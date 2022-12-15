Жители ФРГ приезжают зимовать в Калининградскую область

Об этом рассказал губернатор региона Антон Алиханов.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал РИАН, что некоторые немцы, спасаясь от высоких цен на коммунальные услуги, начали приезжать в регион, чтобы перезимовать.
Алиханов сообщил, что по словам одного из приехавших немцев, 4 месяца проживания в Калининграде вместе со съёмом квартиры — это как один месяц в каком нибудь немецком городке.
"Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе. С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать", — рассказал глава региона.
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По словам губернатора, из сложившейся сегодня ситуации энергокризисом могут заработать жители региона, сдающие квартиры в аренду. При этом он уверен, что многие европейцы приедут в Россию и оставят здесь деньги.
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https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/faq/2022_heizkostenzuschuss.htmlhttps://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/faq/2022_heizkostenzuschuss.html
уехать на 4- месяца могут только пенсионеры, у которых двойное гражданство