В копилку эрудита: интересные факты о деньгах

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Небольшая, но познавательная подборка занимательных фактов из мира финансов и бонистики.
В посте будут затронуты особенности финансовых систем Сальвадора и ЦАР, необычные деньги островов Кука. Плюс несколько фактов о евро и китайской финансовой системе.
В посте будут затронуты особенности финансовых систем Сальвадора и ЦАР, необычные деньги островов Кука. Плюс несколько фактов о евро и китайской финансовой системе.
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