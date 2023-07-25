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16 неудач, которые испортили людям весь день

16 неудач, которые испортили людям весь день

Автор:
25 июля 2023 11:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   люди   невезение   неудача   подборка   фото   
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Собрал для вас 16 историй экзотических неудач от людей, которые не падают духом и используют свои провалы для того, чтобы развлечь соратников по Интернету.

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Автор рассказал, что левое фото было сделано спустя 30 минут после того, как его ужалил шершень, а правое — спустя 5 часов. Шершни мастерски умеют строить гнёзда под землёй и автору фото не повезло проехаться по одному из них газонокосилкой.

Один из пользователей поделился своим забавным способом борьбы с гнёздами шершней: «Если вы заметили гнездо до того, как наступили на него, вот тактика, которую я когда-то использовал. Некоторое время я наблюдал за отверстием в земле, чтобы понять, как часто шершни влетают и вылетают. Затем, в перерывах между приходом и уходом, я подбрасывал зефир как можно ближе к отверстию и пропихиваю его палкой внутрь гнезда. Затем я убегал оттуда так быстро, как только мог. На следующее утро, когда я возвращался, еноты полностью разоряли гнездо, выкапывая его, чтобы добраться до личинок» 🐝

«Просто, чтобы уточнить, я не так давно заменил масло, а пробег машины составлял 1 287 478 км. Я выезжал на шоссе, как вдруг мой двигатель просто взорвался. Я остановился и заметил, что ситуация с дымом заметно ухудшилась. Я заставил свою жену выйти из машины и выбросил столько ценных вещей, сколько смог, прежде чем всё сгорело в огне. К счастью, нашего 7-месячного ребенка не было с нами, когда машина загорелась», — написал автор фотографий.

Автор также сообщил, что это был автомобиль Kia Soul. Многие пользователи писали, что с автомобилями Kia такое порой случается. Как сообщается, у компании Kia есть некоторые модели, в которых возгорание двигателя является известной проблемой 🚗🔥

Вся сложность в покупке авокадо заключается не только в том, чтобы выбрать спелый плод, но и купить такой, в котором косточка относительно мякоти будет максимально маленькой. В связи с этим пользователи рекомендовали покупать не круглые, а вытянутые авокадо. Пользователи попросили ни в коем случае не выращивать из этой косточки авокадо, и предположили, что, возможно, мякоть данного плода была божественно вкусной 🥑

«Ну конечно же это "свечной воск"», — пошутил автор самого популярного комментария. Автор фото ответил, что на самом деле он — девушка, а не конь. Оригинальная подпись написана на английском языке, поэтому пол изначально не был непонятен.

«Мне удалось все это убрать — у меня ушло на это примерно два дня. Хуже всего было чистить клавиатуру, но мой планшет все еще чертовски жирный, и я не в силах очистить его должным образом. Сначала соскоблила воск, а затем использовала изопропиловый спирт», — позже написал автор фото 🕯️

В комментариях писали, что сперва надо было подкормить котёнка, а потом взять его с помощью перчаток или толстого полотенца, что защитило бы автора фото от когтей и зубов напуганного животного. Автор ответил, что изначально он так и хотел поступить, но боялся, что как только он зайдет в дом, то котёнок куда-нибудь убежит. Получается, что лучше бы так и произошло 🙀

Каким-то образом в рожке кофемашины оказалась муха. На вопрос, был ли этот кофе лучше или хуже, чем обычный, автор ответил: «Вкус был отличным!»

Один из пользователей написал, что не знает, как можно не заметить муху в рожке во время приготовления эспрессо, на что автор фото ответил: «Значит, мы с вами пьем совсем разный эспрессо. Я мог бы сделать его в темноте, это так просто» 🪰

С одной стороны виноват доставщик, который просто оставил заказ на заборе без присмотра, ведь если не собака, то его мог забрать любой прохожий. Также виноват и автор фото, который ожидал доставку, но при этом не убрал собаку со двора. К сожалению, доставщикам еды не платят достаточно для того, чтобы они рисковали своим здоровьем, заходя во двор со свободно разгуливающей сторожевой собакой 🐶

Даже не хотим думать, что пекарь делал с этим хлебом.. Некоторые в комментариях обвиняли в излишней любви к хлебу самого автора фотографии, на что тот ответил: «Я просто собирался сделать бутерброд для ночной смены. Это не первый раз, когда я покупаю такой безглютеновый хлеб».

«Просто они убрали то место, где был глютен», — пошутил один из комментаторов 🍞

Стоит отметить зрительный контакт собаки со своим владельцем. Как написал автор фото: «Он знал, что делает». Пользователи спросили автора, позволил ли он пёсику прогуляться после стрижки, прежде чем забирать его в машину, на что тот ответил, что рядом не было травы, и он очень спешил. Таким образом владелец сам виноват в том, что у его питомца остались ресурсы для мести 🐕

К счастью, всё обошлось без огня. К сожалению, у автора фото сгорело немало техники, а именно: 1 телевизор, 2 модема, фотопринтер, проточный водонагреватель, контроллер зон охлаждения дома и 2 механизма открывания гаражных ворот. Пользователи пытались приободрить автора, указывая на то, что он остался невредим, и что в его жизни произошло довольно редкое событие, также они посоветовали ему обзавестись громоотводом ⚡

Пользователи писали, что, скорее всего, это произошло из-за того, что автор фото взял холодными руками горячий стакан, сделанный из стекла низкого качества. Пользователи также советовали не класть в посудомоечную машину посуду, на которой нет отметок о том, что она подходит для такого мытья.

«Я не думаю, что стакан снова разобьется. По моему опыту, каждый стакан делает это только один раз», — написал один из шутников в комментариях.

«Пусть кто-то другой выгружает посудомоечную машину», — прилетел ещё один гениальный ответ 💥

«Моя собака очень старая (15 лет), поэтому у неё есть оправдание, но она обычно лает, чтобы разбудить меня, когда ей нужно пописать ночью. Я предпочитаю верить, что в своем старческом состоянии она думала, что это была подушечка для "писанья"(хотя она не пользовалась ею более десяти лет)», — написал автор фото. Из всего этого можно понять, что подушка упала на пол ночью, когда автор фото спал, а у собаки когда-то была некая подушка, чтобы делать свои дела, не выходя из дома. Автор написал, что не будет стирать подушку, а просто выкинет её ◻️

Кажется, в заведении просто закончились чашки и сотрудники не стали париться. Как ни старайся, в итоге всё это смешается в один соус с непредсказуемым вкусом. Стоило ли автору фото звонить в ресторан и жаловаться? 🥫

Автор фото написал, что пока зуб его не беспокоит, поэтому его удаление было отложено на 6 месяцев из-за длинной очереди. Пользователи советовали обратиться к другому стоматологу, так как данный зуб мудрости может повреждать корни расположенного рядом зуба 🦷

«Там было так много коз. Я ловил рыбу нахлыстом и зацепился за дно, когда козы начали нас вытеснять. Пришлось уйти, поэтому я положил удочку на землю, так как не смог её отцепить. Я не ожидал, что кто-то из них погрызёт удочку. Только когда они ушли, я вернулся, поднял её, и увидел это», — написал автор фото. Автор также написал, что эта забавная история приключилась с ним в штате Колорадо, США.

Ну что ж, горные козлы: 1, рыбак: 0 🐐

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Метки: забавно   люди   невезение   неудача   подборка   фото   
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5k
alex 2 часа назад
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22k
Mike Miller 4 минуты назад
1,2 млн километров проехал Соул? Звездешь!
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1k
Бывалый 14 минут назад
«Пытался спасти бездомного котенка. Он укусил меня за палец и исчез в ночи. Теперь мне нужно сделать 5 уколов от бешенства в течение следующих 2 недель»

Когда моему сыну было 11, он увидел, что наш кот Юзик во дворе поймал крысу и держал ее в зубах. Крыса отчаянно визжала. Сын начал спасать крысу от кота, но крыса сама укусила своего спасителя. Пришлось вести в детскую больницу, где его целые сутки кололи от потенциального бешенства. Всё свое детство он таскал домой нелетающих ворон-слетков, ужика маленького однажды приволок( у мужиков забрал, убить хотели).
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26k
ПаганецЪ 23 минуты назад
Комментарий к фото
Если это действительно были шершни, то ещё легко отделался.
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26k
ПаганецЪ 24 минуты назад
Комментарий к фото
Таким образом пекарь выразил своё отношение к "безглютенщикам".
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8k
Ntvl 50 минут назад
бОльшая часть фото- люди тупые долб.оёбы.
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3k
PbIBOK 2 часа назад
Козы вытеснили козла...
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