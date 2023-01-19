Романтическая «Спящая красавица» не для детей, беременных и впечатлительных

Сказка, как однажды высказался классик, обычно ложь с намёком. Но иногда намёки во всеми любимых историях настолько толстые и ужасные, что трогательные сказки приобретают совершенно иной смысл.