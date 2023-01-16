Россиянки на фоне деревенских ферм и хрущевок наснимали видеопародий на клип Инстасамки "За деньги, да"

Вместо денежных купюр девушки раскидывали зерно для кур и сено. Кольцо с бриллиантом из трека Инстасамки превратилось в моток чёрной изоленты и листья из веника.

Тренд оказался настолько виральным, что собрал около девяти тысяч видео.