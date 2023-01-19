Мы привыкли, что от большинства сказок веет наивностью и добром. Но это лишь до тех пор, пока в руки не попадает суровый и наполненный жестокостью оригинал. Так что на время придётся откинуть в сторону привычный слащавый сюжет…
Заметьте, большинство сказочников так или иначе выступают пересказчиками. Они берут за основу уже готовую «сказку», выбрасывая из неё всё насилие и разбавляя тем самым добрым финалом. По крайней мере, со «Спящей красавицей» Шарля Перро вышла именно такая история.
Её иную версию можно было встретить в сборнике сказок «Пентамерон» под названием «Солнце, Луна и Талия» за авторством итальянского поэта Джамбаттисты Базиле. К слову, в этой же книге можно встретить ранние версии «Кота в сапогах и Золушки».
Перейдём же к краткому пересказу весьма печального сюжета…
Главная героиня Талия была дочерью лорда. При её рождении отцу предсказали, что девочку ожидает смерть от льняного семени, после чего он убрал из королевства всё, что хоть как-то напоминало лён.
Когда Талия подросла, она заметила прядущую старуху и решила ей помочь. Весьма неудачно, ведь льняное семя застряло под ногтем, и молодая принцесса замертво рухнула. Отчаявшийся отец нарядил её, усадил на бархатное кресло и покинул дворец, который с годами запустел.
Там-то её и нашёл король, случайно оказавшийся в том месте во время охоты. Казалось бы, история похожа, разве что нашёл девушку принц, однако здесь начинается самое интересное.
Найдя Талию, король попытался её разбудить, но безуспешно. Именно поэтому он просто изнасиловал её спящей. Принцесса забеременела и, так и не проснувшись, родила двух детей, о которых заботились феи. Когда пришло время кормления, младенцев принесли Талии, однако вместо груди ребёнок начинает сосать палец, благодаря чему льняное семя выпадает, и девушка приходит в себя.
Через какое-то время король вспомнил о Талии и приехал рассказать ей о своей любви, попутно поведав историю зачатия детей. Однако вместо осуждения, принцесса ответила взаимностью. Казалось бы, хеппи-энд, но не тут-то было…
Король-то оказался женат. Супруга через слугу быстро прознала о похождениях мужа налево и решила всё это закончить: Талию планировали бросить в костёр, а детей выкрасть и сварить. Одним словом, сказка так и веет добром.
От гнева злобной королевы Талию спас вовремя вернувшийся король, увидевший не самые приятные деяния жены. За это он приказывает отправить её на костёр (видимо, это у них семейное). Детишки же остались живы, поскольку повар решил их спрятать. По итогу всё закончилось свадьбой и совместной жизнь до конца дней. Правда, нужна ли такая жизнь после всех событий?
К счастью, дети получили изрядно укороченную версию «Спящей красавицы». А какие сказки с жутким первоначальным сюжетом известны вам?
Источник:
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Сказка, как однажды высказался классик, обычно ложь с намёком. Но иногда намёки во всеми любимых историях настолько толстые и ужасные, что трогательные сказки приобретают совершенно иной смысл.
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Сварить детей должен был не палач, а именно повар. Видимо по какому-то королевскому рецепту. Жуть.