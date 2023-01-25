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Личный фотограф Гитлера: был ли он советским шпионом

Личный фотограф Гитлера: был ли он советским шпионом

Автор:
25 января 2023 20:16
Сообщество : RealFishki
Метки: ВОВ   война   интересное   история   третий рейх   фотографы   шпионы   
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Рудольф Ресселер был одним из самых ценных агентов советской разведки во время Второй мировой войны. Именно благодаря ему руководство СССР получило план немецкого наступления на Курской дуге.
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Метки: ВОВ   война   интересное   история   третий рейх   фотографы   шпионы   
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1  комментарий
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Nick Z 13 минут назад
Фотографа каждый может обидеть
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