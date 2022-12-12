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Подвиг медсестры в Брестской крепости

Подвиг медсестры в Брестской крепости

Автор:
12 декабря 2022 16:51
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   вторая мировая война   герои   женщины   интересное   истории   события   
1696
7
Прасковья Леонтьевна Ткачёва - одна из великих женщин в истории Второй мировой войны. О ней вряд ли напишут в учебниках истории на благодаря интернету её подвиг не забудется.
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Метки: Прошлое   вторая мировая война   герои   женщины   интересное   истории   события   
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4  комментария
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2k
OporosSkota Час назад
Только благодаря таким людям, отстоявшим нашу Родину, мы существуем на этой земле, как многонациональная страна!
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26k
albedo 16 секунд назад
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3k
Юлия Ч Полчаса назад
Эта потрясающая женщина заслужила звание Героя, а не только медаль "За победу над Германией".
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52k
smakido 58 минут назад
Наверно именно о таких людях сказал поэт:".. Гвозди бы делать из этих людей- крепче бы не было в мире гвоздей! "
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