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Американский штат Орегон атаковали гигантские сверчки

Американский штат Орегон атаковали гигантские сверчки

Автор:
06 июля 2022 08:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   видео   насекомые   сверчки   удивительно   фото   
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Очередное засушливое лето создало благоприятные условия для появления роев насекомых в центральном и восточном Орегоне, в частности — для кузнечиков и сверчков.

Фермеры штата бьют тревогу: насекомые уничтожают урожай в огромных количествах.

Портал Oregon Public Broadcasting сообщает, что только в 2021 году жуки уничтожили более 4 миллионов гектаров пастбищных угодий в 18 округах. Сейчас Департамент сельского хозяйства штата Орегон поддерживает местных добровольцев, которые принимают меры для борьбы с вредителями.


Борьба с большими мормонскими сверчками — вынужденное ежегодное мероприятие. Эксперты полагают, что все началось с появления вредителей в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, еще в 1880-х годах.


Источник:

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Метки: в мире   видео   насекомые   сверчки   удивительно   фото   
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3  комментария
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469
GoodFireman 47 минут назад
Ногти этой мадам страшнее самого сверчка.
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Serg2001 19 минут назад
В Камбодже цены на рыбу и мясо падают, когда появляются эти сикорахи. Жрут их за милую душу. Что американцам мешает?... )
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38k
KiploksAKS 46 минут назад
Они же съедобные! Легкоусвояемая белковая пища, сама в рот скачет.
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