Жители ФРГ приезжают зимовать в Калининградскую область

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал РИАН, что некоторые немцы, спасаясь от высоких цен на коммунальные услуги, начали приезжать в регион, чтобы перезимовать.



Алиханов сообщил, что по словам одного из приехавших немцев, 4 месяца проживания в Калининграде вместе со съёмом квартиры — это как один месяц в каком нибудь немецком городке.



"Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе. С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать", — рассказал глава региона.