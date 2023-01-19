<<Болельщики с украинским флагом оскорбили российского теннисиста во время матча>>

Фанаты с украинским флагом оскорбляли российского теннисиста Андрея Рублёва, мешая ему проводить матч с финном Эмилем Руусувуори во втором круге Открытого чемпионата Австралии.



Во втором сете российский спортсмен не выдержал и обратился с жалобой к судье. Арбитр предложил Рублёву вмешаться, чтобы заставить фанатов убрать флаг, но теннисист заявил, что флаги чужих стран его не интересуют и не мешают, его больше беспокоят их нецензурные выкрики на русском языке.



"Меня больше беспокоит, что они говорят плохие слова", – сказал теннисист.