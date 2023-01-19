Заброшенный туннель в Австралии привлекает толпы туристов

Особенность туннеля начала привлекать людей, и сотни местных жителей и туристов приезжали на него посмотреть. Особенно это место облюбовали фотографы. Однако, такой рост популярности привёл к критическим последствиям. Зачастую людей заботили только красивые фотографии - они часто включали вспышку на камерах, тем самым беспокоя светлячков. С годами они почти исчезли из туннеля. Так как объявления не приносили результата, властям пришлось на время его закрыть - чтобы восстановить колонию светлячков, которые всегда были украшением туннеля.