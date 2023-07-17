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В России ввели новый цифровой рубль - хорошо это или плохо?

В России ввели новый цифровой рубль - хорошо это или плохо?

Автор:
17 июля 2023 16:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Центробанк   валюта   деньги   наличные   цифровой рубль   экономика   
1522
7

Его можно будет программировать под определённые траты.

Разговоры о введении цифрового рубля шли давно. На данный момент у денег есть две формы: наличные (бумажные рубли) и безнал (сумма на счёте в банке). Теперь будет и третья форма - цифровая. На платформе Центробанка России открывается счёт, на нём хранятся цифровые рубли. По идее, эмитент (Центробанк), сможет отследить каждую операцию с деньгами. Он и сейчас может это сделать, но с «цифрой» это станет гораздо проще.

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Экономисты полагают, что в будущем, цифровой рубль будет постепенно вытеснять обычные рубли. А со временем, только он и останется. Хотя на сайте ЦБ это не подтверждают.

Пока это пилотный проект. Но его внедрение - дело ближайшего времени. У него есть одна особенность: цифровые рубли можно будет программировать под определённые траты. Это подтвердил Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков:

Например, даете деньги ребенку, который идет в школу, оговариваете при этом, что деньги можно потратить только на завтрак, покупку книг или учебников, но никак иначе. Соответственно, как ни велико было бы желание пользователя денег применить их не по назначению, сделать это будет невозможно. То есть будет прописано целевое использование выделенных родителями ребенку денег.

Для родителей удобно - чадо не сможет потратить денежки на покупку бургера или других вещей. А вот тем, кто размышляет о нецелевом расходовании средств - вот им придётся несладко. Рубли будут программироваться под определённые цели. К примеру, ремонт дорожного полотна на федеральной трассе. И ни на что другое их потратить невозможно.

Когда инициатива с «цифрой» только обсуждалась, ходили разговоры чуть ли не о «цифровом концлагере» - когда государство будет отслеживать каждую транзакцию. И в случае чего - с гражданином оперативно побеседуют вежливые люди в форме. Тут в диалог вступила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Она заявила, что маркировки (без неё невозможно отслеживание денежных потоков), пока не планируется:

У нас нет пока, и мы не ведем обсуждение, что каким-то образом должны цифровые рубли действительно либо маркироваться, либо окрашиваться для каких-то целей.

Возможно, Центробанк принял к сведению опыт Народного банка Китая. Там власти создавали цифровой юань в привязке к социальному рейтингу гражданина. Если он высок - может позволить себе траты на что угодно. А вот если с рейтингом «не очень», тогда начинаются ограничения.

Внедрение цифрового рубля - процесс долгий и непростой. То, что он будет единственной формой расчётов - очевидно. Весь вопрос во времени реализации проекта.

Источник:

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Метки: Центробанк   валюта   деньги   наличные   цифровой рубль   экономика   
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34  комментария
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90k
Херанука Паибалу 2 часа назад
По русски говоря:
выдали тебе зарплату ЦИФРОВЫМИ РУБЛЯМИ
и сразу прописали: НА ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ ИХ ПОТРАТИТЬ
коммуналка, жрачка, шмотка, развлекаловка
И далеко не всем магазинам дадут ДОСТУП к этим рублям
Накопить эти рубли - ВОЗМОЖНО
Потратить их по собственному усмотрению - НЕВОЗМОЖНО
Скоро подтянутся и "конторки" по "обналичиванию" цифрового рубля
Новым цветом расцветут "валютные менялы и фарцовщики"
Появятся магазины "Березка" для счастливых обладателей "чеков и бонов"
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121
npocto__Makc Минуту назад
Добро пожаловать в цифровой концлагерь.
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17k
Александр Н. 7 минут назад
Если в кадре Набиулина -жди очередного набиалова (народная примета).
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36k
Барклай 9 минут назад
Такая фамилия говорящая, и фото типа - уже скоро
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5k
Fishki_surfer 14 минут назад
Понятно, расходы на наркотики пойдут по категории "Культурный досуг".
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3k
portroy Полчаса назад
бессмысленная история. Скомпрометированная с самого начала крипта, кому она нужна?
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71k
Пётровыч 39 минут назад
Скоро все будут налоги платить, забудете конверты.
Борьба с коррупцией начинается с контроля финансов.
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17k
Vital Idol 53 минуты назад
Юстас Алексу, информация к размышлению...
Ссылка www.youtube.com
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43k
Игорь Час назад
Всем любителям всего цифрового полезно знать о поражающих факторах ядерного оружия.
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3k
Pioner76 Час назад
Кто не понял, то добро пожаловать в цифровой концлагерь. Все они в одной лодке. Верил хоть Россия не зависима, но...
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2k
Руслан Час назад
А в чём проблема для схематозов? Вот пишут: можно потратить только на ремонт дорожного полотна, к примеру. И что? Подрядчик указывает в смете завышенную стоимость работ/услуг и деньг спокойно перекочёвывают на его счёт. А дальше - дело техники. Можно вывести как дивиденды, к примеру, через 13%
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2k
Росомаха Час назад
Пол страны телефонами не пользуются и не имеют карт, а тут цифровой рубль... НУ НУ... Как обычно, в Масквабаде вся страна живет...
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5k
workmen77 2 часа назад
Можно конечно еще придумывать "удобства" граждан при пользовании цифровым рублем, но только они не скажут главного, что это нужно государству, чтобы лучше контролировать своих граждан, их доходы и расходы, сколько они оплатили налогов, что они покупают и т.д.
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15k
FatZilla 2 часа назад
Кому-то это, конечно, хорошо - иначе бы это не сделали. Но для меня в самом лучшем случае это без разницы, а, скорее всего, жизнь моя ухудшится вследствие этого. Последние лет 10-15 с каждым годом всё хуже у меня финансовое положение - цены растут, зарплату немного повысили, но за ценами не угнались, конечно вообще ни разу.
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August

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