Как парижане выгнали сверчков

Оказывается, стрекотание сверчков был настолько привычным фоном в парижской подземке, что пока он не исчез, никто особо и не удивлялся его наличию. Некоторые принимали его по незнанию на треск неоновых ламп или за звук, издаваемый какими-нибудь электрическими приборами.

В 1992-м году во французской столице даже начала действовать специальная организация под называнием "Лига защиты сверчков в парижском метро" (LPGMP), которая ставила своей целью информировать ничего не подозревающих парижан и гостей столице об истиной причине необычного шума. Ну и как-то бороться за то, чтоб это шум не исчез.