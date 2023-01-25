Личный фотограф Гитлера: был ли он советским шпионом

В окружении Гитлера было два фотографа: Хуго Йегер, который снимал различные выезды и съезды и Генрих Гофман, фотографировавший фюрера в неофициальной обстановке. Для создания снимков он посещал даже заседания Генштаба. В нацистскую партию Гофман вступил в 1920 году и сразу стал партийным фотографом.

В 1929 году он познакомил Гитлера с юной Евой Браун, которая работала моделью в его ателье и даже фотографировалась обнажённой для эротических открыток, популярных в то время. Гофман пригласил Гитлера в своё фотоателье, где представил его как господина Вольфа. И только позже он рассказал Еве, что это был руководитель нацистской партии, которого она очень заинтересовала.