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Министр финансов обозвал евро и доллар "токсичными фантиками"

Министр финансов обозвал евро и доллар "токсичными фантиками"

Автор:
27 мая 2022 20:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   валюта   доллар   евро   новости   политика   рубль   финансы   
189
2
Антон Силуанов прочитал новое определение в пабликах по психологии и ловко ввернул его в ходе выступления в Финансовом университете при Правительстве РФ.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   валюта   доллар   евро   новости   политика   рубль   финансы   
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13  комментариев
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5k
Fishki_surfer 7 часов назад
Подтверждаю, доллары - как наркотики. Немного получил и хочется еще и еще.
Единственное отличие - передоза не наступает.
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31k
russger Полчаса назад
Ага, фантики..а рубль прям мировая валюта
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36
shoes546 39 минут назад
как вот это стало министром финансов?
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412
333 43 минуты назад
и вот это вещество министр финансов
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9k
Бритва 2 часа назад
"захарова высмеяла, силуанов обозвал..."
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46k
dima423 3 часа назад
очень ...просто ОЧЕНЬ медленно они соображают... вот я повторю то что я говорю уже пару месяцев - доллары нам не нужны, потому что мы за них не можем ничего купить, тогда зачем мы продаем товар который нужен ИМ, за бумажки которые не нужны НАМ? Отрубить газ нефть уран продовольствие и тд, короче все что надо ИМ, и сказать пока против нас санкции вы ничего не получите... ВСЕ! я даю 1000% что они снимут санкции! Ну или сдохнут... А мы главное при этом не теряем же ничего...мы и так у них не можем ничего купить за эти доллары... У нас еще миллиарды юаней + мы торгуем с китаем и другими странами, так что при этом даже в полной изоляции не останемся... А запад не выдержит даже до осени, вот я уверен просто...
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14k
Алексей 4 часа назад
Есть такой термин - "кивалы".
Теперь даже чиновники с профильным образованием, стали таковыми, лишь бы не турнули...
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1k
Пошляк Стебаныч 5 часов назад
Боян с бородой. Про это даже фильм сняли.
Ссылка youtu.be
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1k
Трям 6 часов назад
От этого бездаря можно что угодно услышать. Он однажды обещал увеличить эмиссию биткоина, если понадобится ))))))
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517
vmsoroka 7 часов назад
мне интересно - что он принимает?
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234
NipRet 7 часов назад
"..несколькими иностранными правообладателями.."

Чего?
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234
NipRet 7 часов назад
Сорян, с газовой историей перепутал. Понял.
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