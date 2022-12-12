Подвиг медсестры в Брестской крепости

В подобие госпиталя в земляных валах прибывали раненые. Сама медсестра уже получила к тому моменту два ранения, но пост не оставила. Все запасы бинтов остались в разрушенном и сгоревшем здании, а те, что оставались у медперсонала быстро закончились. Стали использовать простыни и наволочки. При себе у Ткачёвой был профсоюзный билет, куда она записывала данные раненых в госпитале рядом с земляными валами.