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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 168 постов • 18 подписчиков подписаться
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На восточном побережье Австралии столкнулись два вертолёта

На восточном побережье Австралии столкнулись два вертолёта

Автор:
02 января 2023 10:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Австралия   авария   вертолёты   парк   побережье   столкновение   
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К сожалению, есть погибшие.


На восточном берегу Австралии неподалеку от Квинсленда, где расположен тематический парк Sea World, в небе столкнулись два гражданских вертолёта. Местные издания сообщают о четверых погибших и по меньшей мере тринадцати пострадавших.



О возрасте погибших и пострадавших неизвестно, однако именно в парке Sea World, где сейчас отдыхают семьи с детьми — у ребят проходят рождественские каникулы. Сообщается, что один вертолёт смог сесть после столкновения, а второй рухнул камнем с неба.

Причины ЧП пока не называются, но с большой долей вероятности — это нарушение ТБ и невнимательность одного из пилотов.


Источник:

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Метки: Австралия   авария   вертолёты   парк   побережье   столкновение   
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3  комментария
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24k
pssst 4 минуты назад
Ну.... тут, как говорится: "наши люди в булочную на вертолете не летают". Вроде и да, а с другой стороны - почему бы и нет?
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5k
perekrestok 36 минут назад
Тесно в небе Австралии! И побибикать нельзя - шумно там в небе.
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17k
Александр Час назад
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