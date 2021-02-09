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В женской колонии Рязани прошел конкурс красоты

В женской колонии Рязани прошел конкурс красоты (6 фото)

Автор:
09 февраля 2021 15:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   женская тюрьма   забавное   конкурс красоты   новости   сюр   тюрьма   
1876
6
Первый эти конкурса красоты колонии-поселения 4 УФСИН России прошел под веселеньким названием "А ну-ка, девушки!".
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Метки: Россия   женская тюрьма   забавное   конкурс красоты   новости   сюр   тюрьма   
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6  комментариев
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45k
Albert GER Полчаса назад
В колонии нет прогулок.
В колонии заключённые передвигаются относительно свободно по территории зоны.
В зависимости от режима содержания.
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33k
jonnyD 2 минуты назад
Марухи лютуют на кичмане ... а чо срок не скостили , ну или хотя бы с параши отмазали ?
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24
Племянник Путина 12 минут назад
первое место у которой?
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3k
Shtoppi 45 минут назад
<<Интересно, какие подарки дарят в колонии на конкурсе красоты? Дополнительные часы прогулок?>>

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4k
Дарвин и аморальная премия Shtoppi 2 минуты назад
Это твой инвентарь домашний?
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10k
Олегbl4 Час назад
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