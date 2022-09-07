15 самых странных мест на планете, найденных на Google Earth

Интернет позволяет исследовать нашу планету, не выходя из собственного дома, и иногда это очень увлекательно.
Конечно, изучение разных уголков планеты через интернет не может заменить путешествия. Однако такое занятие поможет скоротать время, а еще покажет самые отдаленные города, куда, возможно, вы вообще никогда и не собирались ехать. Для некоторых людей такой способ изучения мира — увлекательное хобби, и порой в ходе этого изучения можно найти что-то невероятное.
Сегодняшняя подборка как раз из такой категории: самые странные места, которые встречали пользователи Сети во время исследований спутниковых снимков сервиса Google Earth.
Совсем не то, что хочется увидеть на трассе: где-то в мексиканском штате Сонора
Весьма странная локация рядом с американским городком Тонкава, запечатленная на Google Earth
Детские игры в Ист-Лондоне, ЮАР
В латвийском городке Сабиле увидели самый странный декор сада, который хочется развидеть
Могильная доска Internet Explorer в южнокорейском Кёнджу
Нашествие Чужих в турецком городе Кушадасы
Малобюджетный фильм про супергероев, снятый в Стокгольме
Кажется, нужно уносить ноги из этого дома в Монреале, Канада
Мужчина с хлебом в старой части Иерусалима
Затонувший корабль в Мексиканском заливе
Люди-голуби где-то на улице Токио
На парковке германского города Хаген
Идеальный спутниковый снимок на Монблане
Кажется, найден вход в преисподнюю, боливийский город Потоси
Пугающая скульптура на городской набережной
Источник:
АНТИФИШКИ
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