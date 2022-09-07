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15 самых странных мест на планете, найденных на Google Earth

15 самых странных мест на планете, найденных на Google Earth

Автор:
07 сентября 2022 10:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: google earth   в мире   забавно   люди   места   странности   фото   
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Интернет позволяет исследовать нашу планету, не выходя из собственного дома, и иногда это очень увлекательно.

Конечно, изучение разных уголков планеты через интернет не может заменить путешествия. Однако такое занятие поможет скоротать время, а еще покажет самые отдаленные города, куда, возможно, вы вообще никогда и не собирались ехать. Для некоторых людей такой способ изучения мира — увлекательное хобби, и порой в ходе этого изучения можно найти что-то невероятное.


Сегодняшняя подборка как раз из такой категории: самые странные места, которые встречали пользователи Сети во время исследований спутниковых снимков сервиса Google Earth.


Совсем не то, что хочется увидеть на трассе: где-то в мексиканском штате Сонора

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Весьма странная локация рядом с американским городком Тонкава, запечатленная на Google Earth

Детские игры в Ист-Лондоне, ЮАР

В латвийском городке Сабиле увидели самый странный декор сада, который хочется развидеть

Могильная доска Internet Explorer в южнокорейском Кёнджу

Нашествие Чужих в турецком городе Кушадасы

Малобюджетный фильм про супергероев, снятый в Стокгольме

Кажется, нужно уносить ноги из этого дома в Монреале, Канада

Мужчина с хлебом в старой части Иерусалима

Затонувший корабль в Мексиканском заливе

Люди-голуби где-то на улице Токио

На парковке германского города Хаген

Идеальный спутниковый снимок на Монблане

Кажется, найден вход в преисподнюю, боливийский город Потоси

Пугающая скульптура на городской набережной

Источник:

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Метки: google earth   в мире   забавно   люди   места   странности   фото   
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