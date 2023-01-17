Завораживающие видео: как делают M&M’S, чипсы, чокопай, конфеты и прочие вкусности

Как делают ваши самые любимые сладости и не только.
Вы когда-нибудь интересовались, как создают на фабриках популярные и любимые всеми продукты: замороженную пиццу, чипсы, M&M’S, KitKat или чокопай?
Кстати, вы знаете, что ChocoPie впервые придумали в США в первой трети ХХ века, однако пришел он к нам не от американцев? «Шоколадных пирогов», как дословно переводится название этого десерта, в Штатах было несколько, еще широко известны также печенья Wagon Wheels. В 1970-х годах в Штатах побывали представители южнокорейской фабрики Orion Corporation, и им полюбились облитые шоколадом бисквиты с прослойкой из маршмеллоу.
В итоге Orion стала самым известным производителем ChocoPie, хотя с конца 1970-х годов это печенье стали делать и на другой фабрике Южной Кореи — Lotte. В Россию чокопай попал после распада Советского Союза, он сразу же полюбился как детям, так и взрослым. Между прочим, есть этот «шоколадный пирог» можно еще и теплым: для этого печенье нужно положить в микроволновку на несколько секунд, чтобы нежный зефир растаял, а десерт немного поднялся и стал более пышным.
Предлагаем вам посмотреть завораживающее видео о производстве этого лакомства, а также увидеть собственными глазами, как создают драже M&M’S, как из картофеля делают чипсы, а тончайшие вафли превращают в KitKat.
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Замороженная пицца - любимый всеми продукт?