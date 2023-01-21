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Евросоюз официально разрешил производителям использовать муку из сверчков

Евросоюз официально разрешил производителям использовать муку из сверчков

Автор:
21 января 2023 08:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Еда   евросоюз   мука из сверчков   насекомые   саранча   сверчки   
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Прогресс шагает по Европе семимильными шагами. Теперь там официально разрешено добавлять в еду порошок, приготовленный из измельченных сверчков.

С 24 января Еврокомиссия официально разрешает использовать в продовольствии порошок из домашних сверчков. Брюссель одобрил выход нового производителя муки из сверчков на рынок ЕС, но использование его продукции не является обязательным. Поставлять муку будет вьетнамский предприниматель.


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Сверчков планируют использовать в том числе в хлебе, пицце, печенье , шоколадках, пиве и в вегетарианских заменителях мяса. В составе будет обозначаться как «Acheta domesticus». Продукты, содержащие эти новые продукты, будут маркированы с предупреждением о возможных аллергических реакциях.


Сомневающихся граждан уверяют, что около 2000 видов насекомых употребляются в пищу в более чем 100 странах мира. Съедобные насекомые, и особенно сверчки, являются частью традиционной диеты нескольких стран Азии, таких как Китай, Япония, Тайвань, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Вьетнам, Таиланд, а также в Экваториальной Африке и даже в Мексике. Их потребление происходит в различных формах и по разным поводам. Их приготовление обычно включает жарку или приготовление на пару для употребления в качестве основного блюда или закуски.

Некоторые скептически настроенные европейцы пытаются возмущаться, заявляя, что сверчки жрут растения, которые обрабатываются инсектицидами. И разрешенная сверчковая мука может одержать до 5 мг цианида на кг. На что скептиков вьетнамцы заверили, что сверчки будут домашними, а не дикими, так что риск травануться будет минимальным. Кстати, ЕС одобрило еще и мучных червей и перелетную саранчу. Скоро и до тараканов доберутся.

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Метки: Еда   евросоюз   мука из сверчков   насекомые   саранча   сверчки   
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12  комментариев
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10k
Бендер Родригес Час назад
Был недавно в Мехико, там на рынке попробовал жареного... Хз, может сверчка, может кузнечика. Ну короче, по вкусу - никакой, а по ощущениям - как будто пожевал шелухи от семечек.
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4k
вася васильев 3 минуты назад
Как говорится, вот вам рацион из говна и палок....
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8k
Фомич Полчаса назад
Первая реакция вроде как фу... А подумаешь немного и вспоминаешь о рассказах работников мясных комбинатов про попавших в мясорубку крыс ))) Если ешь без отвращения, то какая разница из чего этот продукт сделан? Протухшая селедка звучит не очень, а вот сюстрёминг уже можно бы и попробовать хоть на спор )))
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11k
Dmitry Полчаса назад
Как технология - хорошо, как принудительно впихиваемая идея - ужас.
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4k
Горожанин 56 минут назад
Говно- и трупоеденье - одни из символов свободы либеральной идеологии. Думаю, на Западе это скоро официально внедрят. Причем в обязательном порядке. Никто ведь на Западе уже не удивляется насильственным промыванием мозгов детей по поводу трансгендерства и прочих половых и психиатрических "измов", никто не удивляется смене пола маленьких детей. И говно там будет. Оно уже есть. Это обыкновенный либерализм.
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93k
parallax Час назад
Ну, в качестве протеинового корма для птиц, сушёные опарыши там уже давно в ходу.
На массу выращенного белка, насекомые в несколько раз эффективней перерабатывают растительный корм, чем домашние животные. Просто сухой экономический расчёт не более.
Остальное, вопрос привычки.

ЗЫ
Мы кстати каждый день поедаем фрагметы насекомых вместе с продуктами из злаковых культур, даже о этом не подозревая.
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388k
Алексей Час назад
в Африку почти превратились.
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1k
Nick Z Час назад
Это хорошо или плохо ? Какова биологическая ценность в сравнении с мукой ? Короче очередные вопли, как все плохо в Европе. Для нашего внутреннего потребления. Пипл хавает.
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17k
сеньор Леонсио Час назад
Скоро прах из крематориев начнут вводить в продуктовый оборот.
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69
Obrval Час назад
Профсоюз сверчков выставил ноту протеста.
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