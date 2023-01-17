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В копилку эрудита: интересные факты о деньгах

В копилку эрудита: интересные факты о деньгах

Автор:
17 января 2023 19:00
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Биткойн   банкноты   валюта   деньги   евро   эмиссия   
2403
7
Небольшая, но познавательная подборка занимательных фактов из мира финансов и бонистики.
В посте будут затронуты особенности финансовых систем Сальвадора и ЦАР, необычные деньги островов Кука. Плюс несколько фактов о евро и китайской финансовой системе.
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Метки: Биткойн   банкноты   валюта   деньги   евро   эмиссия   
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11  комментариев
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9k
ron Час назад
Маловато будет! Поставил плюс, но где пластиковые купюры Австралии с прозрачными вставками? Где купюры островов Полинезии и Меланезии, выглядящие как красочные открытки и регулярно побеждающие в конкурсах на самую красивую купюру (да, такие есть и проводятся каждый год!)?
Маловато будет! Поставил плюс, но где пластиковые купюры Австралии с прозрачными вставками? Где купюры островов Полинезии и Меланезии, выглядящие как красочные открытки и регулярно побеждающие в конкурсах на самую красивую купюру (да, такие есть и проводятся каждый год!)?
Маловато будет! Поставил плюс, но где пластиковые купюры Австралии с прозрачными вставками? Где купюры островов Полинезии и Меланезии, выглядящие как красочные открытки и регулярно побеждающие в конкурсах на самую красивую купюру (да, такие есть и проводятся каждый год!)?
Маловато будет! Поставил плюс, но где пластиковые купюры Австралии с прозрачными вставками? Где купюры островов Полинезии и Меланезии, выглядящие как красочные открытки и регулярно побеждающие в конкурсах на самую красивую купюру (да, такие есть и проводятся каждый год!)?
Маловато будет! Поставил плюс, но где пластиковые купюры Австралии с прозрачными вставками? Где купюры островов Полинезии и Меланезии, выглядящие как красочные открытки и регулярно побеждающие в конкурсах на самую красивую купюру (да, такие есть и проводятся каждый год!)?
Маловато будет! Поставил плюс, но где пластиковые купюры Австралии с прозрачными вставками? Где купюры островов Полинезии и Меланезии, выглядящие как красочные открытки и регулярно побеждающие в конкурсах на самую красивую купюру (да, такие есть и проводятся каждый год!)?
Маловато будет! Поставил плюс, но где пластиковые купюры Австралии с прозрачными вставками? Где купюры островов Полинезии и Меланезии, выглядящие как красочные открытки и регулярно побеждающие в конкурсах на самую красивую купюру (да, такие есть и проводятся каждый год!)?
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33k
russger 4 минуты назад
Столько информации, еле усвоил -_-
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324
Андрей Рылов 39 минут назад
Астред Линдгрен припомнили только Пеппи - Длинный Чулок... А Карлсон? А Мио, мой Мио? А Блюмквист? Эх... Не читает современная молодежь...
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6k
Allmaster Час назад
Писец я знаний получил.... ну разве что про лепрозорий. Так оно и нхрен не надо.
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4k
Frank Borman Час назад
Какой тайный знак есть на монете 1 евро?
Мужской член. Согласно британским ученым, это тайный знак Украине, что ее ждет, а не членство в ЕС.
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