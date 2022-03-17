Банановые бунты: из-за ситуации на Украине протестуют эквадорские фермеры

Чтобы привлечь внимание правительства страны к проблеме, бунтовщики вывалили на местную дорогу бананы, и в итоге перекрыли трассы. Выбирали их специально, чтобы перекрыть крупнейший город Эквадора Гуаякиль и подступы к нему от ближайших провинций.

Но и на этом бравые эквадорские фермеры останавливаться не собираются. Каждый день они угрожают вывалить на дороги еще по 10 тысяч 18-килограммовых ящиков с бананами, пока власти не решат их трудности.