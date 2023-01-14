15 крылатых фраз из комедии “Джентльмены удачи”

"С первых дней проката фильма ажиотаж творился невероятный. Зрители покупали билеты у перекупщиков по три рубля при номинале в 20 копеек", – вспоминает Виктория Токарева о выходе комедии “Джентльмены удачи”, ставшей ее совместной работой с Александром Серым и Георгием Данелией.
Писательница рассказывает, что первый показ картины в кинотеатре "Россия" имел оглушительный успех, и называет 13 декабря 1973 года, день премьеры, одним из самых счастливых дней в своей жизни.
В 1972 году картина “Джентльмены удачи” стала лидером советского проката. Да и сегодня она занимает верхние строчки в рейтингах различных киноресурсов. Комедию часто называют в числе лучших новогодних фильмов. Многие зрители могут моментально узнать ее уже по музыкальной заставке или единственной фразе любого персонажа. Согласны? Просто напомним.
Ты – вор! Джентльмен удачи! Украл, выпил – в тюрьму! Украл, выпил – в тюрьму! Романтика!
– Скока я зарезал, скока перерезал, скока душ я загубил… Моргалы выколю! – Помогите, хулиганы зрения лишают!
Вежливость – лучшее оружие вора.
Ну вот что, товарищи! Финита ля комедия!
Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста!
Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снег в башка попадет. Совсем мертвый будешь!
Женские туфли хочу. Три штуки. Размер 42, 43, 45.
Слушайте! Заткнитесь, пожалуйста! Устроили тут ромашка – помню, не помню…
А в тюрьме сейчас ужин… макароны…
– Что это у тебя? – Надо!
Все, кина не будет! Электричество кончилось!
– Девушка, а девушка, а как вас зовут? – Таня. – А меня Федя. – Ну и дура.
Кто ж его посадит? Он же памятник!
А почему я? Чуть что, сразу Федя, Федя…
– О, йес, герл, герл! – Йес, йес, ОБХСС!
Источник:
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В обсчем - их тысячи!
13 декабря 1973 года, день премьеры,
И
В 1972 году картина “Джентльмены удачи” стала лидером советского проката.
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Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом и в Ялту!