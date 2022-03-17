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Банановые бунты: из-за ситуации на Украине протестуют эквадорские фермеры

Банановые бунты: из-за ситуации на Украине протестуют эквадорские фермеры (6 фото)

Автор:
17 марта 2022 23:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   бананы   бунты   интересно   удобрения   фермеры   эквадор   экономика   
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Вы думали, только русский бунт бессмысленный и беспощадный? Как бы не так. В Эквадоре фермеры протестуют из-за… бананов.

Казалось бы, при чем тут Украина? А волнения начались из-за того, что остановился экспорт бананов в Россию из-за санкций против нашей страны. Основной точкой сбыта, тем временем, является Санкт-Петербург. И вот как раз в этот момент бананы в Северной столице дорожают на четверть.

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Чтобы привлечь внимание правительства страны к проблеме, бунтовщики вывалили на местную дорогу бананы, и в итоге перекрыли трассы. Выбирали их специально, чтобы перекрыть крупнейший город Эквадора Гуаякиль и подступы к нему от ближайших провинций.

Но и на этом бравые эквадорские фермеры останавливаться не собираются. Каждый день они угрожают вывалить на дороги еще по 10 тысяч 18-килограммовых ящиков с бананами, пока власти не решат их трудности.

В конце концов, если груз не идет в Россию, то он просто гниет. В марте два крупных перевозчика бананов из Эквадора, Maersk и Hapag-Lloyd остановили судоходные рейсы в Россию. Именно эти компании перевозили порядка 30% от всего объема перевозок между странами. В итоге в Эквадоре скопилось 20 тысяч тонн никому не нужных бананов. А тем временем, растут они целый год, и ясно, что дальше будет только больше.

Даже крупным фермерам приходится терпеть огромные убытки. Так, на данный момент, ущерб уже составляет 15 миллионов долларов, и это далеко не предел. В стране есть зафиксированная государством цена за 18-килограммовый ящик – 6,25 долларов. Но вот из-за всех этих происшествий на Украине реальная цена бананов упала до 1,25 долларов за ящик.

В итоге фермеры требуют от государства компенсировать потери. Банановый бизнес здесь – основной, а сами фрукты в 20% случаев едут в Россию. Для нас же именно Эквадор поставляет почти все фрукты. А в ответ Россия поставляет в Эквадор почти все удобрения.

В будущем кризис может привести к тому, что в стране минимум 50 тысяч человек могут остаться без работы, а максимум – 250 тысяч человек. Поэтому приходится искать обходные пути, ведь переключиться на европейский рынок фермеры не могут: фрукты не соответствуют санитарным требованиям ЕС.

Сейчас правительство ведет переговоры с Китаем и Южной Кореей, чтобы там сбыть бананы, которые не могут доставить в Россию.

Дефицита бананов в России при этом нет. Большую часть фруктов завезли еще в феврале, и сейчас распродаются остатки.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   бананы   бунты   интересно   удобрения   фермеры   эквадор   экономика   
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2  комментария
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Андрей Иванов 23 минуты назад
Да накер они нужны по цене выше 50 рублей?
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Типа граф 5 минут назад
Вот чего скупать надо и в подвал на хранение , в банки закатывать и варенье варить , а не это вот всё . (один хрен на варенье сахар нужен )
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