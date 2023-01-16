Россиянам и китайцам не нашлось места на собрании мировой финансовой элиты. Форум в Давосе 2023

Миллиардеры являются завсегдатаями данного мероприятия. В доковидный 2020 в Давосе засветилось 119 миллиардеров, в этом году ждут 116 гостей из списка Forbes. В данном солидном списке не нашлось места представителям КНР и РФ. Крайне странная ситуация, так как из примерно 2700 миллиардеров мира на 2022 год 83 были из России и 539 из Китая, то есть более 20% на двоих.

Для попадания в список 2700 избранных нужно не только платить ежегодные членские взносы в более $60 тысяч на человека, но и получить одобрение присутствия в форме персонального приглашения. Из этого следует, что представители Всемирного экономического форума сознательно отказались от присутствия россиян и китайцев. Иронично, что темой собрания в 2023 выбрано «Сотрудничество в фрагментированном мире». Откровенная эклектика, так как организаторы собственными действиями усиливают фрагментацию между странами и блоками.