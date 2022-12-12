Гендиректор "Госзнака" заявил, что пятирублёвые банкноты могут вернуться в 2023 году

В Центробанке обсуждают вопрос о возращении пятирублёвых банкнот. Их перестали выпускать в 1998 году из-за высокой себестоимости и снизившейся покупательной способности. Сейчас они встречаются, но крайне редко.
Генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук в интервью газете «Известия» сообщил, что пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в следующем году.
«Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ретейла», — отметил Трачук.
Если такое решение будет принято, то пятирублевую купюру могут начать печатать в конце 2022 года, и уже в начале 2023 снова введут в оборот.
Гендиректор «Гознака» признал, что с пятирублевой купюрой пришлось сложнее всего, так как ее печатали лишь однажды – 25 лет назад. В итоге специалистам пришлось поднимать техдокументацию и подходить к данному вопросу, будто это совершенно новое изделие.
Сергей Белов, запред Центробанка, курирующий наличное денежное обращение, отметил, что вопрос о возобновлении печати пятирублевой купюры связан в том числе с ростом стоимости чеканки металлических денег, уточняет РЕН ТВ.
"Мы недавно обсуждали этот вопрос с представителями ритейла: торговых сетей, аптек, автозаправок. Они поддержали наши планы, хотя и были у нас сомнения. Как они нам сообщили, ритейл старается мелочь использовать у себя, то есть не инкассировать и не сдавать. Металл очень тяжелый, его надо пересчитывать, хранить, перевозить, поэтому они заинтересованы в более легких и удобных в обращении купюрах", – рассказал зампред ЦБ.
О замене металлических монет на бумажные купюры речи не идёт. В обороте будут и те и другие.
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10рублевых купюр не встретишь за год, а тут еще 5рублевки!
Типа "распечатать на бумажке" дешевле, чем "отчеканить в металле"?