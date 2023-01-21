Евросоюз официально разрешил производителям использовать муку из сверчков

Сомневающихся граждан уверяют, что около 2000 видов насекомых употребляются в пищу в более чем 100 странах мира. Съедобные насекомые, и особенно сверчки, являются частью традиционной диеты нескольких стран Азии, таких как Китай, Япония, Тайвань, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Вьетнам, Таиланд, а также в Экваториальной Африке и даже в Мексике. Их потребление происходит в различных формах и по разным поводам. Их приготовление обычно включает жарку или приготовление на пару для употребления в качестве основного блюда или закуски.