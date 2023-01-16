15 фильмов, которые длятся вечность, но их точно стоит посмотреть

Прямо сейчас многие люди на нашей планете высиживают 192-минутный сиквел «Аватара», и судя по оценкам зрителям такой опыт приходится им по душе. Вообще в истории кино было достаточно случаев, когда сестрой таланта становился кто угодно, но только не краткость.

Раз сегодня речь пойдёт о хороших, но очень длинных картинах, не будем долго задерживать вас вступлением. В эту подборку мы взяли общепризнанные хиты, длящиеся более 3 часов (то есть от 180 минут и больше), отметив их оригинальную длительность и, если есть, длительность режиссёрской версии.

А ещё мы оставили за пределами подборки 183-минутный шедевр «Белый Бим Чёрное ухо», так как к его хронометражу следует прибавить ещё часа три зрительских рыданий уже после окончания фильма. А это досуг не для каждого.

Аватар: Путь воды (2022)