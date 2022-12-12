Подвиг медсестры в Брестской крепости

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Прасковья Леонтьевна Ткачёва - одна из великих женщин в истории Второй мировой войны. О ней вряд ли напишут в учебниках истории на благодаря интернету её подвиг не забудется.
В 1939 году она прибыла по направлению в Брестскую крепость. После демобилизации в 1940 году она осталась там старшей медсестрой хирургического отделения армейского госпиталя.
21 июня 1941 года госпиталь находился в процессе расформирования. Почти 80 пациентов готовили к транспортировке в Пинск, а Ткачёва сутками оформляла документы. А уже утром началась первая бомбёжка...
21 июня 1941 года госпиталь находился в процессе расформирования. Почти 80 пациентов готовили к транспортировке в Пинск, а Ткачёва сутками оформляла документы. А уже утром началась первая бомбёжка...
Один из снарядов угодил в хирургический корпус и начался пожар. Гремели взрывы, а Прасковья Леонтьевна с помощниками спасали из-под огня больных, оттаскивая их к земляным валам, что были расположены в 150 метрах от горящего госпиталя. Им удалось спасти 28 человек, но потом стена обрушилась и многие раненые оказались под завалами. Прасковья Леонтьевна какое-то время искала выживших на месте обрушения, параллельно собирая оставшиеся медикаменты. А вокруг шло сражение.
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В подобие госпиталя в земляных валах прибывали раненые. Сама медсестра уже получила к тому моменту два ранения, но пост не оставила. Все запасы бинтов остались в разрушенном и сгоревшем здании, а те, что оставались у медперсонала быстро закончились. Стали использовать простыни и наволочки. При себе у Ткачёвой был профсоюзный билет, куда она записывала данные раненых в госпитале рядом с земляными валами.
Вот несколько строк оттуда, написанных прямо из-под обстрела: "Мы стремились выйти, нас окружили немцы, погибли комиссар Н. С. Богатеев, Хорецкая Верочка во время оказания помощи пограничнику... И Ровнягина Дуся... Втроём несли бойца, бежали из последних сил к двери, но туда прорвались враги. Наши воины убили несколько фашистов. Оставшихся в живых фашисты забросали гранатами. Убили около 22 больных и раненых. Нас осталось четверо из двадцати восьми..."
Комиссар Николай Семёнович Богатеев вместе с Ткачёвой отражал несколько атак, успел сжечь документы и погиб в рукопашной схватке с немцами.
Немцы захватили Южный остров и обнаружили Прасковью Леонтьевну оставшихся четверых раненых, за которыми она ухаживала. Их всех, оставшихся в живых защитников Брестской крепости, а также их жён и детей, вместе с Леонтьевой отправили в лагерь.
Немцы захватили Южный остров и обнаружили Прасковью Леонтьевну оставшихся четверых раненых, за которыми она ухаживала. Их всех, оставшихся в живых защитников Брестской крепости, а также их жён и детей, вместе с Леонтьевой отправили в лагерь.
Раненая Ткачёва также тащила носилки и поддерживала шедших. Она как мантру повторяла: "Нельзя отставать, держитесь вместе. Не падайте - расстреляют".
Когда кто-то терял силы его подхватывали под руки, не позволяя упасть, чтобы не замедлить колонну. Ткачёва вспоминала, что когда один из пленников рухнул на землю его тут же расстреляли.
Когда кто-то терял силы его подхватывали под руки, не позволяя упасть, чтобы не замедлить колонну. Ткачёва вспоминала, что когда один из пленников рухнул на землю его тут же расстреляли.
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