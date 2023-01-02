На восточном побережье Австралии столкнулись два вертолёта

К сожалению, есть погибшие.
На восточном берегу Австралии неподалеку от Квинсленда, где расположен тематический парк Sea World, в небе столкнулись два гражданских вертолёта. Местные издания сообщают о четверых погибших и по меньшей мере тринадцати пострадавших.
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О возрасте погибших и пострадавших неизвестно, однако именно в парке Sea World, где сейчас отдыхают семьи с детьми — у ребят проходят рождественские каникулы. Сообщается, что один вертолёт смог сесть после столкновения, а второй рухнул камнем с неба.
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Причины ЧП пока не называются, но с большой долей вероятности — это нарушение ТБ и невнимательность одного из пилотов.
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