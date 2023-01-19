FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2463 поста • 509 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Заброшенный туннель в Австралии привлекает толпы туристов

Заброшенный туннель в Австралии привлекает толпы туристов

Автор:
19 января 2023 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Австралия   Фотографии   заброшенные места   интересные места   красиво   красивые места   места   туннель   фото   
709
8
1
Заброшенный железнодорожный туннель в городе Хеленсбург, Австралия - одно из самых удивительных и загадочных мест на планете. По ночам он светится волшебным синим цветом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Австралия   Фотографии   заброшенные места   интересные места   красиво   красивые места   места   туннель   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74932



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Экс-губернатор Свердловской области рассказал, как ему удалось спасти «Уралвагонзавод» от Чубайса
Экс-губернатор Свердловской области рассказал, как ему удалось спасти «Уралвагонзавод»...
«Какое же позорище»: Дмитрий Медведев раскритиковал Давосский экономический форум и его участников
«Какое же позорище»: Дмитрий Медведев раскритиковал Давосский экономический форум и...
Набирающие популярность в сообществах
Саечка за испуг: дорожный инцидент в окрестностях Тюмени
Саечка за испуг: дорожный инцидент в окрестностях Тюмени
Я кормил его с руки, он уже часть нашей семьи
Я кормил его с руки, он уже часть нашей семьи
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и «Перекрëстка»
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Магазин для взрослых

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#история#забавно#люди#в мире#Прошлое#сво#картинки
#Юмор#факты#интересное#аварии#Украина#авто аварии#позитив#Фотографии#Россия#Приколы
#Прикол#дтп#животные#автомобили#кино#автомир#США#Ynews#везение#своими руками
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще 40 жутких и крутых заброшенных мест, которые хочется исследовать 40 жутких и крутых заброшенных мест, которые хочется исследовать Природа захватила всё: как бы выглядел мир без людей? Природа захватила всё: как бы выглядел мир без людей? Художник делает огромные рисунки на берегу океана Художник делает огромные рисунки на берегу океана 20+ заброшенных местечек, которые пугают и манят одновременно 20+ заброшенных местечек, которые пугают и манят одновременно Португалец рисует реалистичные 3D-граффити по всему миру Португалец рисует реалистичные 3D-граффити по всему миру

На что жалуетесь?

Вернуться