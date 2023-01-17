Преступница, ожидавшая казни, погиб за обедом

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Заключенная камеры смертников в тюрьме Хиросимы Миюки Уэта потеряла сознание за обедом, подавившись едой, и скончалась, так и не придя в себя.
Приговоренная к смертной казни Миюки Уэта потеряла сознание, подавившись за едой в окружной тюрьме Хиросимы. Персонал учреждения пытался удалить пищу из горла Уэты, после чего ее отвезли в местную больницу. Через три часа она скончалась.
Это был уже второй случай отправки Уэты в больницу после того, как она подавилась едой. 49-летняя экс-работница бара была приговорена к смертной казни в 2012 году за убийство двух мужчин, которым она задолжала деньги за пару лет до этого в Тоттори. Уэта накачал наркотиками 47-летнего водителя грузовика Кадзуми Ябэ и утопил его в море в апреле 2009 года. В том же году в октябре она накачала наркотиками и утопила 57-летнего владельца магазина электроники Хидэки Маруяму.
Это был второй смертный приговор, вынесенный председательствующим судьей Такаси Ногучи женщине-преступнице. Смертный приговор Уэте был окончательно вынесен в 2017 году после того, как Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих судов. Верховный суд установил, что подсудимая совершила умышленные «жестокие преступления, основанные на твердом намерении убить» и несет «тяжкую уголовную ответственность».
Это был уже второй случай отправки Уэты в больницу после того, как она подавилась едой. 49-летняя экс-работница бара была приговорена к смертной казни в 2012 году за убийство двух мужчин, которым она задолжала деньги за пару лет до этого в Тоттори. Уэта накачал наркотиками 47-летнего водителя грузовика Кадзуми Ябэ и утопил его в море в апреле 2009 года. В том же году в октябре она накачала наркотиками и утопила 57-летнего владельца магазина электроники Хидэки Маруяму.
Это был второй смертный приговор, вынесенный председательствующим судьей Такаси Ногучи женщине-преступнице. Смертный приговор Уэте был окончательно вынесен в 2017 году после того, как Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих судов. Верховный суд установил, что подсудимая совершила умышленные «жестокие преступления, основанные на твердом намерении убить» и несет «тяжкую уголовную ответственность».
48-летний сын Хидэки Маруямы заявил журналистам, что был «удивлен» поворотом событий. «Прошло 14 лет с тех пор, как умер мой отец, и я удивлен, что убийца погибла именно таким образом. Я считаю, ее надо было казнить раньше. Каждый день все эти годы я возлагал руки у буддийского алтаря отца в моем доме, и сегодня вечером я хочу, наконец, сообщить ему о ее смерти».
В настоящее время в камерах смертников в Японии находятся 105 заключенных. Смертная казнь остается законной в Японии и большинстве стран Азии. Однако в ноябре 2022 года трое приговоренных к смертной казни подали в суд на правительство Японии с требованием прекратить повешение как форму казни. Заключенные заявили, что считают повешение — единственный способ казни в стране — бесчеловечным. Адвокат заключенных Кёдзи Мизутани надеется, что судебный процесс вызовет общенациональный разговор о будущем смертной казни.
В настоящее время в камерах смертников в Японии находятся 105 заключенных. Смертная казнь остается законной в Японии и большинстве стран Азии. Однако в ноябре 2022 года трое приговоренных к смертной казни подали в суд на правительство Японии с требованием прекратить повешение как форму казни. Заключенные заявили, что считают повешение — единственный способ казни в стране — бесчеловечным. Адвокат заключенных Кёдзи Мизутани надеется, что судебный процесс вызовет общенациональный разговор о будущем смертной казни.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Погиб?Преступница?Так торопилась опередить всех с новостью и надрочить лайки,что забыла правильно скопипастить.Рука,жопа,голова.
Начинаешь, всерьез, задумываться о деградации всего вокруг...
однако