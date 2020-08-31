Забавные кошачьи эмоции, нарисованные на кусочке бумаги

Интернет доказал, что кошки — это неиссякаемый источник счастья и развлечения!
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За этими милыми пушистиками можно просто наблюдать и удивляться их непосредственности, или же задействовать их в подвижных играх.
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Возьмём, к примеру, Адриана (Adrian) и его любимых кошек: Атлас (Atlas) и КлеоКатру (CleoCatra). Атлас живёт в Мельбурне со своим хозяином и своей любимой сестрой КлеоКатрой уже 2,5 года.
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Несмотря на то, что у них есть свой собственный аккаунт в Instagram, где обе ежедневно доказывают, что кошки умеют доставлять удовольствие, их человек-товарищ развлекается с ними с помощью кусочков бумаги и нарисованных на них различных выражения лица.
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