Шеннен Доэрти: путь от скандальной славы к смертельной болезни

В отличие от многих других актрис, которые прославились своим скандальным поведением, Шеннен Доэрти не отрицает, что ее репутация плохой девочки обоснована. Она честно признается: "У меня скандальная репутация. Заслужила ли я ее? Да. Просто сейчас я уже другой человек." О своей болезни и оптимистичной многолетней борьбе она говорит, что не хочет сдаваться и ценит каждый миг своей жизни: "Я встаю с постели и благодарю Бога за все, что у меня есть, не прося ничего большего". Все годы своей болезни она активно поддерживала инновационные способы лечения и говорит о том, что это позор для современного общества, что мы до сих пор не научились лечить такие болезни как рак.