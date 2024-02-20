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Реальные вакансии, на которые так и хочется откликнуться, чтобы поржать

Реальные вакансии, на которые так и хочется откликнуться, чтобы поржать

Автор:
20 февраля 2024 11:14
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   вакансии   забавно   поиск работы   работа   резюме   
4411
15

Порой на рынке труда встречаются нелепые и забавные предложения. Порой вакансии не соответствуют по многим критериям: адекватности руководителей, заработной плате, графику и обязанностям. Но они реально существуют.

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Метки: Прикол   вакансии   забавно   поиск работы   работа   резюме   
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10  комментариев
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11k
Гомерчик 2 часа назад
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8k
Станислав Час назад
По поводу 10-й вакансии без личной жизни - такие вакансии есть, тот же Альфред у Бэтмена или Пеппер Потс у Старка. По сути это слуга у барина, только называется по-другому. Если оплата достойная и слугу все устраивает - почему нет.
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15k
Сергей 2 часа назад
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
В своё время меня приучили, что всегда необходимо искать работу. Во-первых, это поддерживает навыки общения с вероятным работодателем. Не будешь мычать, как многие, на собеседовании. Во-вторых, это "запасной аэродром". Появляется уверенность. Не держишься за свою работу и не готов кидаться на любое предложение.
Сам не работаю в компаниях уже лет семь, устраивают договорные отношения. Всё прописано и на любую претензию есть пункт в договоре. Так всем спокойней.
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60k
dima423 2 часа назад
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Ну если реально надо на работу устроиться, ради этого думаю можно и прослушать сообщение разок...) Или - На что вы не готовы пойти ради карьеры? - прослушать 1 голосовое сообщение)
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