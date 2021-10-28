Не тяжела ноша? Сколько весит наличка в разных странах

Но вы когда-нибудь задумывались сколько весят деньги? Не монеты, которыми вас одарили добрые кондукторы и продавцы, разменивая пятитысячную купюру, а именно бумажные деньги.

Видел несколько видео, в которых люди устраивали пранк о том, сколько может унести человек денег. Главное условие: если хоть одна купюра упадет, то ты уходишь с пустыми руками. Купюры были мятые и складывать их было неудобно, а вот девушке официантке складывали уже пачки денег на ее поднос с таким же условием. В итоге она унесла больше, чем молодой человек.