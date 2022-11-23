Как парижане выгнали сверчков

Все помнят страшилки про крыс в метро, но вот в Париже метро было оккупировано другими "непрошеными жителями" – сверчками. Более того, для парижан буквально недавно, в конце нулевых, был актуальным вопрос – куда из метро делись вдруг все сверчки?
Оказывается, стрекотание сверчков был настолько привычным фоном в парижской подземке, что пока он не исчез, никто особо и не удивлялся его наличию. Некоторые принимали его по незнанию на треск неоновых ламп или за звук, издаваемый какими-нибудь электрическими приборами.
В 1992-м году во французской столице даже начала действовать специальная организация под называнием "Лига защиты сверчков в парижском метро" (LPGMP), которая ставила своей целью информировать ничего не подозревающих парижан и гостей столице об истиной причине необычного шума. Ну и как-то бороться за то, чтоб это шум не исчез.
Однако они ничего не смогли сделать против других активистов – борцов против курения. Сверчки исчезли из парижского метро через недолгое время после того, как там запретили курить (да, там можно было курить!). Оказалось, что насекомые питались окурками (как и прочим органическим мусором вроде крошек еды и пр.) – им просто стало нечего есть.
Вообще сверчков во Франции считают одними из первых "мигрантов" – они попали сюда из Афганистана, будучи привезёнными торговцами в мешках со специями. В крупных городах они часто селись в пекарнях, став своего рода символом этих заведений.
Причина такого выбора "дома" проста – там было тепло, сверчкам это очень важно (вспомним, откуда они прибыли). Плавный "переезд" в метро случился ровно по той же причине. Дело в том, что в парижском метро в среднем температура держится на уровне от 27°C до 34°C в часы пик. Кстати, в этом году там уже объявили о планах властей уменьшить температуру до 19°C – ради экономии энергии, конечно.
И это вполне могло бы стать ещё одной причиной исчезновения сверчков, если бы они там ещё оставались. Самое ироничное, что "Лига защитников сверчков" боролась как раз против падения температуры, правда, направлена эта активность была в своё время против забастовок рабочих (которые останавливали поезда). Ну и против запрета на курение.
Источник:
АНТИФИШКИ
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