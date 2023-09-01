Если бы не она, то мир вряд ли бы увидел "Сто лет одиночества"

Примечательно, что в романах писателя нередко можно встретить отражение его любви к Мерседес: любви к девочке, что ещё не достигла брачного возраста.

Мерседес родилась в селении Маганга 6 ноября 1932 года. Она была скромна, красива, хорошо училась и всегда отличалась взрослыми, не по годам, мышлением и суждениями. С детства она мечтала стать биологом. Когда всегда ответственная и логичная дочь заявила родителям, что планирует выйти замуж, они подумали, что это оригинальное проявление подросткового бунта. Мало кто мог поверить, что это история настоящей любви.



