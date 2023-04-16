«Афроамериканец - это оскорбление»: Морган Фримен рассказал, что ему не нравится отношение к чернокожим в США

Я хочу попросить вас перестать называть меня черным человеком. Я могу публично сказать две вещи, которые мне не нравятся. Месяц черной истории - это оскорбление. Ты собираешься свести мою историю к месяцу? Кроме того, «афроамериканец» - это оскорбление. Я не подписываюсь под этим названием. У чернокожих людей были разные названия вплоть до слова на букву «н», и я не знаю, как эти вещи получили такое распространение, но все используют слово «афроамериканец». Что это на самом деле значит? Большинство чернокожих людей в этой части света - полукровки. И вы говорите «Африка» так, как будто это страна, в то время как это континент, как Европа.

Только недавно отгремели «перформансы» с BLM, и тут патриарх снова подкинул «дровишек в костёр». Но всё же признал:

Однако в целом я думаю, что мы продвигаемся вперед семимильными шагами… ЛГБТК, азиаты, черные, белые, межрасовые браки, межрасовые отношения. Все представлены. Теперь вы видите их всех на экране, и это огромный скачок.

Характерны и комментарии к его интервью. Вот парочка из них в переводе: