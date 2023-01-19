Отец растрогал соцсети объявлением о продаже бумажных поделок дочери

В соцсетях развирусилось объявление с «Авито», в котором отец выставил на продажу бумажные поделки дочери и попросил интернет-пользователей не покупать товар, а позвонить ему, чтобы показать заинтересованность в творчестве ребёнка. Сообщение так тронуло читателей, что теперь мужчине пишут со всей России.

Житель Воронежа 13 января опубликовал на маркетплейсе «Авито» объявление о продаже бумажных поделок в виде животных, которые смастерила его дочка. Среди красочных изделий, сделанных из простых листов в клетку, были собаки, коты, поросёнок и лиса. Стоимость одной бумажной игрушки составляла 50 рублей.