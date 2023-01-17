В копилку эрудита: интересные факты о деньгах

Небольшая, но познавательная подборка занимательных фактов из мира финансов и бонистики.

В посте будут затронуты особенности финансовых систем Сальвадора и ЦАР, необычные деньги островов Кука. Плюс несколько фактов о евро и китайской финансовой системе.

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