10 новогодних мультфильмов СССР

Дед Мороз готовит подарки лесным зверятам. А в это время Серый Волк и Ворона захотели совершить плохой поступок - они захотели украсть зайчат.

Они украли мешок и наряд Деда Мороза. Переодевшись в Деда Мороза, Волк и Ворона отправились к зайцам.

Взрослых зайцев не было дома, а потому зайчата открыли дверь старику с бородой. Как результат - злодеи утащили всех зайчиков, кроме одной зайчишки.