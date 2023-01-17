Завораживающие видео: как делают M&M’S, чипсы, чокопай, конфеты и прочие вкусности

Вы когда-нибудь интересовались, как создают на фабриках популярные и любимые всеми продукты: замороженную пиццу, чипсы, M&M’S, KitKat или чокопай?

Кстати, вы знаете, что ChocoPie впервые придумали в США в первой трети ХХ века, однако пришел он к нам не от американцев? «Шоколадных пирогов», как дословно переводится название этого десерта, в Штатах было несколько, еще широко известны также печенья Wagon Wheels. В 1970-х годах в Штатах побывали представители южнокорейской фабрики Orion Corporation, и им полюбились облитые шоколадом бисквиты с прослойкой из маршмеллоу.