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Болельщики с украинским флагом оскорбили российского теннисиста во время матча

Болельщики с украинским флагом оскорбили российского теннисиста во время матча

Автор:
19 января 2023 14:31
Сообщество : Спорт
Метки: Австралия   Андрей Рублёв   оскорбления   теннис   фанаты   чемпионат   
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Кричали под руку мерзости, отвлекая Рублёва от важнейшей игры. Но российский спортсмен не подкачал и вырвал победу.

Фанаты с украинским флагом оскорбляли российского теннисиста Андрея Рублёва, мешая ему проводить матч с финном Эмилем Руусувуори во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Во втором сете российский спортсмен не выдержал и обратился с жалобой к судье. Арбитр предложил Рублёву вмешаться, чтобы заставить фанатов убрать флаг, но теннисист заявил, что флаги чужих стран его не интересуют и не мешают, его больше беспокоят их нецензурные выкрики на русском языке.

"Меня больше беспокоит, что они говорят плохие слова", – сказал теннисист.

После обращения к арбитру украинские злопыхатели заметно приутихли, а Рублёв одолел соперника и вышел в третий круг чемпионата Австралии.

Напомним, что в начале недели во время матча россиянки Камиллы Рахимовой и украинки Катерины Байндль на трибуне появился российский флаг, что вызвало недовольство со стороны украинских фанатов. В итоге организаторы Australian Open запретили приносить на трибуны флаги России после жалоб украинского посла.

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Метки: Австралия   Андрей Рублёв   оскорбления   теннис   фанаты   чемпионат   
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14  комментариев
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73k
Viktor 52 минуты назад
Свиньи, они и в Австралии свиньи!
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52k
smakido 14 минут назад
У нашего спортсмена даже имя и фамилия"говорящая", знаковая, если хотите. И победил он во многом не благодаря, а вопреки! А хохлосвины остались "с носом"!
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1k
Руслан 14 минут назад
А нет ли смысла военкомам из нэзалежной обратить внимание, что хохлы военнообязанные делают вдали от своей неньки?
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142
ruslan d 16 минут назад
Достойные представители своего народа ...
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7k
Nikolay 19 минут назад
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2k
Pioner76 24 минуты назад
Хохлы. Всем надоели уже. Вот только странно одно, почему весь мир танцует под дудку этих тварей? Кто проплачивает этот перформанс?
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5k
Котэ Полчаса назад
если она выступает под белым флагом, то и болельщики должны быть с белым
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492
Денис Климанов 36 минут назад
Животные...
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93k
parallax 43 минуты назад
Расчудесненько! Показывают всему миру своё селюковское быдлячество. И это хорошо.

Остаётся спросить, раз такие чубатопатриоты, чому не на передовой?
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3k
GelmuT_nec 45 минут назад
Рагули уже весь мир начинают подбешивать своими ссаными тряпками) не останавливайтесь, дэбилы, ибошьте дальше))))
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27k
Ваня 47 минут назад
хохлопитеки серливые шавки, гниды на теле человечества...
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10k
Shtoppi 47 минут назад
<<Болельщики с украинским флагом оскорбили российского теннисиста во время матча>>
------------
больные животные гадят везде где появляются, а бессильная злоба и чувство собственной ущербности и бессилия только все усугубляют.
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