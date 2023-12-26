Шеннен Доэрти: путь от скандальной славы к смертельной болезни

Шеннен Доэрти - одна из актрис, которые ассоциируются у всех с 1990-ми. Ведь она была звездой сразу двух культовых сериалов эпохи. Недавно 52-летняя актриса объявила, что ждет своей скорой кончины. Ее онкологическое заболевание, борьбу с которым она активно освещала в соцсетях и прессе, почти окончательно победило - у нее поражены мозг и кости.
Родители Шеннен Доэрти занимались бизнесом и не были связаны с киноиндустрией. Но она еще в ранние годы захотела стать актрисой и довольно быстро получила возможность профессионально развиваться. Уже в 10 лет (в 1981 г.) она сыграла свои первые роли в сериалах. К концу 1980-х у нее уже было внушительное портфолио и узнаваемость благодаря сериалу "Наш дом" 1986-1988 г.
В 1988 г. Шеннен Доэрти получила второстепенную роль в успешной криминальной комедии о школьницах "Смертельное влечение".Следом она исполнила несколько главных ролей в телевизионных проектах.
Прорывным в ее карьере стал 1990 г. Актриса получила одну из главных ролей в сериале о студенческой жизни "Беверли-Хиллз 90210". Он имел огромный успех и превратил единственную брюнетку сериала Шеннен Доэрти в звезду молодежной публики. Параллельно со съемками в сериале она появлялась в нескольких не особо успешных криминальных фильмах.
С начала 1990-х Шеннен Доэрти превращается в постоянную героиню желтой прессы. Еще на съемках "Беверли-Хиллз 90210" в прессе начали муссировать тему конфликтных отношений актрисы с коллегами. Огня скандальной славе добавляла и личная жизнь актрисы. В 1993 г. ее помолвка с наследником компании "Max Factor" завершилась разрывом и его обращением в полицию за охранным ордером от актрисы. Следом она вышла замуж за актера Эшли Хамилтона, но очень быстро развелась. Имидж опасной девушки также поддерживали фильмы, в которых она неизменно изображала роковую даму.
В 1998 г. Шеннен Доэрти стала звездой сериала "Зачарованные". Этот проект вновь оказался не просто успешным, а культовым. Однако на пике популярности проекта в 2000 г. актрису уволили из-за ее неразрешимого конфликта с коллегой Алисой Милано. Также продюсеры ссылались на ее постоянные опоздания и непрофессиональное поведение во время съемок. "Зачарованные" рисковали растерять свою популярность, но в итоге пережили замену актрисы и проект просуществовал до 2006 г.
В начале 2000-х Шеннен Доэрти довольно долго сохраняла статус звезды, хотя громких ролей она больше не получала. Ее, например, можно было увидеть в гостевой роли в "Джей и молчаливый Боб" 2001 г. Кевина Смита (ранее она уже снималась у режиссера в "Тусовщики из супермаркета" 1995 г.). Однако телефильмы и телесериалы, в которых Шеннен Доэрти была главной звездой, не получали большого успеха ("Другой день" 2001, "Ночной свет" 2003, "Рождественское ограбление" 2006 и др.) Она также становилась звездой нескольких реалити шоу, но они тоже не получали большого внимания публики.
В 2008 г. Шеннен Доэрти сыграла в нескольких эпизодах перезапуска сериала "Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение". А в 2010-х она вновь привлекла к себе внимание публики благодаря участию в шоу "Танцы со звездами", своей свадьбе с фотографом и активным публикациям в социальных сетях. В 2018 г. был неудачный перезапуск сериала "Зачарованные", которые актриса негативно комментировала. А в 2019 г. вместе с коллегами вернулась к съемкам новых серий "Беверли-Хиллз 90210". Премьера была шумной, но успеха сериал не получил.
Еще в 2015 г. Шеннен Доэрти объявила публике о своей борьбе с онкологическим заболеванием. Актриса откровенно делилась информацией о своем лечении с прессой и подписчиками в социальных сетях. В 2017 г. заболевание перешло в ремиссию. Но уже в 2020 г. стало известно, что рак вернулся. Актриса прошла множество процедур, но в 2023 г. ее состояние стало смертельным. К тому же в этом же году Шеннен Доэрти объявила о своем расставании с супругом. Женщина узнала о его двулетних изменах накануне очередной операции.
В отличие от многих других актрис, которые прославились своим скандальным поведением, Шеннен Доэрти не отрицает, что ее репутация плохой девочки обоснована. Она честно признается: "У меня скандальная репутация. Заслужила ли я ее? Да. Просто сейчас я уже другой человек." О своей болезни и оптимистичной многолетней борьбе она говорит, что не хочет сдаваться и ценит каждый миг своей жизни: "Я встаю с постели и благодарю Бога за все, что у меня есть, не прося ничего большего". Все годы своей болезни она активно поддерживала инновационные способы лечения и говорит о том, что это позор для современного общества, что мы до сих пор не научились лечить такие болезни как рак.
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