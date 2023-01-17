Преступница, ожидавшая казни, погиб за обедом

Приговоренная к смертной казни Миюки Уэта потеряла сознание, подавившись за едой в окружной тюрьме Хиросимы. Персонал учреждения пытался удалить пищу из горла Уэты, после чего ее отвезли в местную больницу. Через три часа она скончалась.

Это был уже второй случай отправки Уэты в больницу после того, как она подавилась едой. 49-летняя экс-работница бара была приговорена к смертной казни в 2012 году за убийство двух мужчин, которым она задолжала деньги за пару лет до этого в Тоттори. Уэта накачал наркотиками 47-летнего водителя грузовика Кадзуми Ябэ и утопил его в море в апреле 2009 года. В том же году в октябре она накачала наркотиками и утопила 57-летнего владельца магазина электроники Хидэки Маруяму.

Это был второй смертный приговор, вынесенный председательствующим судьей Такаси Ногучи женщине-преступнице. Смертный приговор Уэте был окончательно вынесен в 2017 году после того, как Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих судов. Верховный суд установил, что подсудимая совершила умышленные «жестокие преступления, основанные на твердом намерении убить» и несет «тяжкую уголовную ответственность».