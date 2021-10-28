Не тяжела ноша? Сколько весит наличка в разных странах

Наличные потихоньку выходят из обихода. По крайней мере в больших городах уж точно. Да и хранить деньги сейчас не принято, как это делал мистер Уайт, если конечно вы не учитель химии, который тайно варит мет с подельником.
Наверняка вы бы также поступили в подобной ситуации, как в знаменитой сцене из сериала "Во все тяжкие", которая стала мемом.
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Но вы когда-нибудь задумывались сколько весят деньги? Не монеты, которыми вас одарили добрые кондукторы и продавцы, разменивая пятитысячную купюру, а именно бумажные деньги.
Видел несколько видео, в которых люди устраивали пранк о том, сколько может унести человек денег. Главное условие: если хоть одна купюра упадет, то ты уходишь с пустыми руками. Купюры были мятые и складывать их было неудобно, а вот девушке официантке складывали уже пачки денег на ее поднос с таким же условием. В итоге она унесла больше, чем молодой человек.
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У нас, конечно, вряд ли такие шоу будут устраивать, но все же. Давайте представим, если бы вам сказали, вот деньги, сколько сможешь унести, все твое, давайте помечтаем и разработаем грамотную стратегию, потому что не все деньги весят одинаково.
Доллар
Наиболее популярная во всем мире валюта имеет купюры номиналом 1, 2,5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Все они весят одинаково примерно по 1 грамму. 75% купюры - это хлопок, а 25 % - лен, ну и 1% кокаин (шутка). Хотя в каждой шутке есть доля правды, потому что по исследованиям проведенным Массачусетским университетом в 2009 году на 90% всех купюр американских банкнот можно найти следы кокаина. То есть 1 миллион долларах в разных купюрах будет весить:
Рубли
Многие помнят полковника Захарченко, у которого была отдельная квартира для всех украденных денег, которые хранились там в клетчатых китайских сумках. У него и его близких нашли 8,5 миллиардов рублей, а сколько это все весит?
Знали ли вы, что у нас до сих пор остались в обращении купюры номиналом в 5 рублей? Это большая редкость встретить их, ведь они больше не выпускаются из обращения купюры не были изъяты.
Так называемые червонцы встречаются чаще пятерок, но все равно в обороте их осталось не так много. И их вес равен 0,94 грамма. А миллион рублей десятками будет весить 94 килограмма.
50 рублей в вашем кармане весят чуть больше – 0,97 граммов, а миллион в купюрах номиналом 50 рублей будет весить 19 килограмм 400 грамм.
100 рублей, наверное, самая ходовая купюра в России наряду с полтинниками, весь ее равен 0,93 грамма, а 1000 000 рублей сотками – 9,7 кг.
Бумажные 200 рублей весят, как и полтинник, но миллион рублей двухсотками будет весить всего лишь 4,85 кг.
Купюра номиналом в 500 рублей весит 0,97 грамма, а миллион пятихатками чуть менее двух кило (1,94 кг).
Казалось бы, тысячными купюрами миллион должен и вовсе весить меньше кило, но нет, из-за того, что одна купюра имеет вес 1,04, миллион тысячными бумажками будет весить 1,040 кг.
Относительно недавние купюры номиналом в 2000 рублей весят, как и пятитысячные по 1,02 грамма каждая. Только миллион рублей двухтысячными будет весить 510 грамм, а пятитысячными всего 204 грамма.
Так что если изъятое у Захарченко перевести в рубли купюрами по 5000 рублей, то получится одна тонна 734 килограмма. В принципе, зачем нужно было тратиться на квартиру, если можно было бы купить хороший гараж в хорошо охраняемом кооперативе и спрятать все эти деньги там.
Евро
С евро, кстати, все так же непросто, как и с рублями. Там купюры отличаются по весу друг от друга. Например, миллион евро купюрами с самым малым номиналом в 5 евро будет весить 126 килограмм, потому что сама она имеет наименьший вес среди других – 0,63 грамма.
Более крупные по номиналу и по весу 10 евро - 0,72 грамма, а миллион евро десятками будет весить 72 килограмма.
Ходовые 20 евро весят 0,81 грамм каждая, а миллион по 20 евро – 40,5 килограмм.
50 евро весят практически грамм (0,92), а миллион купюрами данным номиналом – 18,4 кг.
Купюра в 100 евро тяжелее 50 на 10 миллиграмм – 1,02 грамма, а миллион в сотках легче на 8 кило (10,2 кг)
200 евро не сильно тяжелее сотки (1,07 грамм), но что логично миллион в этих купюрах легче и весит 5, 35 кг.
Самая большая по номиналу купюра в 500 евро и весит больше всех – 1,12 грамма, а миллион евро купюрами по пятьсот весит каких-то 2,24 кг.
Фунты Стерлингов
Британская валюта, у которой, к слову банкнота с наибольшим номиналом это 50 фунтов. Также из бумажных денег есть купюры по 5, 10, 20 фунтов.
Самая большая во всех смыслах купюра 50 фунтов весит 1,3 грамма, а соответственно миллион фунтов стерлингов по 50 фунтов будет весить 26 килограмм.
Аттракцион из Казахстана
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К слову, в Казахстане несколько лет назад гуляло видео о том, как клиентам одного из банков предлагали поучаствовать в аукционе «Сколько поймаешь – столько и твое». Не знаю, были ли временные ограничения и какие номиналы «летали», но учитывая, что сейчас максимального номинала в 20 000 тенге была введена еще раньше, то если поймать всего 50 самых крупных купюр, то их вес был бы меньше 100 грамм.
Источник:
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Красиво...