Как чувствуют себя российские TikTok-блогеры в последние пару месяцев

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Несколько месяцев назад социальная сеть TikTok приостановила работу в России из-за закона о фейках. Россиянам временно ограничили возможность публикации видео и проведения трансляций. Юморист Артур Диланян выпустил короткий скетч, высмеивающий юных блогеров, зарабатывавших в TikTok большие деньги.
Реквием по TikTok. Интересно, на какую площадку они теперь все перебираются?
Источник:
АНТИФИШКИ
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