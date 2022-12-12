Гендиректор "Госзнака" заявил, что пятирублёвые банкноты могут вернуться в 2023 году

Генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук в интервью газете «Известия» сообщил, что пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в следующем году.

«Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ретейла», — отметил Трачук.

Если такое решение будет принято, то пятирублевую купюру могут начать печатать в конце 2022 года, и уже в начале 2023 снова введут в оборот.

Гендиректор «Гознака» признал, что с пятирублевой купюрой пришлось сложнее всего, так как ее печатали лишь однажды – 25 лет назад. В итоге специалистам пришлось поднимать техдокументацию и подходить к данному вопросу, будто это совершенно новое изделие.