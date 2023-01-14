FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11378 постов • 1210 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
15 крылатых фраз из комедии “Джентльмены удачи”

15 крылатых фраз из комедии “Джентльмены удачи”

Автор:
14 января 2023 11:00
Сообщество : Кино
Метки: актеры   джентльмены удачи   кино   съемка   фильм   фразы   цитаты   
647
5

"С первых дней проката фильма ажиотаж творился невероятный. Зрители покупали билеты у перекупщиков по три рубля при номинале в 20 копеек", – вспоминает Виктория Токарева о выходе комедии “Джентльмены удачи”, ставшей ее совместной работой с Александром Серым и Георгием Данелией.

Писательница рассказывает, что первый показ картины в кинотеатре "Россия" имел оглушительный успех, и называет 13 декабря 1973 года, день премьеры, одним из самых счастливых дней в своей жизни.


В 1972 году картина “Джентльмены удачи” стала лидером советского проката. Да и сегодня она занимает верхние строчки в рейтингах различных киноресурсов. Комедию часто называют в числе лучших новогодних фильмов. Многие зрители могут моментально узнать ее уже по музыкальной заставке или единственной фразе любого персонажа. Согласны? Просто напомним.

×
×

Ты – вор! Джентльмен удачи! Украл, выпил – в тюрьму! Украл, выпил – в тюрьму! Романтика!

– Скока я зарезал, скока перерезал, скока душ я загубил… Моргалы выколю! – Помогите, хулиганы зрения лишают!


Вежливость – лучшее оружие вора.


Ну вот что, товарищи! Финита ля комедия!

Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста!


Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снег в башка попадет. Совсем мертвый будешь!


Женские туфли хочу. Три штуки. Размер 42, 43, 45.


Слушайте! Заткнитесь, пожалуйста! Устроили тут ромашка – помню, не помню…


А в тюрьме сейчас ужин… макароны…


– Что это у тебя? – Надо!

Все, кина не будет! Электричество кончилось!


– Девушка, а девушка, а как вас зовут? – Таня. – А меня Федя. – Ну и дура.


Кто ж его посадит? Он же памятник!


А почему я? Чуть что, сразу Федя, Федя…


– О, йес, герл, герл! – Йес, йес, ОБХСС!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   джентльмены удачи   кино   съемка   фильм   фразы   цитаты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
73k
Viktor 2 часа назад
Я думаю, народ и без поста эти фразы наизусть знает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vustinii Минуту назад
Девушку играет Зося Синицкая из Теленка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Sapsan 10 минут назад
- Все побежали. И я побежал.
- Посольство будем грабить.


В обсчем - их тысячи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
VPJ 11 минут назад
Этот фильм можно весь на "крылатые фразы". Да вот хотя бы, "...Эй!!!...Археологи!!!,".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Timofey 14 минут назад
Чёт не понял…
13 декабря 1973 года, день премьеры,
И
В 1972 году картина “Джентльмены удачи” стала лидером советского проката.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Артур 17 минут назад
У меня один знакомый, тоже учёный… три класса образования, так он десятку за полчаса так нарисует не отличить от настоящей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110
Илья Большаков 54 минуты назад
А Динамо бежит? Все бегут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Максим Т. Час назад
Это тебе не мелочь по карманам тырить!
-------
Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом и в Ялту!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Мистер Фикс Час назад
- Лошадью ходи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1065770



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дом в Помпеях, которым владели два бывших раба более 1900 лет назад, восстановили во всей прежней красе
Дом в Помпеях, которым владели два бывших раба более 1900 лет назад, восстановили во...
«Ты позволяешь себе оскорблять нас»: российский тренер грамотно и на пальцах «разнёс» заявление украинского боксёра Александра Усика, который «обложил» всех россиян
«Ты позволяешь себе оскорблять нас»: российский тренер грамотно и на пальцах «разнёс»...
Набирающие популярность в сообществах
Дача вместо американской мечты
Дача вместо американской мечты
Самые необычные гибриды животных
Самые необычные гибриды животных
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Только не сегодня

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Прикол#автомобили#кино#Фотографии#в мире#картинки#США#фильм
#Юмор#животные#подборка#люди#позитив#автомир#Украина#Мемы#Ynews#актеры
#интересно#факты#интересное#забавно#Прошлое#дтп#аварии#Приколы#познавательно#съемка
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф 10 случаев, когда роли в фильмах писались не под тех, кто в итоге их сыграл 10 случаев, когда роли в фильмах писались не под тех, кто в итоге их сыграл «…А зори здесь тихие»: за кадром легендарной военной драмы «…А зори здесь тихие»: за кадром легендарной военной драмы Моменты, которые "штампуют" из фильма в фильм Моменты, которые "штампуют" из фильма в фильм 10 причин пересмотреть "Убойную силу" 10 причин пересмотреть "Убойную силу" «Лиловый шар»: как продолжение «Гостьи из будущего» разочаровало зрителей «Лиловый шар»: как продолжение «Гостьи из будущего» разочаровало зрителей

На что жалуетесь?

Вернуться