15 крылатых фраз из комедии “Джентльмены удачи”

Писательница рассказывает, что первый показ картины в кинотеатре "Россия" имел оглушительный успех, и называет 13 декабря 1973 года, день премьеры, одним из самых счастливых дней в своей жизни.

В 1972 году картина “Джентльмены удачи” стала лидером советского проката. Да и сегодня она занимает верхние строчки в рейтингах различных киноресурсов. Комедию часто называют в числе лучших новогодних фильмов. Многие зрители могут моментально узнать ее уже по музыкальной заставке или единственной фразе любого персонажа. Согласны? Просто напомним.