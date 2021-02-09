В женской колонии Рязани прошел конкурс красоты

Первый эти конкурса красоты колонии-поселения 4 УФСИН России прошел под веселеньким названием "А ну-ка, девушки!".
У самого конкурса было несколько этапов, участницы и пели песни,, и танцевали, и читали стихотворения собственного сочинения, и рассказывали о том, откуда они родом.
Также был конкурс дефиле "Модный показ" (спасибо, что не "модный приговор", хотя было бы смешно) и девушки-осужденные показывали жюри образы медсестры, стюардессы, Шахерезады, волшебной феи и Клеопатры.
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А на этапе "Хозяюшка" девушки готовили авторские салаты, торты и запеченную курицу с картошкой.
Во время этого мероприятия перед участниками выступали участники группы В.О.Я.Ж. - Анастасия Римская и Илья Зайцев.
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В колонии заключённые передвигаются относительно свободно по территории зоны.
В зависимости от режима содержания.