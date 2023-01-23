Заброшенный гигант РВСН: самый большой за всю историю шахтный пусковой комплекс

Сам 290-й ракетный полк был сформирован в составе 213-й ракетной бригады 14 июня 1960 г., а весной 1961 г. вошёл в состав 49-й гвардейской ракетной дивизии.

Изначально личный состав полка после обучения в Серпуховском военном училище получил на вооружение ракетный комплекс 8Ж38 баллистических ракет Р-2. С этим же ракетным комплексом летом 1961 г. на учениях на полигоне в Капустин Яр личный состав полка произвёл первый удачный учебно-боевой пуск, после чего передал его 311-му ракетному полку в Новосибирскую область, а сам отправился на переучивание на новый для того времени ракетный комплекс 8К75 межконтинентальных баллистических ракет Р-9А.

Осенью 1962 г. 49-я гвардейская ракетная дивизия была передана в состав 50-й ракетной армии и передислоцирована в Гродненскую область, а 290-й ракетный полк стал отдельным и перешёл в состав 7-го отдельного гвардейского ракетного корпуса.

В 1964 г. личный состав полка закончил освоение нового комплекса и 12 апреля 1965 г. полк заступил на боевое дежурство на БСП-11 ШПУ "Десна-В" в составе трёх стартовых групп.

Уже 21 июля 1965 г. в присутствии Главкома РВСН Н. И. Крылова и других крупных командующих войсками, вплоть до командующего округом, из третьей установки этого комплекса был произведён первый в истории РВСН учебно-боевой пуск ракеты Р-9А по полигону Кура. Боевая часть тогда на полигон так и не прилетела, тем не менее оценку пуска всё же дали удовлетворительную.

Но уже в следующем году пуски 3 марта с первой ШПУ и 17 июля со второй ШПУ комплекса были оценены на отлично, а в 1967 г. полк принял участие в учениях "Решающий удар" и был признан лучшим в составе 7-го гвардейского ракетного корпуса. Тогда командир полка А. Н. Грязнов был награждён орденом Красного Знамени.

Летом 1970 г. 7-й ОРК был переформирован, а 290-й РП перешёл в состав 33-й гвардейской ракетной армии РВСН.

В 1972 г. состоялся последний учебно-боевой пуск с этой позиции. Как пишут в справочнике РВСН, тогда при подготовке пуска с первой ШПУ командир первой группы получил травму и командир полка принял решение произвести пуск со второй ШПУ, но по каким-то причинам из за проблем с жидким кислородом пуск произвести не вышло. Тогда пуск всё же было решено произвести с первой ШПУ.

А согласно договору об ограничении стратегических наступательных вооружений ОСВ-1, заключенному между СССР и США 17 августа 1976 г. полк был снят с боевого дежурства и к сентябрю расформирован, а в начале 1990-х гг. был сформирован вновь в составе 14 ракетной дивизии, но это уже совсем другая история.