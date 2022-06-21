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Как чувствуют себя российские TikTok-блогеры в последние пару месяцев

Как чувствуют себя российские TikTok-блогеры в последние пару месяцев

Автор:
21 июня 2022 08:50
Сообщество : Юмор
Метки: sketch   Юмор   блогеры   видео   прикол   стёб   тикток   
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Несколько месяцев назад социальная сеть TikTok приостановила работу в России из-за закона о фейках. Россиянам временно ограничили возможность публикации видео и проведения трансляций. Юморист Артур Диланян выпустил короткий скетч, высмеивающий юных блогеров, зарабатывавших в TikTok большие деньги.
Реквием по TikTok. Интересно, на какую площадку они теперь все перебираются?

Источник:

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Метки: sketch   Юмор   блогеры   видео   прикол   стёб   тикток   
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8  комментариев
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10k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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2k
perekrestok 9 минут назад
Вот сейчас жизнь сделала прозрачный намек блогерам и тик-токерам что нет таких профессий. И теперь заграница не будет им платить за то, что они не работают и молодежь сбивают с нормального жизненного пути. Так что всех в ПТУ, а кто не захочет - в цирк. пусть клоунами поработают, или уборщиками за животными.
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28k
Григорий 20 минут назад
Смешной, улыбнуло.
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1k
Дро4ер Полоумный Полчаса назад
"Интересно, на какую площадку они теперь все перебираются?"

Вообще неинтересно
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2k
Trilik 58 минут назад
На какую площадку? Для них лучшая - строительная площадка и без каски, а некоторым и детская...
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14k
Совранский Час назад
Работать!!!! CцUkiны дети!
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589
Тупняк 2 часа назад
Ваще пох.
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