15 самых странных мест на планете, найденных на Google Earth

Конечно, изучение разных уголков планеты через интернет не может заменить путешествия. Однако такое занятие поможет скоротать время, а еще покажет самые отдаленные города, куда, возможно, вы вообще никогда и не собирались ехать. Для некоторых людей такой способ изучения мира — увлекательное хобби, и порой в ходе этого изучения можно найти что-то невероятное.

Сегодняшняя подборка как раз из такой категории: самые странные места, которые встречали пользователи Сети во время исследований спутниковых снимков сервиса Google Earth.

Совсем не то, что хочется увидеть на трассе: где-то в мексиканском штате Сонора