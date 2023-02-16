16 изобретений последних лет, которые выглядят как нечто фантастичное

Ниже представлены новейшие разработки, которые вероятно окажутся в обиходе людей в ближайшее время. Многие из них поражают своей инновационностью. Складывается впечатление, что речь идёт о неких штуках из фантастического фильма. Однако это наша реальность!
Куда ни посмотри — везде нас окружают сплошные изобретения. Маленькие и большие, простые и сложные. Почти всё, что мы видим в своём доме или на улице, придумано людьми с нуля или на основе чьих-то наработок. И всё это ради двух целей — комфорт и практичность. Поэтому относиться ко всяким новым штукам со скепсисом не стоит. Как показывает практика, в будущем они могут стать нашей правой рукой и частью повседневности.
Аи-Да — человекоподобный робот
Робот-художник Аи-Да — это не просто механизм, а весьма реалистичный робот, похожий на человека. Главная особенность робота Аи-Да — способность к самообучению. Андроид постоянно совершенствует свои умения. Аи-Да может создавать картины, наброски и скульптуры, а ещё с роботом можно поговорить об искусстве и узнать её мнение о том или ином произведении.
Летательный аппарат
Летающие машины для обычных пользователей — идея, которая всё ещё выглядит, как часть фантастического романа о будущем. Однако японцы стараются первыми воплотить эту мечту человечества в реальность.
Недавний стартап SkyDrive призван решить насущную проблему пробок в больших городах. Устройство, чем-то напоминающее снегоход, способно передвигаться на высоте 500 метров со скоростью в 100 км/ч. При этом летающая машина может поднять в воздух вес в полтонны. SkyDrive надеются, что уже в этом году в Японии появится первое воздушное такси.
Умная шина
Велосипедная или автомобильная шина, которая никогда не спустит? Это вздор, скажете вы. Однако такие шины уже существуют, и создала их американская компания The SMART Tire Company. Эти колёса обладают памятью формы и прекрасно амортизируют. Даже наехав на пару кочек, колесо вернётся в прежнюю форму. Изобретение не боится проколов.
Кольцо, которое платит за вас
Модное керамическое кольцо, позволяющее расплачиваться в магазинах бесконтактным способом.
Защитная маска для лица
Компания Razer выпустила крутую и высокотехнологичную маску с подсветкой. Производитель уверяет, что фильтры класса N95 фильтруют 99% бактерий и 95% частиц размером до 0,3 микрона, которые содержатся в воздухе.
Робот-собеседник
Робот для бесед ElliQ создан для нуждающихся в общении стариков. Израильская разработка помогает людям престарелого возраста чувствовать себя менее одинокими, может организовать досуг и напомнить о том, что нужно сделать, например, принять лекарства или совершить важный звонок. ElliQ — отличный собеседник. Робот может рассказать анекдот, прочитать новостную заметку или порассуждать с пользователем на ту или иную тему.
Определитель COVID по дыханию
Определить наличие Covid по дыханию всего за 5 секунд? Теперь это возможно, благодаря разработке компании ViraWarn Freedom. При этом точность результата составляет практически 100%. Возможно, совсем скоро неприятные тесты останутся в прошлом.
Обучающийся протез
Умный бионический протез Esper Bionics — разработка, заслуживающая особого внимания. Этот протез способен сделать жизнь людей, лишившихся конечностей, куда комфортнее и качественнее. Особенность бионической руки от Esper Bionics — способность к самостоятельному обучению. Считывая и запоминая импульсы человеческого мозга, протез начинает действовать интуитивно без дополнительных команд.
Антропоморфный робот Амека
Робот Амека — разработка компании Engineered Arts. Амека не умеет ходить и недостаточно хорошо распознаёт человеческую речь, во всяком случае пока. Однако, мимика робота — вот главное достижение разработчиков.
Никогда ранее робот не способен был выражать столько эмоций, как Амека. Причина такой яркой и эмоциональной мимики в 27 двигателях, которые расположены в лице андроида. По заявлениям разработчиков, цель создания Амеки — исследование взаимодействия между роботом и человеком.
Складные смартфоны
Один из трендов электроники минувшего года — складные смартфоны. Сразу несколько именитых производителей выпустили свои модели устройств-трансформеров. Некоторые складные смартфоны по желанию владельца можно использовать в качестве телефона или планшета, меняя конфигурацию устройства всего одним движением.
Современная камера Kandao Obsidian Pro
Съёмка видео выходит на новый уровень благодаря камере Obsidian Pro от компании Kandao. Это первое устройство, которое снимает видео с разрешением 12К. Угол обзора в 360° позволяет снимать панорамные 3D-видео. Однако и стоимость новинки весьма впечатляющая — почти 3 миллиона рублей.
Сенсорный датчик для контроля водного баланса
Биосенсор гидратации Nix — это умная разработка, основная задача которой заключается в отслеживании водного баланса в организме человека. Сенсор легко закрепляется на коже и сигнализирует о недостатке воды, отправляя уведомление на смартфон. Это позволяет контролировать водно-солевой баланс, что особенно важно для людей, активно занимающихся спортом.
Робот-туалет для кошек
Самоочищающийся туалет для кошек Little Robot призван помочь владельцам сделать уход за животным максимально качественным и лёгким. Этот современный лоток самостоятельно убирает за кошачьими, а хозяину потребуется лишь очищать специальный герметичный лоток раз в несколько дней. Помимо этого, Little Robot ежедневно измеряет вес питомца и сообщает хозяину, если любимец поднабрал или, напротив, сбросил несколько сотен граммов.
Фонарь, который можно заряжать солёной водой
Батарейки для фонарика — прошлый век. Современная разработка WaterLight — это фонарь нового поколения, который заряжается от солёной воды. Всего 0,5 литра морской воды обеспечит беспрерывную работу фонаря на протяжение 45 дней! Помимо этого, устройство можно использовать как мини-генератор, который позволит, например, зарядить телефон.
Подводный помощник
Advanced Navigation Hydrus — это автономный подводный беспилотник. Устройство позволяет собрать данные с самых отдалённых глубин океана. Искусственный интеллект, которым наделён беспилотник, позволяет ему легко обходить препятствия и записывать видео с разрешением 4К, самостоятельно настраивая освещение.
Электродоска, позволяющая уверенно держаться на волнах даже новичкам
Электродоска Fliteboard 2.2 — устройство, способное сделать сёрфинг возможным даже в штиль. Встроенный электромотор позволяет сёрферам наслаждаться катанием в любую погоду. Fliteboard способна развивать скорость до 40 км/ч, а одного заряда аккумулятора хватает на катание длительностью в 1 час.
Вкусная лента
Сталкивались ли вы с ситуацией, когда любимый бургер невозможно съесть аккуратно, потому что он разваливается? Решить эту проблему можно при помощи съедобной клейкой ленты Tastee Tape. Теперь любимую еду можно скрепить так, чтобы она не теряла свои ингредиенты по пути в рот. Состав абсолютно натурален. Клейкая лента сделана из пищевого волокнистого каркаса и органического клея
Источник:
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Мне бы такое кольцо, которое не отдаёт деньги, а наоборот, забирает.
Вернее, на сколько торможений хватит?
Камера 12К. Вот честно, накуя?
Человеческий глаз воспринимает ~ 1Мп. ( https://habr.com/ru/post/468653/https://habr.com/ru/post/468653/ )
12К - 12288 х 6480 ~ 80Мп
Ещё раз спрошу: НАКУЯ нужно видео, которое в 80 раз превышает возможности человеческого восприятия?
Чем выше разрешение фото, тем больше и лучше можно рассмотреть мелких деталей при увеличении картинки.