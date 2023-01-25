Личный фотограф Гитлера: был ли он советским шпионом

965
8
Рудольф Ресселер был одним из самых ценных агентов советской разведки во время Второй мировой войны. Именно благодаря ему руководство СССР получило план немецкого наступления на Курской дуге.
Главным источником Ресселера был шпион из личного окружения Гитлера, который носил кодовое имя "Вертер". Практически все историки уверены, что Вертером был друг и личный фотограф Гитлера Генрих Гофман, который, кстати, и познакомил фюрера с Евой Браун.
В окружении Гитлера было два фотографа: Хуго Йегер, который снимал различные выезды и съезды и Генрих Гофман, фотографировавший фюрера в неофициальной обстановке. Для создания снимков он посещал даже заседания Генштаба. В нацистскую партию Гофман вступил в 1920 году и сразу стал партийным фотографом.
В 1929 году он познакомил Гитлера с юной Евой Браун, которая работала моделью в его ателье и даже фотографировалась обнажённой для эротических открыток, популярных в то время. Гофман пригласил Гитлера в своё фотоателье, где представил его как господина Вольфа. И только позже он рассказал Еве, что это был руководитель нацистской партии, которого она очень заинтересовала.
В 1929 году он познакомил Гитлера с юной Евой Браун, которая работала моделью в его ателье и даже фотографировалась обнажённой для эротических открыток, популярных в то время. Гофман пригласил Гитлера в своё фотоателье, где представил его как господина Вольфа. И только позже он рассказал Еве, что это был руководитель нацистской партии, которого она очень заинтересовала.
×
×
Это знакомство дало Гофману большие дивиденды. Обычный фотограф был избран в городской совет Мюнхена и получил право фотографировать немецкого предводителя. Именно он сделал те известные снимки отдыха Адольфа и Евы в Альпах. Продажа конфискованных у евреев ценностей и произведений искусства стала для него ощутимым источником дохода.
Генрих хранил в ячейке одного из швейцарских банков фотографии обнажённой Евы Браун. И собирался ими шантажировать свою бывшую модель, если она решит как-то подвинуть своего экс-работодателя в сторону от своего любовника.
Генрих хранил в ячейке одного из швейцарских банков фотографии обнажённой Евы Браун. И собирался ими шантажировать свою бывшую модель, если она решит как-то подвинуть своего экс-работодателя в сторону от своего любовника.
Историк Гюнтер фон Лунг утверждал, что немецкая разведка знала о том, что среди близкого окружения Гитлера есть шпион, который передавал Ресселеру информацию. Гиммлер приказал бригаденфюреру СС Шелленбергу провести расследование и зимой 1944 год тот составил начальнику отчёт, где было несколько фамилий предполагаемых агентов. В этом списке был и Гофман, но руководитель СС не стал брать его в разработку из-за близких отношений фотографа с фюрером.
Всех посетителей канцелярии Гитлера обыскивали, даже генералов с министрами. Но Гофман был в числе немногих неприкосновенных, у которого была самая современная фототехника. И когда летом 1945 года дом Гофмана обыскали, то следователи нашли около 300 фотоаппаратов самых разных модификаций, включая крошечную камеру, которая могла поместиться в пуговицу пиджака.
О возможном сотрудничестве Гофмана с СССР наводит также и его судьба после войны. В мае 1945 года американцы арестовали его в Баварии. Он наравне с Герингом и Кейтелем получил 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Но меньше чем через месяц срок был уменьшен до четырёх лет и Гофман принимал участие в Нюрнбергском процессе для систематизации для суда фотоснимков.
Фотографа посещали неизвестные офицеры НКВД и даже советский корреспондент Борис Полевой, подаривший ему банку тушёнка и бутылку шнапса.
Но меньше чем через месяц срок был уменьшен до четырёх лет и Гофман принимал участие в Нюрнбергском процессе для систематизации для суда фотоснимков.
Фотографа посещали неизвестные офицеры НКВД и даже советский корреспондент Борис Полевой, подаривший ему банку тушёнка и бутылку шнапса.
Абель Басти, аргентинский исследователь, тоже уверен, что Гофман был Вертером. У Гофмана был навык фотографирования секретных документов и он был лично знаком с Ресселером. Внимания к себе он не привлекал, но министры и генералы просто боялись трогать близкого друга Гитлера, которому он устроил личное счастье.
Басти уверен, что на такое предательство Гофман пошёл не из-за денег. Не исключено, что Генрих был евреем, скрывавшим своё происхождение, а может быть он просто прекратил верить в идеи Третьего Рейха.
Басти уверен, что на такое предательство Гофман пошёл не из-за денег. Не исключено, что Генрих был евреем, скрывавшим своё происхождение, а может быть он просто прекратил верить в идеи Третьего Рейха.
Эту версию может подтвердить рассказ соседа Генриха Гофмана Рюдигера Бронна. Когда тот вышел из тюрьмы, то жил в маленьком городке под Мюнхеном. Бронн говорил, что как-то раз, на одном из застолий, Гофман сказал, что после поражения в битве под Сталинградом он осознал, что рейху конец и с войну с русскими нужно прекращать как можно скорее.
Источник:
Еще крутые истории!
- Рыбный Samsung, жестокая Красная шапочка и другие занятные факты и истории
- Уборщица зарабатывает на сайте для взрослых из-за "сходства" с принцессой Дианой
- Самурайская удача: Парень нашел на помойке настоящую катану
Метки: ВОВ война интересное история третий рейх фотографы шпионы
Новости партнёров
реклама