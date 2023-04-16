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«Афроамериканец - это оскорбление»: Морган Фримен рассказал, что ему не нравится отношение к чернокожим в США

«Афроамериканец - это оскорбление»: Морган Фримен рассказал, что ему не нравится отношение к чернокожим в США

Автор:
16 апреля 2023 20:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Африка   США   актёр   афроамериканец   интервью   морган фримен   
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Оскароносный 85-летний актёр выдал «базу».

Морган Фримен сыграл во множестве фильмов. Среди них «Побег из Шоушенка», «Непрощенный», «Слава», «Непокоренный», «Шофер мисс Дейзи», «Семь» и «Малышка на миллион».

Даже сейчас, уже в почтенном возрасте, он продолжает сниматься и раздаёт интервью. В одном из них Фримен затронул тему отношения к чернокожим в США.

Я хочу попросить вас перестать называть меня черным человеком. Я могу публично сказать две вещи, которые мне не нравятся. Месяц черной истории - это оскорбление. Ты собираешься свести мою историю к месяцу? Кроме того, «афроамериканец» - это оскорбление. Я не подписываюсь под этим названием. У чернокожих людей были разные названия вплоть до слова на букву «н», и я не знаю, как эти вещи получили такое распространение, но все используют слово «афроамериканец». Что это на самом деле значит? Большинство чернокожих людей в этой части света - полукровки. И вы говорите «Африка» так, как будто это страна, в то время как это континент, как Европа.

Только недавно отгремели «перформансы» с BLM, и тут патриарх снова подкинул «дровишек в костёр». Но всё же признал:

Однако в целом я думаю, что мы продвигаемся вперед семимильными шагами… ЛГБТК, азиаты, черные, белые, межрасовые браки, межрасовые отношения. Все представлены. Теперь вы видите их всех на экране, и это огромный скачок.

Характерны и комментарии к его интервью. Вот парочка из них в переводе:

Расовую сегрегацию в США официально отменили ещё в 1960-х. Но, вероятно, некоторые вопросы так и не решили.

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Метки: Африка   США   актёр   афроамериканец   интервью   морган фримен   
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57  комментариев
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104k
parallax 2 часа назад
Негру не нравится, что он негр?
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11k
Axel 3 минуты назад
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8k
Владимир 3 минуты назад
Ну он негр... это так и есть и это не оскорбление. Это как белому оскорбиться на то, что его назовут белым - бред просто. У ребятишек в штатах совсем кукухи поплыли видимо.
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1k
Nick 6 минут назад
Афроукраинец
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7
Алексей 14 минут назад
Ой, пох@й на эту старую макаку. Скоро сдохнет и все про него тут же забудут.
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1k
Тордион 14 минут назад
Люди бывают блондинами и брюнетами. У них бывают голубые глаза, а бывают черные и то что кожа у людей то же не у всех одинакового цвета не является каким то событием, требующим отдельного упоминания, неважно какое это слово "негр" или "афроамериканец".
В России то же есть выходцы из Африки с кожей темного цвета. И, кстати, в Африке живут не только темнокожие люди. Для меня в этом нет проблемы. Я даже не понимаю о чем здесь речь. Зачем нужны эти толерантные выверты? Люди они и в Африке люди...
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9k
Garpia121 18 минут назад
А мне вовсе не обидно когда меня называют белой. Почему они стесняются цвета своей кожи?
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1k
Просто прохожий 20 минут назад
В последнем ролике стая бешеных собак нападает на людей? Я смотрю у них тоже с этим плохо дело, не стерилизуют вовремя и они беспризорные просто бегают по улицам.
А фримен просто придурок, с возрастом лишился рассудка полностью. Чем ниже умственное развитие какой то группы тем более они обидчивы. Этому уже не нравится слово "афроамериканец". В принципе как не назови (суть от этого всё равно не поменяется) всегда найдется группа которой не понравится название. Но в одном фримен прав, все полукровки, а не надо вести беспорядочную половую жизнь.
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846
Пушкин 20 минут назад
Я не подписываюсь под этим названием. У чернокожих людей были разные названия вплоть до слова на букву «н», и я не знаю, как эти вещи получили такое распространение

В английском языке термин «негр» (англ. negro) исторически использовался для обозначения чернокожих африканцев. Слово negro означает «черный цвет» в испанском и португальском языках, откуда оно было заимствовано в английский язык.
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2k
integral11 21 минуту назад
Подстава состоит в том, что эта говорящая обезьяна стала ассоциироваться с теми ролями, которые он сыграл, на подобии наших крыс из артистов, которые сейчас топят за хохлов. На самом деле, внутри, это уязвленная самолюбивая расистская сволочь, решившая хайпануть на временной конъюктуре, и добавить себе значимости, являясь при этом тем самым тупым ниггером, из - за которых такое неуважительное мнение и сложилось о неграх не только в США, но и во многих странах мира. Конечно, вкалывать и доказывать свою значимость реальными делами - это тяжело и долго, а вот стать в позу обиженного и объявить белых виновниками во всех своих бедах и начать сбивать бабло, на подобии репараций евреям от Германии за Холокост - легко и просто. Но почему эти неучи не хотят признать, что европейцы реально скупали рабов в портах Африки, и везли их в Северную Америку, но они НИКОГДА не занимались их поимкой и доставкой на рабовладельческие рынки, и что все эти "миллионы" рабов туда доставляли ИХ ЧЕРНОЖОПЫ вожди племен, которые делали бизнес на своих "черных братьях", нападая на соседние менее сильные племена, захватывая их и продавая в рабство за приличный гешефт. Но признать, что львиная доля трагедии негров, ставших на столетия товаром, лежит на их "братьях" по расе - значит лишиться повода получить кучу бабла за преступления своих же единоплеменников, которые и в США, получив свободу, становились плантаторами и рабовладельцами, и устраивали такие расправы над своими чернокожими рабами, до которых белые плантаторы просто не могли додуматься. Поэтому, когда я слушаю эту обезьяну, вспоминается русская пословица: "Неча на зеркало пенять, коли рожа крива!".
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1k
Andrey Полчаса назад
Он не негр, он пдрс
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4k
Platinum Полчаса назад
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7k
Gamletof Полчаса назад
Как вы задрали. Негра я называю негром, хрустов [мат]., слона слоном. Какой то хер из пинтодисии мне указывает как его называть.. Почему вы ограничиваете меня в возможности высказать и все называть своими именами?
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6k
heta Полчаса назад
Чем-то неуловимо Пугачеву напоминает. Не по виду, понятно. А вот логика и причинно-следственные связи их речей на старости лет - одного порядка.
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10k
Сергей Полчаса назад
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11k
Трив Полчаса назад
Этот ярый русофоб недоволен тем, что он чёрный что ли?
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25k
Влад Полчаса назад
Чёрный не нравится, негр не нравится, афроамериканец не нравится, говном его назывть что-ли? Убейся сам и не выноси мозги. Когда он пару - тройку лет назад задвинул такую же "умную" речь про двести лет свободы и демократии в США я офигел, свобода и демократия в рабовладельческой стране.
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12k
GROMOZEKA Полчаса назад
«Я хочу попросить вас перестать называть меня черным человеком»

Дорогой Морган, я уже давно исполнил твою просьбу и называю тебя старым тупорылым негром
Надеюсь ты будешь доволен
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972
Николай 37 минут назад
Всем привет. Я из России и у нас можно писать слово нигер. Негры от нигеров отличаются сильно. Если встречусь: Моргана Фримана я никогда не назову не негром не нигером. Назову его Морган. Это очень уважаемый мной актер, да и вроде по жизни не плохой мужик. А если нигга хочет жить на пособие по безработице, читать рэп и бентли с золотыми дисками, ну тут и так все понятно)
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 39 минут назад
ЛГБТК???????
НАХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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309
Вася Васильев 43 минуты назад
А что кого-то волнует то, что думает эта старая расистская обезьяна?
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August

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