16 специальных инструментов, решающих проблемы, о которых вы могли даже не знать

Если у вас в руках есть только молоток, то единственное, что вы можете сделать, это забить им гвоздь. Но у вас появляется гораздо больше возможностей, если расширить арсенал рабочего оборудования и подойти к любой проблеме с разных сторон. Именно для этого и предназначены специализированные инструменты, о которых вы могли даже не знать.