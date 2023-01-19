<<Болельщики с украинским флагом оскорбили российского теннисиста во время матча>>

Кричали под руку мерзости, отвлекая Рублёва от важнейшей игры. Но российский спортсмен не подкачал и вырвал победу.
Фанаты с украинским флагом оскорбляли российского теннисиста Андрея Рублёва, мешая ему проводить матч с финном Эмилем Руусувуори во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Во втором сете российский спортсмен не выдержал и обратился с жалобой к судье. Арбитр предложил Рублёву вмешаться, чтобы заставить фанатов убрать флаг, но теннисист заявил, что флаги чужих стран его не интересуют и не мешают, его больше беспокоят их нецензурные выкрики на русском языке.
"Меня больше беспокоит, что они говорят плохие слова", – сказал теннисист.
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После обращения к арбитру украинские злопыхатели заметно приутихли, а Рублёв одолел соперника и вышел в третий круг чемпионата Австралии.
Напомним, что в начале недели во время матча россиянки Камиллы Рахимовой и украинки Катерины Байндль на трибуне появился российский флаг, что вызвало недовольство со стороны украинских фанатов. В итоге организаторы Australian Open запретили приносить на трибуны флаги России после жалоб украинского посла.
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Остаётся спросить, раз такие чубатопатриоты, чому не на передовой?
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больные животные гадят везде где появляются, а бессильная злоба и чувство собственной ущербности и бессилия только все усугубляют.