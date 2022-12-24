16 специальных инструментов, решающих проблемы, о которых вы могли даже не знать

1398
17
Если у вас в руках есть только молоток, то единственное, что вы можете сделать, это забить им гвоздь. Но у вас появляется гораздо больше возможностей, если расширить арсенал рабочего оборудования и подойти к любой проблеме с разных сторон. Именно для этого и предназначены специализированные инструменты, о которых вы могли даже не знать.
Паук — воздушный подъемник для доступа в труднодоступные места
×
×
Машина, которую использовали для тестирования обуви в 1940-х годах
Гидравлическая тележка из нержавеющей стали для использования в чистых помещениях
Временный светофор
Органайзер для сетевого кабеля
Машина для замены ламп в уличных фонарях, использовавшаяся в 1910-е годы
Ручной инструмент для очистки и нарезки яблок
Электрический нож для распечатывания медовых рамок
Мельница, предназначенная измельчения семян мака
Сковорода для жарки каштанов
Ключ для активации аппарата Дерихсвайлера, представляющего собой ортодонтическую конструкцию для раскрытия небного шва и как результат — расширения верхней челюсти
Вот как выглядит этот аппарат
Приспособление, необходимое для очистки горизонтальных жалюзи от пыли
Специальный аппарат с жидким азотом, который используют для замораживания и дальнейшего удаления доброкачественных новообразований
Ножницы для обрезки нити, которые можно оставлять в руке, не снимая после каждого использования
Приспособление, при помощи которого пекари достают хлеб из тандыра
Источник:
Ссылки по теме:
- 18 крайне любопытных фотографий, которым не нужны слова, чтобы ответить на вопросы «что будет, если»
- 16 случаев, когда люди становились свидетелями крайне любопытных процессов
- 18 странных штук, которые вы гарантировано увидите впервые
- 20 удивительных вещей, которые были напечатаны на 3D-принтере
- 8 самых странных вещей, которые напечатал 3D-принтер
Метки: Вещи в мире инструменты интересно удивительно фото
Новости партнёров