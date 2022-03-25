Как в России боролись с матом в разные времена

Чтобы показать, какими варварами были язычники, в первой русской летописи «Повести временных лет» говорится, что до крещения Руси славянские племена «жили в лесу, как и все звери, ели все нечистое и срамословили при отцах и при снохах».

В христианской традиции сквернословие считается грехом, а те, кто употребляет матерные слова - обуреваемыми бесами. В житиях святых нередко встречаются эпизоды, где героя, сквернословящего и, особенно, хулящего Иисуса, начинает истязать нечистый дух.

Хотя сквернословие не одобряется церковью, бранные слова встречаются в самых разных источниках, в том числе берестяных грамотах XI века и различных документах. И даже представитель духовенства протопоп Аввакум в своем житие весьма активно пользуется разнообразной бранью - это было одной из причин, почему собственное житие, написанное им в XVII веке, было долгое время запрещено и опубликовано только в начале XIX века.

Первые запреты и наказания