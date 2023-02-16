16 изобретений последних лет, которые выглядят как нечто фантастичное

Летающие машины для обычных пользователей — идея, которая всё ещё выглядит, как часть фантастического романа о будущем. Однако японцы стараются первыми воплотить эту мечту человечества в реальность.

Недавний стартап SkyDrive призван решить насущную проблему пробок в больших городах. Устройство, чем-то напоминающее снегоход, способно передвигаться на высоте 500 метров со скоростью в 100 км/ч. При этом летающая машина может поднять в воздух вес в полтонны. SkyDrive надеются, что уже в этом году в Японии появится первое воздушное такси.

Умная шина