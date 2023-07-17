В России ввели новый цифровой рубль - хорошо это или плохо?

Его можно будет программировать под определённые траты.
Разговоры о введении цифрового рубля шли давно. На данный момент у денег есть две формы: наличные (бумажные рубли) и безнал (сумма на счёте в банке). Теперь будет и третья форма - цифровая. На платформе Центробанка России открывается счёт, на нём хранятся цифровые рубли. По идее, эмитент (Центробанк), сможет отследить каждую операцию с деньгами. Он и сейчас может это сделать, но с «цифрой» это станет гораздо проще.
Экономисты полагают, что в будущем, цифровой рубль будет постепенно вытеснять обычные рубли. А со временем, только он и останется. Хотя на сайте ЦБ это не подтверждают.
Пока это пилотный проект. Но его внедрение - дело ближайшего времени. У него есть одна особенность: цифровые рубли можно будет программировать под определённые траты. Это подтвердил Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков:
Например, даете деньги ребенку, который идет в школу, оговариваете при этом, что деньги можно потратить только на завтрак, покупку книг или учебников, но никак иначе. Соответственно, как ни велико было бы желание пользователя денег применить их не по назначению, сделать это будет невозможно. То есть будет прописано целевое использование выделенных родителями ребенку денег.
Для родителей удобно - чадо не сможет потратить денежки на покупку бургера или других вещей. А вот тем, кто размышляет о нецелевом расходовании средств - вот им придётся несладко. Рубли будут программироваться под определённые цели. К примеру, ремонт дорожного полотна на федеральной трассе. И ни на что другое их потратить невозможно.
Когда инициатива с «цифрой» только обсуждалась, ходили разговоры чуть ли не о «цифровом концлагере» - когда государство будет отслеживать каждую транзакцию. И в случае чего - с гражданином оперативно побеседуют вежливые люди в форме. Тут в диалог вступила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Она заявила, что маркировки (без неё невозможно отслеживание денежных потоков), пока не планируется:
У нас нет пока, и мы не ведем обсуждение, что каким-то образом должны цифровые рубли действительно либо маркироваться, либо окрашиваться для каких-то целей.
Возможно, Центробанк принял к сведению опыт Народного банка Китая. Там власти создавали цифровой юань в привязке к социальному рейтингу гражданина. Если он высок - может позволить себе траты на что угодно. А вот если с рейтингом «не очень», тогда начинаются ограничения.
Внедрение цифрового рубля - процесс долгий и непростой. То, что он будет единственной формой расчётов - очевидно. Весь вопрос во времени реализации проекта.
Источник:
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выдали тебе зарплату ЦИФРОВЫМИ РУБЛЯМИ
и сразу прописали: НА ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ ИХ ПОТРАТИТЬ
коммуналка, жрачка, шмотка, развлекаловка
И далеко не всем магазинам дадут ДОСТУП к этим рублям
Накопить эти рубли - ВОЗМОЖНО
Потратить их по собственному усмотрению - НЕВОЗМОЖНО
Скоро подтянутся и "конторки" по "обналичиванию" цифрового рубля
Новым цветом расцветут "валютные менялы и фарцовщики"
Появятся магазины "Березка" для счастливых обладателей "чеков и бонов"
Борьба с коррупцией начинается с контроля финансов.
управлять
рассматривай это как ТАЛОНЫ на сахар, водку, коммуналку, бензин
ты НЕ МОЖЕШЬ их потратить на проститутку ( к примеру ) или азартную игру
Возможно открою тебе секрет, но тому, кто платит тебе зарплату, плевать на твою покупательскую способность.
О ней должен заботиться ты сам в первую очередь.
Я с этой мыслью давно свыкся и отсюда стараюсь регулировать отношения с работодателем.
Чего и вам желаю