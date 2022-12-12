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Гендиректор "Госзнака" заявил, что пятирублёвые банкноты могут вернуться в 2023 году

Гендиректор "Госзнака" заявил, что пятирублёвые банкноты могут вернуться в 2023 году

Автор:
12 декабря 2022 14:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Госзнак   Центробанк   банкноты   деньги   пятирублевые монеты   пятирублёвые банкноты   фото   
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В Центробанке обсуждают вопрос о возращении пятирублёвых банкнот. Их перестали выпускать в 1998 году из-за высокой себестоимости и снизившейся покупательной способности. Сейчас они встречаются, но крайне редко.

Генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук в интервью газете «Известия» сообщил, что пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в следующем году.

«Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ретейла», — отметил Трачук.

Если такое решение будет принято, то пятирублевую купюру могут начать печатать в конце 2022 года, и уже в начале 2023 снова введут в оборот.

Гендиректор «Гознака» признал, что с пятирублевой купюрой пришлось сложнее всего, так как ее печатали лишь однажды – 25 лет назад. В итоге специалистам пришлось поднимать техдокументацию и подходить к данному вопросу, будто это совершенно новое изделие.

Сергей Белов, запред Центробанка, курирующий наличное денежное обращение, отметил, что вопрос о возобновлении печати пятирублевой купюры связан в том числе с ростом стоимости чеканки металлических денег, уточняет РЕН ТВ.

"Мы недавно обсуждали этот вопрос с представителями ритейла: торговых сетей, аптек, автозаправок. Они поддержали наши планы, хотя и были у нас сомнения. Как они нам сообщили, ритейл старается мелочь использовать у себя, то есть не инкассировать и не сдавать. Металл очень тяжелый, его надо пересчитывать, хранить, перевозить, поэтому они заинтересованы в более легких и удобных в обращении купюрах", – рассказал зампред ЦБ.

О замене металлических монет на бумажные купюры речи не идёт. В обороте будут и те и другие.

Источник:

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Метки: Ynews   Госзнак   Центробанк   банкноты   деньги   пятирублевые монеты   пятирублёвые банкноты   фото   
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15  комментариев
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767k
А.Берестенко Час назад
Бл!
10рублевых купюр не встретишь за год, а тут еще 5рублевки!
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46k
Элек Мек 8 минут назад
А они нужны?
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588
Kra 13 минут назад
5тирублевые купюры - это круто! А что у нас инфляции нет?
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2k
AVATAR 23 минуты назад
С учётом цен, думаю нет смысла выпускать и десять рублей. Но хотя бумага лучше, не нужно таскать горсть монет в кармане.
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8k
Джонатан Свифт Полчаса назад
Да как-то пофиг. Наличкой уже очень редко пользуюсь.
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9k
Света Полчаса назад
Вот же дебилы!! Нах..я ваши бумажки?! Монет лучше бы наделали. А бумажных надо добавить соток, пятисоток, тысячных. Вот оторванные от жизни ублюдки. Если не знаете что печатать-опросите кассиров. Они точно назовут какие монеты и купюры нужны в обороте. А тем дебилам, что придумали продолжают печатать купюры по 5 тысяч, лично бы рожу набила. Насколько уё...щная купюра, что реально иногда хочется её порвать. Для расплаты очень часто сложна для сдачи. Для крупных покупок давно не используют нал и получается эта пятитысячная сплошной геморрой. А теперь к этому добавить хотят бумажонки пяти и десяти рублей. Да они через месяц будут измочаленной рваниной. Ну и нах..я тратить деньги на их производство?!
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29
ruslan d 45 минут назад
А зачем ?
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16k
Поручик Час назад
Технически - можно. Но вот НАФИГА?
Типа "распечатать на бумажке" дешевле, чем "отчеканить в металле"?
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1k
ChePaev Час назад
Блд, уже 10 000 рисовать пора, а у них этими фантиками 5 рублевыми голова забита
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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