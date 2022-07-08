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14 неудачных фотографий из отпуска, которыми люди самоиронично поделились

14 неудачных фотографий из отпуска, которыми люди самоиронично поделились

Автор:
08 июля 2022 09:15
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   люди   неудачное фото   отдых   отпуск   путешествие   турискт   фото   
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15

В путешествиях мы делаем кучу памятных фотографий, которые спустя некоторое время приятно просматривать. Многие делятся красивыми снимками на своих страничках в социальных сетях.


Однако, наверное, у всех есть неидеальные фото, и их не хочется показывать: размытое изображение, неудачный ракурс или поза, кто-то посторонний влез в кадр и т. п. Мы собрали несколько таких неудавшихся снимков, которыми люди иронично поделились в интернете.


Когда порекомендовали посетить Тадж-Махал на рассвете, обещая, что в первых лучах солнца он будет особенно красив

Но встав рано утром и проделав путь, ты видишь только завесу густого тумана.

×
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Мужчина специально купил бинокль, чтобы при посещении Гранд-Каньона полюбоваться его красотами

Однако погода, как это часто бывает в горах, подвела.

Это должно было быть фото с красивым видом на город со смотровой площадки Уиллис-тауэр, самой высокой в США

Но густой туман, сквозь который абсолютно ничего не разглядеть, всё испортил.

Девушки долго ждали, когда толпа туристов разойдется, чтобы сделать фото

Когда они дождались подходящего момента, откуда-то появился этот мужчина и попал прямо в кадр.

Чтобы сделать красивый снимок с горным пейзажем, молодой человек проделал долгий путь пешком

Первое фото — это снимок, который он хотел сделать, а второе — то, что у него получилось. Опять туман всё испортил.

Автор фото отправился из Великобритании в Германию и хотел сделать там фотографию моста Ракотцбрюке

Первый снимок — фото, которое он рассчитывал сделать, а второй — то, что увидел по прибытии.

Молодожены решили провести медовый месяц в Гальштате, поселке в горном регионе Австрии

Они рассчитывали наслаждаться красивыми зимними пейзажами, как тот, что на первом фото. Но по иронии судьбы начался снегопад.

Еще один «везучий» турист, который приехал посмотреть на Тадж-Махал

Попросил свою девушку оставить последний кадр на пленке для фото с горным пейзажем

Молодой человек отправился в Чили, преодолел 10 000 км, и всё ради того, чтобы увидеть полное солнечное затмение

Но в этот день шел сильный дождь и была низкая облачность.

Автор снимка мечтал воочию увидеть величественный дуб, который показывают в фильме «Побег из Шоушенка»

И вот что он увидел.

Он проехал почти 500 км до самой северной точки Вьетнама, чтобы увидеть Китай

Он хотел снимок, где его палец упирается в вершину пирамиды, что находится позади него

Но не все умеют фотографировать.

Молодой человек летел до Гавайев 13 часов, желая увидеть национальный парк вулканов

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   люди   неудачное фото   отдых   отпуск   путешествие   турискт   фото   
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7  комментариев
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46k
dima423 Час назад
мда... трагедии прям...как они дальше жить то будут не знаю даже
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33k
Nefrion 36 минут назад
Бывает конечно, что проезжаешь на место, а там не то на что рассчитывал.
Для меня пожалуй, самое неприятное, когда во время экскурсии предполагается целый день болтаться на улице (и далеко не всегда это город), а погода к этому решительно не располагает.
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2k
АлексЮстасу 49 минут назад
Я понял, как нужно фоткаться, чтобы всем рассказывать, где я побывал: ТУМАН!!!
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1k
fivus Час назад
да какая трагедия! Во всех местах погода меняется каждые 5 минут.
У меня такое было - приехал в Сочи (еще до олимпиады) , дай думаю на Красную поляну съежу. Экскурсия рано утром. Только тронулись, дождь, туман и прочие "прелести". Приехали туда. Экскурсовод: не смотрите на погоду - поднимайтесь. С большим сомнением поднялись на самую верхнюю площадку. Только взяли по кружке глинтвейна, налетает порыв ветра. И....божественная красота вокруг!
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976
Шурман Час назад
Здесь в чем проблема ? пускай радуется что снег идет , там раз на раз не приходится ( это последние 7 лет ) . Сегодня снег и дымка , завтра нормальная погода .
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38k
Александр Час назад
Это парковщик
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33
Spanki Александр 6 минут назад
Фотогеничность дворника просто зашкаливает:)
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