Как выглядит изнутри подводная лодка Б-413

После очередных учений 1981 г. по противодействию иностранным подводным лодкам в Баренцевом море лодка опять направилась на небольшой ремонт с мая по июнь в п. Росляково, после которого уже в июле снова приняла участие в командно-штабных учениях, за которые 69-я бригада подводных лодок была награждена переходящим призом главкома ВМФ "За отличную торпедную стрельбу". В том же году лодка сменила бортовой номер на 447.