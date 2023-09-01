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Если бы не она, то мир вряд ли бы увидел "Сто лет одиночества"

Если бы не она, то мир вряд ли бы увидел "Сто лет одиночества"

Автор:
01 сентября 2023 17:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: интересное   любовь   отношения   писатели   семья   творчество   
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Габриэль Гарсиа Маркес познакомился с Мерседес, когда ей было всего-то 13 лет. Судьбоносная встреча произошла в городке Сукре (Колумбия), на танцах. Маркес сразу понял, что перед ним стоит его будущая жена.

Писатель не просто решил это для себя, но ещё и озвучил свои матримониальные планы юной девушке там же, на танцплощадке. Мерседес тут же оценила молодого человека: внешность, серьёзные планы и решительность сыграли в его пользу и девушка ответила согласием. Только уточнила, что ей, для начала, стоит окончить школу.
От момента знакомства до алтаря прошло целых 13 лет.


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Габриэль Гарсиа Маркес родился 6 марта 1927 года в городе Аракатака. Отцом будущего писателя был телеграфист, который постоянно брал по несколько смен подряд, чтобы прокормить свою семью. Мальчику не хватало маминой любви, а он был очень привязан к ней, но где же ей было успеть, когда в семье было 11 детей. Большую роль в воспитании Маркеса сыграли его бабушка и дедушка, что серьёзно отразилось на его духовном формировании. Не раз его строгая бабуля окажется героиней романов, вместе с дедулей-полковником, прошедшим всю Гражданскую войну.


Габриэль всегда хотел пойти по юридической стезе и по окончании интерната поступил в университет Боготы в 1946 году. При этом, писать он начал уже с самого юного возраста и учёба совершенно не мешала начинающему творцу. Его стихотворения вдохновляли каждого, кто читал их, а это, в свою очередь, не могло не вдохновлять Маркеса.


Примечательно, что в романах писателя нередко можно встретить отражение его любви к Мерседес: любви к девочке, что ещё не достигла брачного возраста.

Мерседес родилась в селении Маганга 6 ноября 1932 года. Она была скромна, красива, хорошо училась и всегда отличалась взрослыми, не по годам, мышлением и суждениями. С детства она мечтала стать биологом. Когда всегда ответственная и логичная дочь заявила родителям, что планирует выйти замуж, они подумали, что это оригинальное проявление подросткового бунта. Мало кто мог поверить, что это история настоящей любви.


Годы шли, а Маркес всё никак не приходил на официальное знакомство с родителями девушки. Мерседес отмахивалась от всех поклонников, пропускала мимо ушей сплетни о его романах и её абсолютно пугала перспектива стародевичества - она ждала его. Даже очевидный роман Габриэля с испанской актрисой не поколебал уверенности Мерседес: он продолжал писать ей, отвечал на её письма, а всё остальное было совершенно не важно. Они посылали друг другу несколько писем в неделю, а над кроватью писателя всегда висела её фотография.

Помолвка была долгой - 13 лет. И только когда Маркесу исполнился 31 год, они отправились на венчание.


Их семейная жизнь шла своим чередом. Мерседес (Мече) всегда и во всём поддерживала Габриэля, а он всегда знал, что только ей он может доверить свои самые большие тайны. Они практически не ругались и через двадцать лет брака Маркес говорил: "Семейная жизнь – дьявольски трудное дело, которое каждый день начинаешь сначала. И так всю жизнь. Живёшь в постоянном напряжении, и порой это так утомительно… но, тем не менее, это стоит того!"
В тот момент Габриэль работал в газете El Espectador, молодые жили в небольшой арендованной двухкомнатной квартирке. Мече была не самой хорошей хозяйкой, к чему Габриэль относился спокойно и частенько сам брался за уборку квартиры. Зато она была хороша в экономии и отлично справлялась с недорогими покупками, умея приготовить вкусный и сытный ужин из минимума продуктов.


У пары родилось двое сыновей, жизнь шла своим ходом, порой приходилось перебиваться совсем уж копейками, но Мерседес никогда не упрекала в этом мужа. Она просто была рядом, поддерживала его, бережно складывая все его рукописи, а когда Маркес приступил к роману "Сто лет одиночества", то взяла на себя обеспечение семьи. Ничто не могло поколебать её уверенности в гениальности супруга. Маркес продал машину и на целых полтора года просто заперся в гараже, никак не общаясь с семьёй. Они были должны арендодателю оплату за восемь месяцев, о чем Мерседес честно его предупредила заранее. Удивительно, но тот поверил им на слово и Мече с Габриэлем расплатились с ним в оговоренный срок.


Роман был написан. Прошло уже полгода, но Маркес не мог отправить его в редакцию - не хватало 160 песо. Мече спокойно продала последнее: миксер и фен. И вот, совсем скоро, "Сто лет одиночества" принёс его автору Нобелевскую премию, признание во всём мире и, конечно, же огромные гонорары. Медные трубы Мерседес прошла также как жизнь на пороге нищеты - достойно, всегда находясь рядом со своим любимым мужем. Ни скандалы, ни внимание, ни постоянные папарацци не поколебали её - она не общалась с прессой и вообще старалась избегать повышенного внимания. Она дала интервью только один раз.

Габриэль всегда помнил, как он обязан своей жене и в начале романа "Любовь во время чумы" есть посвящение ей: "Посвящается, конечно же, Мерседес. Эти селенья уже обрели свою коронованную богиню".


В 1999 году Маркесу снова поставили онкологию. За десять лет до этого он выиграл битву с раком лёгких, а теперь это был рак лимфатической системы. Настойчивость и забота Мерседес помогли ему победить рак и в этот раз. И после выхода из больницы писатель сказал в интервью, что заканчивает свою карьеру: "Теперь я только муж Мерседес… я принадлежу ей полностью".

Писатель не раз говорил, что именно любовь стала смыслом его жизни и с каждым годом он всё увереннее повторял это.


"Для меня несомненно: смысл жизни – это любовь… И писать стоит только о любви, потому что всё остальное – от лукавого. Мой следующий роман будет, конечно же, о любви, о страстной, безумной, безнадёжной, вечной любви мужчины и женщины…"

Когда он стал совсем старым его поразил Альцгеймер. В обострения он не узнавал никого кроме своей любимой Мерседес. Правда иногда ему казалось, что перед ним стоит та самая тринадцатилетняя Мече, на которой он непременно когда-нибудь женится.

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Метки: интересное   любовь   отношения   писатели   семья   творчество   
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