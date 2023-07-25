16 неудач, которые испортили людям весь день

Автор рассказал, что левое фото было сделано спустя 30 минут после того, как его ужалил шершень, а правое — спустя 5 часов. Шершни мастерски умеют строить гнёзда под землёй и автору фото не повезло проехаться по одному из них газонокосилкой.

Один из пользователей поделился своим забавным способом борьбы с гнёздами шершней: «Если вы заметили гнездо до того, как наступили на него, вот тактика, которую я когда-то использовал. Некоторое время я наблюдал за отверстием в земле, чтобы понять, как часто шершни влетают и вылетают. Затем, в перерывах между приходом и уходом, я подбрасывал зефир как можно ближе к отверстию и пропихиваю его палкой внутрь гнезда. Затем я убегал оттуда так быстро, как только мог. На следующее утро, когда я возвращался, еноты полностью разоряли гнездо, выкапывая его, чтобы добраться до личинок» 🐝