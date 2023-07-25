16 неудач, которые испортили людям весь день

Собрал для вас 16 историй экзотических неудач от людей, которые не падают духом и используют свои провалы для того, чтобы развлечь соратников по Интернету.
«Проехался косилкой поверх гнезда шершней во время стрижки газона, и один из них ужалил меня в бровь. Каждый год я нахожу новое логово этих демонов»
Автор рассказал, что левое фото было сделано спустя 30 минут после того, как его ужалил шершень, а правое — спустя 5 часов. Шершни мастерски умеют строить гнёзда под землёй и автору фото не повезло проехаться по одному из них газонокосилкой.
Один из пользователей поделился своим забавным способом борьбы с гнёздами шершней: «Если вы заметили гнездо до того, как наступили на него, вот тактика, которую я когда-то использовал. Некоторое время я наблюдал за отверстием в земле, чтобы понять, как часто шершни влетают и вылетают. Затем, в перерывах между приходом и уходом, я подбрасывал зефир как можно ближе к отверстию и пропихиваю его палкой внутрь гнезда. Затем я убегал оттуда так быстро, как только мог. На следующее утро, когда я возвращался, еноты полностью разоряли гнездо, выкапывая его, чтобы добраться до личинок» 🐝
«Просто, чтобы уточнить, я не так давно заменил масло, а пробег машины составлял 1 287 478 км. Я выезжал на шоссе, как вдруг мой двигатель просто взорвался. Я остановился и заметил, что ситуация с дымом заметно ухудшилась. Я заставил свою жену выйти из машины и выбросил столько ценных вещей, сколько смог, прежде чем всё сгорело в огне. К счастью, нашего 7-месячного ребенка не было с нами, когда машина загорелась», — написал автор фотографий.
Автор также сообщил, что это был автомобиль Kia Soul. Многие пользователи писали, что с автомобилями Kia такое порой случается. Как сообщается, у компании Kia есть некоторые модели, в которых возгорание двигателя является известной проблемой 🚗🔥
Вся сложность в покупке авокадо заключается не только в том, чтобы выбрать спелый плод, но и купить такой, в котором косточка относительно мякоти будет максимально маленькой. В связи с этим пользователи рекомендовали покупать не круглые, а вытянутые авокадо. Пользователи попросили ни в коем случае не выращивать из этой косточки авокадо, и предположили, что, возможно, мякоть данного плода была божественно вкусной 🥑
«Ну конечно же это "свечной воск"», — пошутил автор самого популярного комментария. Автор фото ответил, что на самом деле он — девушка, а не конь. Оригинальная подпись написана на английском языке, поэтому пол изначально не был непонятен.
«Мне удалось все это убрать — у меня ушло на это примерно два дня. Хуже всего было чистить клавиатуру, но мой планшет все еще чертовски жирный, и я не в силах очистить его должным образом. Сначала соскоблила воск, а затем использовала изопропиловый спирт», — позже написал автор фото 🕯️
«Пытался спасти бездомного котенка. Он укусил меня за палец и исчез в ночи. Теперь мне нужно сделать 5 уколов от бешенства в течение следующих 2 недель»
В комментариях писали, что сперва надо было подкормить котёнка, а потом взять его с помощью перчаток или толстого полотенца, что защитило бы автора фото от когтей и зубов напуганного животного. Автор ответил, что изначально он так и хотел поступить, но боялся, что как только он зайдет в дом, то котёнок куда-нибудь убежит. Получается, что лучше бы так и произошло 🙀
Каким-то образом в рожке кофемашины оказалась муха. На вопрос, был ли этот кофе лучше или хуже, чем обычный, автор ответил: «Вкус был отличным!»
Один из пользователей написал, что не знает, как можно не заметить муху в рожке во время приготовления эспрессо, на что автор фото ответил: «Значит, мы с вами пьем совсем разный эспрессо. Я мог бы сделать его в темноте, это так просто» 🪰
С одной стороны виноват доставщик, который просто оставил заказ на заборе без присмотра, ведь если не собака, то его мог забрать любой прохожий. Также виноват и автор фото, который ожидал доставку, но при этом не убрал собаку со двора. К сожалению, доставщикам еды не платят достаточно для того, чтобы они рисковали своим здоровьем, заходя во двор со свободно разгуливающей сторожевой собакой 🐶
«Мало того, что мой хлеб заплесневел до истечения срока годности, в нем также был просверлен туннель»
Даже не хотим думать, что пекарь делал с этим хлебом.. Некоторые в комментариях обвиняли в излишней любви к хлебу самого автора фотографии, на что тот ответил: «Я просто собирался сделать бутерброд для ночной смены. Это не первый раз, когда я покупаю такой безглютеновый хлеб».
«Просто они убрали то место, где был глютен», — пошутил один из комментаторов 🍞
«Сделал это фото, после того как забрал свою собаку от грумера. Поймал его, как только он начала это делать»
Стоит отметить зрительный контакт собаки со своим владельцем. Как написал автор фото: «Он знал, что делает». Пользователи спросили автора, позволил ли он пёсику прогуляться после стрижки, прежде чем забирать его в машину, на что тот ответил, что рядом не было травы, и он очень спешил. Таким образом владелец сам виноват в том, что у его питомца остались ресурсы для мести 🐕
К счастью, всё обошлось без огня. К сожалению, у автора фото сгорело немало техники, а именно: 1 телевизор, 2 модема, фотопринтер, проточный водонагреватель, контроллер зон охлаждения дома и 2 механизма открывания гаражных ворот. Пользователи пытались приободрить автора, указывая на то, что он остался невредим, и что в его жизни произошло довольно редкое событие, также они посоветовали ему обзавестись громоотводом ⚡
«Я выгружал из посудомоечной машины посуду, и когда я поднял стакан, он взорвался у меня в руках. Кто-нибудь знает, что я могу сделать, чтобы этого не произошло снова?»
Пользователи писали, что, скорее всего, это произошло из-за того, что автор фото взял холодными руками горячий стакан, сделанный из стекла низкого качества. Пользователи также советовали не класть в посудомоечную машину посуду, на которой нет отметок о том, что она подходит для такого мытья.
«Я не думаю, что стакан снова разобьется. По моему опыту, каждый стакан делает это только один раз», — написал один из шутников в комментариях.
«Пусть кто-то другой выгружает посудомоечную машину», — прилетел ещё один гениальный ответ 💥
«Моя собака очень старая (15 лет), поэтому у неё есть оправдание, но она обычно лает, чтобы разбудить меня, когда ей нужно пописать ночью. Я предпочитаю верить, что в своем старческом состоянии она думала, что это была подушечка для "писанья"(хотя она не пользовалась ею более десяти лет)», — написал автор фото. Из всего этого можно понять, что подушка упала на пол ночью, когда автор фото спал, а у собаки когда-то была некая подушка, чтобы делать свои дела, не выходя из дома. Автор написал, что не будет стирать подушку, а просто выкинет её ◻️
Кажется, в заведении просто закончились чашки и сотрудники не стали париться. Как ни старайся, в итоге всё это смешается в один соус с непредсказуемым вкусом. Стоило ли автору фото звонить в ресторан и жаловаться? 🥫
Автор фото написал, что пока зуб его не беспокоит, поэтому его удаление было отложено на 6 месяцев из-за длинной очереди. Пользователи советовали обратиться к другому стоматологу, так как данный зуб мудрости может повреждать корни расположенного рядом зуба 🦷
«Поднялся на высоту 1 км к высокогорному озеру только для того, чтобы горный козел погрыз мою удочку»
«Там было так много коз. Я ловил рыбу нахлыстом и зацепился за дно, когда козы начали нас вытеснять. Пришлось уйти, поэтому я положил удочку на землю, так как не смог её отцепить. Я не ожидал, что кто-то из них погрызёт удочку. Только когда они ушли, я вернулся, поднял её, и увидел это», — написал автор фото. Автор также написал, что эта забавная история приключилась с ним в штате Колорадо, США.
Ну что ж, горные козлы: 1, рыбак: 0 🐐
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Когда моему сыну было 11, он увидел, что наш кот Юзик во дворе поймал крысу и держал ее в зубах. Крыса отчаянно визжала. Сын начал спасать крысу от кота, но крыса сама укусила своего спасителя. Пришлось вести в детскую больницу, где его целые сутки кололи от потенциального бешенства. Всё свое детство он таскал домой нелетающих ворон-слетков, ужика маленького однажды приволок( у мужиков забрал, убить хотели).