На восточном побережье Австралии столкнулись два вертолёта

О возрасте погибших и пострадавших неизвестно, однако именно в парке Sea World, где сейчас отдыхают семьи с детьми — у ребят проходят рождественские каникулы. Сообщается, что один вертолёт смог сесть после столкновения, а второй рухнул камнем с неба.