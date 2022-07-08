14 неудачных фотографий из отпуска, которыми люди самоиронично поделились

Однако, наверное, у всех есть неидеальные фото, и их не хочется показывать: размытое изображение, неудачный ракурс или поза, кто-то посторонний влез в кадр и т. п. Мы собрали несколько таких неудавшихся снимков, которыми люди иронично поделились в интернете.

Когда порекомендовали посетить Тадж-Махал на рассвете, обещая, что в первых лучах солнца он будет особенно красив

Но встав рано утром и проделав путь, ты видишь только завесу густого тумана.