Россиянки на фоне деревенских ферм и хрущевок наснимали видеопародий на клип Инстасамки "За деньги, да"

Поклонницы ТикТока в тренде «Мне муж купил» или «Это я в Дубае» высмеяли блогершу Инстасамку за богатую жизнь. На видео под трек «За деньги, да» девушки форсят в рабочей одежде для скотного двора, носят пакеты вместо брендовых сумок и раскидывают зерно для кур вместо денежных купюр.
В конце ноября рэперша Инстасамка (в миру Дарья Зотеева) выпустила трек «За деньги да», в котором поведала о высоком заработке, богатом муже и любви к деньгам. Композиция моментально развирусилась в тикток, - пишет Medialeaks и породила тысячи видеоответов от любительниц соцсети из России.
Как утверждает Medialeaks, началось всё с ролика, который разместила тиктокерша с никнеймом jessstaiano в конце декабря. Видео начинается с того, как девушка сидит в ванне с бокалом воды, представляя, что отдыхает в Дубае. Затем jessstaiano гуляет по хрущевке и хвастает сумкой без бренда и строительным скотчем на руке с названием часов класса люкс Rolex.
Эту сумку мне муж купил,
Эти Rolex муж купил.
Кольцо с бриллиантом мне муж купил,
Муж купил, мне муж купил...
В мемных роликах девушки тролят Инстасамку, показывая быт обычных обывателей из городов и сёл бывшего СНГ.
Тиктокерши из деревень и сёл продефилировали перед камерой в рабочей одежде, засветились на фоне тесных кухонь в хрущевках и ковров на стенах.
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Вместо денежных купюр девушки раскидывали зерно для кур и сено. Кольцо с бриллиантом из трека Инстасамки превратилось в моток чёрной изоленты и листья из веника.
Тренд оказался настолько виральным, что собрал около девяти тысяч видео.
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Между тем, краснодарский протоиерей Александр Игнатов призвал в своем телеграм-канале отменить выступления исполнительницы Инстасамки.
С этим призывом Игнатов обратился к родителям, учителям и казакам. По словам протоиерея, музыка Инстасамки губительна для детей. Священник называет исполнительницу «самовлюбленной блогершей», а также рассказывает, что ее концерты «связаны с развратными действиями по отношению к детям».
Кроме этого, что священник пишет, что Инстасамка ― «похабно матерящаяся, открыто заявляющая о ненужности и бессмысленности образования в ее жизни».
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Проблема в людях, что они ничего кроме говна не ищут и не смотрят.
Иначе бы были бизнесменами .
А может, Интернет - это такая хитрая военная спецоперация? Ну, во первых, чтобы все люди, особенно молодежь, позорились, выкладывая всякую тупую хрень на всеобщее обозрение. Ну и во вторых, чтобы люди, всместо того чтобы шли на протесты и демонстрации, сидели дома в сети и занимались всяким идиотизмом. Типа, религия - опиум для народа, а Интернет - героин для молодежи.