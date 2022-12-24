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16 специальных инструментов, решающих проблемы, о которых вы могли даже не знать

16 специальных инструментов, решающих проблемы, о которых вы могли даже не знать

Автор:
24 декабря 2022 09:54
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Вещи   в мире   инструменты   интересно   удивительно   фото   
1398
17

Если у вас в руках есть только молоток, то единственное, что вы можете сделать, это забить им гвоздь. Но у вас появляется гораздо больше возможностей, если расширить арсенал рабочего оборудования и подойти к любой проблеме с разных сторон. Именно для этого и предназначены специализированные инструменты, о которых вы могли даже не знать.

Паук — воздушный подъемник для доступа в труднодоступные места

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Машина, которую использовали для тестирования обуви в 1940-х годах

 

Гидравлическая тележка из нержавеющей стали для использования в чистых помещениях

 

Временный светофор

 


 

Органайзер для сетевого кабеля

 

Машина для замены ламп в уличных фонарях, использовавшаяся в 1910-е годы

 

Ручной инструмент для очистки и нарезки яблок

 

Электрический нож для распечатывания медовых рамок

 


 

Мельница, предназначенная измельчения семян мака

 

Сковорода для жарки каштанов

 

Ключ для активации аппарата Дерихсвайлера, представляющего собой ортодонтическую конструкцию для раскрытия небного шва и как результат — расширения верхней челюсти

 

Вот как выглядит этот аппарат

 


 

Приспособление, необходимое для очистки горизонтальных жалюзи от пыли

 

Специальный аппарат с жидким азотом, который используют для замораживания и дальнейшего удаления доброкачественных новообразований

 

Ножницы для обрезки нити, которые можно оставлять в руке, не снимая после каждого использования

 

Приспособление, при помощи которого пекари достают хлеб из тандыра

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Метки: Вещи   в мире   инструменты   интересно   удивительно   фото   
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5  комментариев
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4k
Alex75r Час назад
Зря вы так о молотке. Молотком можно выполнить любую работу. На сколько плохо другой вопрос. И вторая истина, вместо молотка можно использовать любой инструмент. Ну правда то же есть нюансы.
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 19 минут назад
я вообще только молотком все функции исполняю :)
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59k
Похабыч Полчаса назад
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32k
ACU900 Час назад
Ну на счет молотка, молотки разные бывают, можно не только гвозди забивать...
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