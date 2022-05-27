Министр финансов обозвал евро и доллар "токсичными фантиками"

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Антон Силуанов прочитал новое определение в пабликах по психологии и ловко ввернул его в ходе выступления в Финансовом университете при Правительстве РФ.
Глава Минфина в ходе выступления задался вопросом, зачем вообще нужны евро и доллары России.
"Мы продаем своё собственное благосостояние - газ, получая фантики, токсичные фантики".
Несколько ранее Владимир Путин утвердил порядок расчёта с несколькими иностранными правообладателями в рублях. Для этого в банке, уполномоченном кабмином, должен быть открыт счёт, на который компании смогут перечислять деньги за право пользования интеллектуальной собственностью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Теперь даже чиновники с профильным образованием, стали таковыми, лишь бы не турнули...
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