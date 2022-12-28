Как выглядит изнутри подводная лодка Б-413

Сегодня я расскажу про Большую дизель-электрическую подводную лодку Б-413 проекта 641, спущенную на воду в 1968 г. и которая ныне является одним из главных экспонатов Музея Мирового океана в г. Калининград.
Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-413 проекта 641 берёт свою историю с 12 января 1967 г., когда её зачислили в списки Военно-Морского Флота СССР и в составе 39-й отдельной бригады подводных лодок Ленинградской военно-морской базы был сформирован её экипаж, хотя закладка подлодки состоялась лишь 28 июня 1968 г. на эллинге Ново-Адмиралтейского судостроительного завода в г. Ленинград.
7 октября того же года подводная лодка с бортовым номером 443 была спущена на воду и направлена в г. Северодвинск для прохождения сдаточных испытаний, а 24 ноября на ней был поднят флаг Военно-Морского Флота и 25 ноября она была включена в состав ВМФ СССР.
8 января 1969 г. Б-413 была зачислена в состав 96-й бригады подводных лодок 4-й эскадры подводных лодок Краснознамённого Северного флота и стала базироваться в г. Полярный.
Свой первый дальний поход, который проходил более ста дней в северо-восточной Атлантике с участием сразу трёх флотов СССР, подлодка совершила с 14 июня по 23 сентября 1969 г., зайдя с официальным визитом на Кубу, скрытно зайдя в Мексиканский залив в зону военного полигона ВМФ США, а после зайдя ещё и в порт Конакри Гвинейской Республики.
С начала апреля по начало мая 1970 г. лодка под командованием капитана 2-го ранга А. Н. Трусова в составе 4-й эскадры Северного флота принимала участие в манёврах ВМФ СССР "Океан", привлекаясь к поисково-спасательной операции по спасению терпящей бедствие атомной подводной лодки К-8, а во второй половине мая того же года в составе отряда боевых кораблей Северного флота Б-413 снова нанесла визит на Кубу в ходе перехода протяжённостью 181 день.
По окончании дальнего перехода 6 октября 1970 г. лодка встала на ремонт до середины 1971 г.
10 декабря 1971 г. Б-413 снова ушла в дальний поход на 197 дней в Средиземное море и вернулась 24 июня 1972 г.
Свой самый длительный переход протяжённостью более года Б-413 провела с 12 сентября 1973 г. по 8 октября 1974 г. в составе 69-й бригады подводных лодок в Средиземном море.
Впоследствии лодка несла боевую службу на Северном флоте и с 1975 по 1977 гг. А в ходе боевой подготовки в 1976 г. она была признана лучшей в 4-й эскадре подводных лодок Северного флота.
А с 1 марта по 4 мая 1977 г. подлодка под командованием капитана 2 ранга Б. Н. Погорелова совершила поход в Баренцево и Норвежское моря, ао окончании которого ушла на очередной ремонт на Кронштадтский морской завод, где была включена в состав 10-го Дивизиона подводных лодок Ленинградской Военно-Морской Базы и ремонтировалась с 10 ноября 1977 по 9 июня 1980 г.
В июне 1980 г. лодка снова была передана в состав 161-й бригады подводных лодок 4-й эскадры подводных лодок Северного флота и снова вернулась в г. Полярный.
В августе того же года при отработке задач по торпедной атаке, практической торпедой Б-413 смогла поразить флагман 4-й эскадры крейсер "Мурманск", повредив ему винтовую группу, а в сентябре во время учений снова "отстрелялась" на отлично. Тогда экипаж лодки был награждён призом главнокомандующего ВМФ.
В последующих учениях экипаж подложки также отлично выполнял поставленные задачи, а в декабре 1980 г. на Б-413 проводились испытания винтов на шумность специальной государственной комиссией по претензии Ливии, которая необоснованно заявляла, что им были поставлены аналогичные подлодки с дефектными винтами.
После очередных учений 1981 г. по противодействию иностранным подводным лодкам в Баренцевом море лодка опять направилась на небольшой ремонт с мая по июнь в п. Росляково, после которого уже в июле снова приняла участие в командно-штабных учениях, за которые 69-я бригада подводных лодок была награждена переходящим призом главкома ВМФ "За отличную торпедную стрельбу". В том же году лодка сменила бортовой номер на 447.
А 5 сентября 1981 г. Б-413 обеспечивала учения кораблей охраны водного района, в ходе которых из за сбоя оборудования и ошибок расчётов лодка оказалась в миле от нужного места и совершила столкновение в районе затонувшего судна, повредив обшивку и гидроакустическую станцию, совершив экстренное всплытие.
После ремонта Б-413 была передана в оперативное подчинение командования 5-й Средиземноморской эскадры и вплоть до осени 1987 г. несла службу в Средиземном море, заходя в порты Сирии, Туниса, Ливана и т.д.
Эта лодка постоянно выделялась на учениях, занимая первые места на Северном флоте и в 1987 г. получила звание "Отличный корабль", которое впоследствии неоднократно подтверждала делом.
Весной 1988 г. лодка снова вернулась в г. Полярный и встала на ремонт в док 35-го судоремонтного завода, после которого в конце года снова ушла в дальний поход в центральную Атлантику под командованием капитана 3-го ранга А. А. Фёдорова до апреля 1989 г.
А летом 1990 г. уже под командованием капитана 3-го ранга А. Ф. Сорокина, Б-413 была передана в состав 22-й бригады подводных лодок 14-й эскадры подводных лодок Дважды Краснознамённого Балтийского флота и стала базироваться в Латвии в порту Лиепая, где в 1992 г. встала на очередной ремонт на 29-й судоремонтный завод.
Но в связи с распадом СССР и подготовкой вывода Российского флота из Латвии, в конце 1993 г. подлодка была отбуксирована в Кронштадт, где была зачислена в состав 25-й бригады подводных лодок 4-й учебной дивизии кораблей Ленинградской ВМБ.
А в конце 1997 г. министр культуры Российской Федерации Н. Л. Дементьев выступил с предложением передать подводную лодку Б-413 в Музей Мирового океана в г. Калининград, а 3 сентября 1999 г. Приказом Главнокомандующего ВМФ подводная лодка Б-413 была выведена из боевого состава ВМФ и перевезена в г. Балтийск, откуда согласно директиве Командующего Балтийским флотом адмирала В. Г. Егорова передислоцирована в Калининград, где в конце года была поставлена в док судоремонтного завода "Янтарь" для переоборудования в будущий музей.
14 июня 2000 г. Б-413 пришвартовалась у причальной стенки в г. Калининград, где 1 июля в торжественной обстановке была передана Музею Мирового океана, открыв на следующий день свой переоборудованный под вход люк для загрузки торпед первым посетителям.
К слову, спустя 12 лет с мая по июнь 2012 г. теперь уже музейная подлодка снова прошла ремонт на заводе в г. Светлый, а в 2016 г. она вошла в десятку лучших музеев России и была включена в реестр объектов культурного наследия.
А ещё каждый год 24 декабря на этой подводной лодке отмечается корабельный праздник с ветеранами экипажа и торжественным поднятием государственного флага Российской федерации.
Ну а на этом всё.
Источник:
- Церковь Святого Квифана: крохотный храм, возвышающийся над морем
- Единственная советская туристическая подводная лодка
- 12 реальных снимков о том, как жила Монголия в начале ХХ столетия
- Вот так фикусы, или Убийцы в мире растений
- Зачем в Китае под эстакадами и мостами ставят бетонные пирамидки