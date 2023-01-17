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Преступница, ожидавшая казни, погиб за обедом

Преступница, ожидавшая казни, погиб за обедом

Автор:
17 января 2023 14:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Япония   камера смертников   новости   последний ужин   преступница   происшествие   ранняя смерть   
2098
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Заключенная камеры смертников в тюрьме Хиросимы Миюки Уэта потеряла сознание за обедом, подавившись едой, и скончалась, так и не придя в себя.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Япония   камера смертников   новости   последний ужин   преступница   происшествие   ранняя смерть   
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22  комментария
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22k
sssss3 Час назад
Муха Вы Белая,
Вы с полом преступника(цы) определитесь уже!
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31k
Григорий 2 минуты назад
Так и не понял, какого пола был(а) преступник?)
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1k
CatSHpuntik 5 минут назад
Все татары кроме я ! Мой родной русский речь !
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409
Мицелий Грибов 5 минут назад
Белая Муха, что с родом преступницы? Вы сегодня не Мелая Буха?)
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158
Вася Васильев 7 минут назад
Жертва умерла от удушья и убийца сдохла от удушья. Иронично однако.
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323
Stekr 9 минут назад
Преступница, ожидавшая казни, погиб за обедом. С полом не определились?
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178
Хухрмухр 11 минут назад
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3k
Urlauber 11 минут назад
Афтар.Ты дура?/К.
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40k
Сергей 13 минут назад
Самураи , продолжайте всех приговорённых кормить вкрутую сваренными яйцами, а воды им не давать.
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450
MidMaster 13 минут назад
Похоже делать ошибки в тексте - это новый тренд неумных авторов. Нормальный народ возмущается, пишет возмущения в комментах, статья поднимается в рейтинге (наверно). Ну вот, и я написал
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10k
Дмитрий 15 минут назад
Афтар так и не определился с полом преступника(цы).
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178
Хухрмухр Полчаса назад
Преступница, ожидавшая казни, погиб за обедом
---------------
Погиб?Преступница?Так торопилась опередить всех с новостью и надрочить лайки,что забыла правильно скопипастить.Рука,жопа,голова.
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1k
Аарон Чупа 44 минуты назад
По факту удавилась. И смерть была более мучительной чем если бы ей веревкой сломали шею. Кто чем недоволен?!
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4k
5 копеек 46 минут назад
А теперь минута рекламнай паузы маркетплейса СИДИМ-ЕДИМ!
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4k
Frank Borman 46 минут назад
Кому суждено подавитья суши, того не повесят.
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8k
МихА 48 минут назад
белая муха совсем дурак?
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12k
Kostick 49 минут назад
преступница сначала "накачал", а затем "погиб". аффтор, ты читай перед отправкой. или диарея?
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7k
Том Джоуд 55 минут назад
Какой чудный, вычитанный и отредактированный перевод. Почти "Робинзон Крузо" в переводе Чуковского.
Начинаешь, всерьез, задумываться о деградации всего вокруг...
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5k
sedoisever Час назад
Ещё один текст на конкурс корявых переводов. Или ленивых копипастеров...
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7k
Кружок Час назад
Преступница ... погиб?
однако
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