10 новогодних мультфильмов СССР

Под Новый год есть хорошая традиция смотреть советские мультфильмы
12 месяцев, 1956
Экранизация известной сказки. Причем это идеальная экранизация, которая длится почти час. Если посмотреть на год создания мультфильма, то можно лишний раз убедиться, что раньше к производству мультфильмов относились более ответственно, нежели в последующие года.
При просмотре мультфильма создается впечатление, будто бы это и не мультфильм, а полноценный фильм. Эмоции персонажей, озвучка, музыка, звуки - идеально.
Дед Мороз и Серый Волк, 1978
Дед Мороз готовит подарки лесным зверятам. А в это время Серый Волк и Ворона захотели совершить плохой поступок - они захотели украсть зайчат.
Они украли мешок и наряд Деда Мороза. Переодевшись в Деда Мороза, Волк и Ворона отправились к зайцам.
Взрослых зайцев не было дома, а потому зайчата открыли дверь старику с бородой. Как результат - злодеи утащили всех зайчиков, кроме одной зайчишки.
Ну, а дальше все принялись помогать искать зайчат, в том числе и Дед Мороз.
Можете не переживать - зайчиков никто не съел.
У
мка ищет друга, 1970
Мультфильм про дружбу белого медведя и человека.
Действие мультфильма происходит в Новый год. Он не знает, что его друг улетел на ёлку.
Медвежонок ищет мальчика на станции. Он проникает на кухню, съедает торт, а потому убегает от повара.
А медведица ищет своего Умку. Все заканчивается тем, что Умка попадает в вертолет (на радость вертолетчикам) и куда-то улетает.
Интересно, прилетит ли он обратно?
Зима в Простоквашино, 1984
Как же хорошо отмечать Новый год в тихой деревушке Простоквашино, нежели в грязном шумном городе. Это точно знает дядя Федор и его папа. Да и мама дядя Федора не прочь была бы поехать в Простоквашино, но она должна быть в другом месте рядом с дядей с большими усами.
А в самом Простоквашино беда - Матроскин и Шарик поругались. Как теперь встречать Новый год? На помощь им пришли люди.
И тут еще получилась такая ситуация, что маму дяди Федора и там, и тут стали показывать.
Как Ежик и Медвежонок встречали Новый год, 1975
Всегда удивляла ужасная отрисовка этого мультфильма. Но всегда смотрел этот мультфильм, так как он был очень душевным.
Искренне переживаешь за героев этого мультфильма, когда они не могут найти елку.
А потом переживаешь еще сильнее, когда понимаешь, что правильные ежики и медведи зимой должны спать, а не елку искать.
Когда зажигаются елки, 1950
Дед Мороз отправился со своим шофером Снеговиком в далекую и загадочную Москву. Московские дети должны получить подарки. Среди игрушек были плюшевый Мишка и ватный Зайчик, предназначенные для Люси и Вани.
Но по дороге эти игрушки вываливаются.
И как же выжить игрушкам в холодном снежном лесу? Понятно как - при помощи лесных зверей.
А в это время Ваня и Люся ждут свои подарки.
Снеговик-почтовик, 1955
Дети пишут свои заказы Деду Морозу. В качестве посыльного они используют Снеговика, которого специально и вылепили.
В полночь Снеговик оживает и отправляется на поиски Деда Мороза вместе с собачонком по имени Дружок.
В лесу Снеговик встречает злобных местных жителей, которые искренне думают, что если забрать у Снеговика письмо для Деда Мороза, то можно получить подарки. Но с помощью медведя Дед Мороз добирается до Деда Мороза.
Утром дети просыпаются и видят, что их ждет нарядная елка и Снеговик-почтовик.
Падал прошлогодний снег, 1983
Отправила жена мужа за елкой в лес. Уж послала так послала. И у мужичка сразу же начинаются приключения.
Может быть он был немного глуповат, а может быть слегка жадным. А тут еще волшебная палочка ему подвернулась.
Мультфильм состоит из двух частей, из которых почему-то запоминается вторая.
Лично мне нравится смотреть заключительные эпизоды, когда мужик вернулся из леса с ничем. Там мужик садится на мост и начинает играть на дудочке грустную мелодию.
Это мелодия жизни любого мужика.
Ну, погоди! (8 выпуск), 1974
Один из выпусков мультфильма был посвящен празднованию Нового года. Заяц и Волк переоделись в Снегурочку и Деда Мороза и спели песенку, которую знает не только каждый пенсионер, но и любой любитель советских мультфильмов юного возраста.
Сама серия имеет "зимний сюжет", которые все из нас знают наизусть.
Новогодняя сказка, 1972
Кукольный мультфильм. Не сказать, что он сильно интересный, но душевный.
Жил-был в лесу Чудище-Снежище. Он очень не любил тех, кто нарушал дисциплину в лесу.
А детям была нужна елка. Раньше дети были самостоятельные, а потому попытались добыть елку по одиночке. Но они сильно шумели, грубили и вели себя развязано, а потому Чудище просто сдувал их туда, откуда они пришли.
Чтобы не остаться без елки, одна храбрая девочка тоже пошла в лес.
- Мы пойдем другим путем, - подумала она.
Девочка вела себя вежливо и культурно. Чудище позволи ей взять елочку. Да и вообще, девочка позвала лесного жителя на елку. А тот и не отказался. Он потом стал жить в школьной сторожке и работать на полставки дворником и педагогом по "законам леса".
Источник:
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Очень ей нужен красивый наряд...
Вот пусть там и живет!
вот оно какое наше лееето)))