Россиянам и китайцам не нашлось места на собрании мировой финансовой элиты. Форум в Давосе 2023

На горнолыжном курорте Давос в Швейцарии началось одно из ключевых собраний мировой финансовой элиты. Ежегодно в начале января порядка 3 тысяч ведущих бизнесменом, политиков и медиаменеджеров собираются, чтобы в публичном и непубличном формате обозначить задачи на год и волнующие проблемы.
Участниками мероприятия в свое время были ключевые государственные деятели РФ, а именно Путин, Медведев, Кириенко, Греф, Дворкович, Кудрин, Козак.
В Давосе существует кастовая система участников. Большинству приглашенных журналистов запрещен доступ в зону «белых пропусков», к которым относятся ключевые коммерсанты и политики. Аккурат в данных закрытых зонах и происходит теневая дипломатия, которую в частности традиционно исповедует Поднебесная. В 2015 на этой площадке пытались не публично урегулировать Украинский кризис. Публичные планы распределения инвестиций за рубеж — это лишь вершина айсберга.
Миллиардеры являются завсегдатаями данного мероприятия. В доковидный 2020 в Давосе засветилось 119 миллиардеров, в этом году ждут 116 гостей из списка Forbes. В данном солидном списке не нашлось места представителям КНР и РФ. Крайне странная ситуация, так как из примерно 2700 миллиардеров мира на 2022 год 83 были из России и 539 из Китая, то есть более 20% на двоих.
Для попадания в список 2700 избранных нужно не только платить ежегодные членские взносы в более $60 тысяч на человека, но и получить одобрение присутствия в форме персонального приглашения. Из этого следует, что представители Всемирного экономического форума сознательно отказались от присутствия россиян и китайцев. Иронично, что темой собрания в 2023 выбрано «Сотрудничество в фрагментированном мире». Откровенная эклектика, так как организаторы собственными действиями усиливают фрагментацию между странами и блоками.
Нетипичное отсутствие миллиардеров из КНР и РФ нельзя оправдать слабой динамикой ВВП в 2022. В этом просматривается политический демарш с дальнейшим разрывом связей с 2 крайне важными экономиками Евразии. С другой стороны, это станет очередным напоминанием для российских олигархов, что на Западе их более никто не ждет с хлебом и солью. Если есть желание тратить капиталы, то лучше в производство в России, а не на членские взносы на ВЭФ.
Источник:
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Вот из официального списка:
https://www3.weforum.org/docs/WEF_AM23_List_of_confirmed_PFs.pdfhttps://www3.weforum.org/docs/WEF_AM23_List_of_confirmed_PFs.pdf
Wang Shouwen: China International Trade Representative and ViceMinister of Commerce
Yi Gang: Governor of the People's Bank of China
Fang Xinghai: Vice-Chairman, China Securities Regulatory Commission
Liao Min: Vice-Minister of Finance
Weng Jieming Vice-Chairman: State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC)
Россиян не будет, к обоюдному удовольствию.
Остаются только финансовые спекуляции, то есть пустые пузыри.