«Афроамериканец - это оскорбление»: Морган Фримен рассказал, что ему не нравится отношение к чернокожим в США

Оскароносный 85-летний актёр выдал «базу».
Морган Фримен сыграл во множестве фильмов. Среди них «Побег из Шоушенка», «Непрощенный», «Слава», «Непокоренный», «Шофер мисс Дейзи», «Семь» и «Малышка на миллион».
Даже сейчас, уже в почтенном возрасте, он продолжает сниматься и раздаёт интервью. В одном из них Фримен затронул тему отношения к чернокожим в США.
Я хочу попросить вас перестать называть меня черным человеком. Я могу публично сказать две вещи, которые мне не нравятся. Месяц черной истории - это оскорбление. Ты собираешься свести мою историю к месяцу? Кроме того, «афроамериканец» - это оскорбление. Я не подписываюсь под этим названием. У чернокожих людей были разные названия вплоть до слова на букву «н», и я не знаю, как эти вещи получили такое распространение, но все используют слово «афроамериканец». Что это на самом деле значит? Большинство чернокожих людей в этой части света - полукровки. И вы говорите «Африка» так, как будто это страна, в то время как это континент, как Европа.
Только недавно отгремели «перформансы» с BLM, и тут патриарх снова подкинул «дровишек в костёр». Но всё же признал:
Однако в целом я думаю, что мы продвигаемся вперед семимильными шагами… ЛГБТК, азиаты, черные, белые, межрасовые браки, межрасовые отношения. Все представлены. Теперь вы видите их всех на экране, и это огромный скачок.
Характерны и комментарии к его интервью. Вот парочка из них в переводе:
Расовую сегрегацию в США официально отменили ещё в 1960-х. Но, вероятно, некоторые вопросы так и не решили.
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В России то же есть выходцы из Африки с кожей темного цвета. И, кстати, в Африке живут не только темнокожие люди. Для меня в этом нет проблемы. Я даже не понимаю о чем здесь речь. Зачем нужны эти толерантные выверты? Люди они и в Африке люди...
А фримен просто придурок, с возрастом лишился рассудка полностью. Чем ниже умственное развитие какой то группы тем более они обидчивы. Этому уже не нравится слово "афроамериканец". В принципе как не назови (суть от этого всё равно не поменяется) всегда найдется группа которой не понравится название. Но в одном фримен прав, все полукровки, а не надо вести беспорядочную половую жизнь.
В английском языке термин «негр» (англ. negro) исторически использовался для обозначения чернокожих африканцев. Слово negro означает «черный цвет» в испанском и португальском языках, откуда оно было заимствовано в английский язык.
Дорогой Морган, я уже давно исполнил твою просьбу и называю тебя старым тупорылым негром
Надеюсь ты будешь доволен
НАХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!