В России ввели новый цифровой рубль - хорошо это или плохо?

Для родителей удобно - чадо не сможет потратить денежки на покупку бургера или других вещей. А вот тем, кто размышляет о нецелевом расходовании средств - вот им придётся несладко. Рубли будут программироваться под определённые цели. К примеру, ремонт дорожного полотна на федеральной трассе. И ни на что другое их потратить невозможно.

Когда инициатива с «цифрой» только обсуждалась, ходили разговоры чуть ли не о «цифровом концлагере» - когда государство будет отслеживать каждую транзакцию. И в случае чего - с гражданином оперативно побеседуют вежливые люди в форме. Тут в диалог вступила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Она заявила, что маркировки (без неё невозможно отслеживание денежных потоков), пока не планируется: