Перейдём же к краткому пересказу весьма печального сюжета…

Главная героиня Талия была дочерью лорда. При её рождении отцу предсказали, что девочку ожидает смерть от льняного семени, после чего он убрал из королевства всё, что хоть как-то напоминало лён.

Когда Талия подросла, она заметила прядущую старуху и решила ей помочь. Весьма неудачно, ведь льняное семя застряло под ногтем, и молодая принцесса замертво рухнула. Отчаявшийся отец нарядил её, усадил на бархатное кресло и покинул дворец, который с годами запустел.

Там-то её и нашёл король, случайно оказавшийся в том месте во время охоты. Казалось бы, история похожа, разве что нашёл девушку принц, однако здесь начинается самое интересное.