Евросоюз официально разрешил производителям использовать муку из сверчков

Прогресс шагает по Европе семимильными шагами. Теперь там официально разрешено добавлять в еду порошок, приготовленный из измельченных сверчков.
С 24 января Еврокомиссия официально разрешает использовать в продовольствии порошок из домашних сверчков. Брюссель одобрил выход нового производителя муки из сверчков на рынок ЕС, но использование его продукции не является обязательным. Поставлять муку будет вьетнамский предприниматель.
Сверчков планируют использовать в том числе в хлебе, пицце, печенье , шоколадках, пиве и в вегетарианских заменителях мяса. В составе будет обозначаться как «Acheta domesticus». Продукты, содержащие эти новые продукты, будут маркированы с предупреждением о возможных аллергических реакциях.
Сомневающихся граждан уверяют, что около 2000 видов насекомых употребляются в пищу в более чем 100 странах мира. Съедобные насекомые, и особенно сверчки, являются частью традиционной диеты нескольких стран Азии, таких как Китай, Япония, Тайвань, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Вьетнам, Таиланд, а также в Экваториальной Африке и даже в Мексике. Их потребление происходит в различных формах и по разным поводам. Их приготовление обычно включает жарку или приготовление на пару для употребления в качестве основного блюда или закуски.
Некоторые скептически настроенные европейцы пытаются возмущаться, заявляя, что сверчки жрут растения, которые обрабатываются инсектицидами. И разрешенная сверчковая мука может одержать до 5 мг цианида на кг. На что скептиков вьетнамцы заверили, что сверчки будут домашними, а не дикими, так что риск травануться будет минимальным. Кстати, ЕС одобрило еще и мучных червей и перелетную саранчу. Скоро и до тараканов доберутся.
Источник:
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На массу выращенного белка, насекомые в несколько раз эффективней перерабатывают растительный корм, чем домашние животные. Просто сухой экономический расчёт не более.
Остальное, вопрос привычки.
ЗЫ
Мы кстати каждый день поедаем фрагметы насекомых вместе с продуктами из злаковых культур, даже о этом не подозревая.