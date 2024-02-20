Реальные вакансии, на которые так и хочется откликнуться, чтобы поржать

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Порой на рынке труда встречаются нелепые и забавные предложения. Порой вакансии не соответствуют по многим критериям: адекватности руководителей, заработной плате, графику и обязанностям. Но они реально существуют.
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Сам не работаю в компаниях уже лет семь, устраивают договорные отношения. Всё прописано и на любую претензию есть пункт в договоре. Так всем спокойней.
Не благодари
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