.
А на входе для личного состава стояло две трёхтонных защитных двери и ряд тамбур-шлюзов за ними.
Теперь это всё ушло в прошлое.
А это всё, что осталось от монтажно-испытательного корпуса, где специальные боевые части ракет проходили обслуживание и подготовку перед выдачей на позицию.
Печальная картина в общем.
Ну а нам уже было пора возвращаться. Так что на этом всё.
Источник:
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