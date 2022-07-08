14 неудачных фотографий из отпуска, которыми люди самоиронично поделились

В путешествиях мы делаем кучу памятных фотографий, которые спустя некоторое время приятно просматривать. Многие делятся красивыми снимками на своих страничках в социальных сетях.
Однако, наверное, у всех есть неидеальные фото, и их не хочется показывать: размытое изображение, неудачный ракурс или поза, кто-то посторонний влез в кадр и т. п. Мы собрали несколько таких неудавшихся снимков, которыми люди иронично поделились в интернете.
Когда порекомендовали посетить Тадж-Махал на рассвете, обещая, что в первых лучах солнца он будет особенно красив
Но встав рано утром и проделав путь, ты видишь только завесу густого тумана.
Мужчина специально купил бинокль, чтобы при посещении Гранд-Каньона полюбоваться его красотами
Однако погода, как это часто бывает в горах, подвела.
Это должно было быть фото с красивым видом на город со смотровой площадки Уиллис-тауэр, самой высокой в США
Но густой туман, сквозь который абсолютно ничего не разглядеть, всё испортил.
Девушки долго ждали, когда толпа туристов разойдется, чтобы сделать фото
Когда они дождались подходящего момента, откуда-то появился этот мужчина и попал прямо в кадр.
Чтобы сделать красивый снимок с горным пейзажем, молодой человек проделал долгий путь пешком
Первое фото — это снимок, который он хотел сделать, а второе — то, что у него получилось. Опять туман всё испортил.
Автор фото отправился из Великобритании в Германию и хотел сделать там фотографию моста Ракотцбрюке
Первый снимок — фото, которое он рассчитывал сделать, а второй — то, что увидел по прибытии.
Молодожены решили провести медовый месяц в Гальштате, поселке в горном регионе Австрии
Они рассчитывали наслаждаться красивыми зимними пейзажами, как тот, что на первом фото. Но по иронии судьбы начался снегопад.
Еще один «везучий» турист, который приехал посмотреть на Тадж-Махал
Попросил свою девушку оставить последний кадр на пленке для фото с горным пейзажем
Молодой человек отправился в Чили, преодолел 10 000 км, и всё ради того, чтобы увидеть полное солнечное затмение
Но в этот день шел сильный дождь и была низкая облачность.
Автор снимка мечтал воочию увидеть величественный дуб, который показывают в фильме «Побег из Шоушенка»
И вот что он увидел.
Он проехал почти 500 км до самой северной точки Вьетнама, чтобы увидеть Китай
Он хотел снимок, где его палец упирается в вершину пирамиды, что находится позади него
Но не все умеют фотографировать.
Молодой человек летел до Гавайев 13 часов, желая увидеть национальный парк вулканов
Источник:
АНТИФИШКИ
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Для меня пожалуй, самое неприятное, когда во время экскурсии предполагается целый день болтаться на улице (и далеко не всегда это город), а погода к этому решительно не располагает.
У меня такое было - приехал в Сочи (еще до олимпиады) , дай думаю на Красную поляну съежу. Экскурсия рано утром. Только тронулись, дождь, туман и прочие "прелести". Приехали туда. Экскурсовод: не смотрите на погоду - поднимайтесь. С большим сомнением поднялись на самую верхнюю площадку. Только взяли по кружке глинтвейна, налетает порыв ветра. И....божественная красота вокруг!