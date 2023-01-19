Отец растрогал соцсети объявлением о продаже бумажных поделок дочери

Мужчина попросил людей не покупать игрушки, а написать ему, чтобы поддержать старания девочки. Теперь его директ завален сообщениям из разных уголков России.
В соцсетях развирусилось объявление с «Авито», в котором отец выставил на продажу бумажные поделки дочери и попросил интернет-пользователей не покупать товар, а позвонить ему, чтобы показать заинтересованность в творчестве ребёнка. Сообщение так тронуло читателей, что теперь мужчине пишут со всей России.
Житель Воронежа 13 января опубликовал на маркетплейсе «Авито» объявление о продаже бумажных поделок в виде животных, которые смастерила его дочка. Среди красочных изделий, сделанных из простых листов в клетку, были собаки, коты, поросёнок и лиса. Стоимость одной бумажной игрушки составляла 50 рублей.
В описании к товару отец попросил пользователей сервиса написать или позвонить ему, чтобы поддержать старания дочки. По словам мужчины, ребёнок ежедневно спрашивает у него, появились ли у игрушек покупатели. Продавец добавил, что готов сам отдавать дочке деньги за поделки, главное — чтобы люди изобразили интерес к творчеству ребёнка.
Объявление быстро разлетелось по соцсетям, растрогав многих читателей. На данный момент сообщение отца просмотрели на «Авито» более 13 тысяч человек.
Под постами про объявление комментаторы пишут, что хотели бы поддержать задумку мужчины, и показывают скриншоты переписки с отцом рукодельницы. В сообщениях интернет-пользователи просят дочку сделать на заказ ещё одну бумажную поделку.
Публикация отца стала настолько популярной, что девочка не успевает отвечать всем желающим. Судя по скриншоту от пользователя твиттера, папе пишут покупатели из разных уголков России, а в директ на «Авито» ему пришло более 300 сообщений. Мужчина рассказал, что ребёнок заработал 600 рублей, на которые планирует купить эпоксидную смолу и напильник, чтобы мастерить кольца.
Отец не стал закрывать милое объявление, хотя какое-то время оно было недоступно на «Авито» из-за наплыва покупателей.
Источник:
- Как спасти осиротевшую зебру, притворившись ее сородичем
- Лучик добра: кадры с животными, заряженные позитивом
- Идеальный таксист: запрещает курить и бережно относится к детям
- 10 новогодних мультфильмов СССР
- 16 компактных животных, которые помещаются где угодно
-Купите красивые листья. 1 бесплатно 3 бесплатно и 5 тоже бесплатно!
Пешеходы не догоняли и проходили мимо, но один мужик взял 5 и тоже бесплатно дал 40 рублей мелочи=)
Сын офигел, а когда мы пошли в магазин и купили 3 чупа чупса, очень обрадовался.