Заброшенный туннель в Австралии привлекает толпы туристов

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Заброшенный железнодорожный туннель в городе Хеленсбург, Австралия - одно из самых удивительных и загадочных мест на планете. По ночам он светится волшебным синим цветом.
В австралийском городке Хеленсбург, штат Новый Южный Уэльс, находится интересное место - заброшенный железнодорожный туннель. Изначально туннель длиной 624 метра возвели в 1889 году - он использовался для транспортировки угля с местной шахты в пригород. Спустя 20 лет туннель перестали использовать из-за различных угроз безопасности, и закрыли.
Он оставался заброшенным до 90-х годов, пока одна организация не решила привести его в порядок. Туннель почистили, и убрали заросли, которые его закрывали. После реставрации люди заметили интересную особенность - по ночам туннель светится загадочным синим цветом. Дело в том, что в туннеле поселилась колония светлячков, которые и придают ему такое свечение.
Особенность туннеля начала привлекать людей, и сотни местных жителей и туристов приезжали на него посмотреть. Особенно это место облюбовали фотографы. Однако, такой рост популярности привёл к критическим последствиям. Зачастую людей заботили только красивые фотографии - они часто включали вспышку на камерах, тем самым беспокоя светлячков. С годами они почти исчезли из туннеля. Так как объявления не приносили результата, властям пришлось на время его закрыть - чтобы восстановить колонию светлячков, которые всегда были украшением туннеля.
Вот такая красота
Источник: — переведено специально для fishki.net
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