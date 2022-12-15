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Жители ФРГ приезжают зимовать в Калининградскую область

Жители ФРГ приезжают зимовать в Калининградскую область

Автор:
15 декабря 2022 14:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Калининградская области   губернатор   жкх   зима   фрг   цены   энергокризис   
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Об этом рассказал губернатор региона Антон Алиханов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал РИАН, что некоторые немцы, спасаясь от высоких цен на коммунальные услуги, начали приезжать в регион, чтобы перезимовать.

Алиханов сообщил, что по словам одного из приехавших немцев, 4 месяца проживания в Калининграде вместе со съёмом квартиры — это как один месяц в каком нибудь немецком городке.

"Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе. С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать", — рассказал глава региона.

По словам губернатора, из сложившейся сегодня ситуации энергокризисом могут заработать жители региона, сдающие квартиры в аренду. При этом он уверен, что многие европейцы приедут в Россию и оставят здесь деньги.

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Метки: Калининградская области   губернатор   жкх   зима   фрг   цены   энергокризис   
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20  комментариев
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5k
Котэ Час назад
а я видел тысячи немцев уехавших зимовать в Тай, дураки - не знают куда ехать надо
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−2
Napalm Полчаса назад
местным "патриотам" залетит такая новость. Они не знают что нам газ правительство оплатило ,хайцунгсгельд по 300 евро. а в калининграде в разы ветренней, морозней и влажность большая. это очень логично уехать зимовать северней)
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3k
Григорий 48 минут назад
доить их! что бы резона ехать особо не было! пусть у себя там революцию мутят.
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7
Dmitry Bas 49 минут назад
Какая чушь. Вероятнее всего это русские немцы, которые сидят тут на пособиях и ни хрена не делают. Я живу в Германии, мама в России, и могу сравнивать.
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3k
NiThR0 53 минуты назад
Перелетные немцы...
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6k
tamin Час назад
при выезде налог на войну им впаять тысяч на 100 евро.
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1k
Nick Z Час назад
А потом ведь могут и на референдум в Германии нарваться о присоединении к РФ
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6k
klop Час назад
Представляю как ценник взлетит на аренду в Калининграде. С другой стороны сейчас вроде как мёртвый сезон для туристов.
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50k
dima423 Час назад
Пусть приезжают, так то пусть даже остаются) от этого только плюсы
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8k
au3 2 часа назад
А при выезде немчуре налог за санкции насчитать в размере 100е/день
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47k
Элек Мек 2 часа назад
Гражданство Российское просят?
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94
Хухрмухр 2 часа назад
Видимо все это затевали,чтобы немцы оставили деньги,и коренные жители могли заработать.
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