Как рожали и воспитывали детей в викторианскую эпоху

326
10
На первый взгляд это время выглядит вполне симпатично - балы, кокетливые беседы под цветущими яблонями и разъезды по гостям. Но нет. Прилетало всем, даже детям.
Эксперты той эпохи по евгенике (учение о наследственном здоровье человека и путях его улучшения, о методах влияния на наследственные качества будущих поколений с целью их совершенствования) на полном серьёзе рассуждали о том, что внешние "изьяны", даже если это веснушки, вполне весомый аргумент, чтобы не рожать себе подобных. Но это, к счастью, мало кто слушал. В отличие от остальных странных советов...
В 19 веке люди были уверены, что у сильной и работящей девушки дети родятся обязательно слабенькие и болезненные. Будто бы те дамы, которые тратили свою энергию на профессию - лишали сил своих чад. Поэтому в городах считалось благом, если... работающая женщина умирала, так и не став матерью.
×
×
Беременность? Это неприлично!
Само это слово считалось вульгарным. Настоящие леди никогда и ни при каких условиях не должны были его произносить. Приличным было использовать такие пошленькие фразы, вроде "прилетел в гости аист", "уже не одна" и прочее. В ходу были даже такие выражения как "потянуть лодыжку", "Hans en Kelder" (в переводе с голландского это означает "Ганс в подвале") или "вот прибыла пехота" (даже комментировать не хочется).
Если не хотелось рассказывать всем про жителя подвала, то нужно было сидеть дома. Ведь беременность - это доказательство того, что женщина занималась сексом со своим законным мужем! Недопустимо выставлять напоказ свое развратное поведение. И округлившийся живот никак не соответствовал эстетическим вкусам джентльменов, да и леди тоже.
"Да, вы светитесь от счастья и все такое, но также олицетворяете собой гротескное напоминание о низменных животных инстинктах и тяге к размножению, от которой люди не могут отказаться. Только посмотрите на себя со стороны: вы же переваливаетесь с ноги на ногу, как гусыня, ходячий рекламный щит сексуальной вседозволенности. Жуть жуткая. Нет. Ступайте домой" (цитата из книги Тереза О`Нилл "Неуправляемые").
"Да, вы светитесь от счастья и все такое, но также олицетворяете собой гротескное напоминание о низменных животных инстинктах и тяге к размножению, от которой люди не могут отказаться. Только посмотрите на себя со стороны: вы же переваливаетесь с ноги на ногу, как гусыня, ходячий рекламный щит сексуальной вседозволенности. Жуть жуткая. Нет. Ступайте домой" (цитата из книги Тереза О`Нилл "Неуправляемые").
Напоить ребёнка алкоголем? Легко
В 19 веке люди в микробов и инфекции верили не особенно, однако были свято уверены в том, что вода, прокисшая от покрошенного в неё хлеба, непременно поможет от простуды и снимет жар.
Врачи также советовали беременным пить крепкое пиво, а то и бренди, чтобы укрепить будущего ребёнка. Во время родов давали им для обезболивания зёрна ржи, поражённые грибком спорыньи. Для справки: это в общем-то был по своей сути неочищенный ЛСД, при передозировке которого роженицы нередко умирали. Попозже, вместо спорыньи стали давать хлороформ, у которого эффект был полегче, но верную дозировку тоже было трудно рассчитать.
Врачи также советовали беременным пить крепкое пиво, а то и бренди, чтобы укрепить будущего ребёнка. Во время родов давали им для обезболивания зёрна ржи, поражённые грибком спорыньи. Для справки: это в общем-то был по своей сути неочищенный ЛСД, при передозировке которого роженицы нередко умирали. Попозже, вместо спорыньи стали давать хлороформ, у которого эффект был полегче, но верную дозировку тоже было трудно рассчитать.
Если уж молодой маме везло и они с ребёнком умудрялись выжить, будучи обдолбанными во время родов, то маме теперь нужно было думать, чем лечить кормить своё дитя. Вкусная питательная мясная пища, приправы, сладости и фрукты считались самым главным источником греховных страстей, так что если родители не хотели вырастить развратницу и похотливого кобеля, то давали своим деткам исключительно варёные овощи и густую кашу.
Воду давали строго по часам, чтобы не вырос пьяница и жалобы ребёнка на жажду просто игнорировались. Никаких чаёв, лимонадов и сиропов - а то в будущем станет алкашом. Но парадоксально, при всём при этом детям постоянно наливали алкоголь и исключительно в медицинских целях. От кори, по мнению викторианских мамочек, помогает смесь слабого бренди и вина, улучшить аппетит поможет пиво, а от простуды не было ничего лучше, чем портвейн.
Пожалеешь розги - испортишь ребенка
На протяжении всего человечества родители били своих детей в воспитательных целях. Кстати, порка по попе была не просто так - чтобы не переломать растущие косточки.
В книге "Самосовершенствование характера и воспитание молодежи" Орсон Сквайр Фаулер описывает историю одной непослушной пятилетней дочери своего друга. Отец перепробовал всё, чтобы успокоить ее и взять под контроль истерики. <...> И тогда доведенный до отчаяния отец испробовал новую технику <...> „На следующий день, когда у дочери снова случился один из её безумных припадков, он вылил ей на голову кувшин воды". К пятому кувшину дитя успокоилось и стало делать всё, что ей велели.
Техника работала потому что "представляла собой внезапный удар по всей нервной системе и была особенно эффективна, если вода выливалась прямо на макушку, где расположен главный центр всех ощущений". И в какой-то момент это была просто пытка водой. И отеческой любовью...
В книге "Самосовершенствование характера и воспитание молодежи" Орсон Сквайр Фаулер описывает историю одной непослушной пятилетней дочери своего друга. Отец перепробовал всё, чтобы успокоить ее и взять под контроль истерики. <...> И тогда доведенный до отчаяния отец испробовал новую технику <...> „На следующий день, когда у дочери снова случился один из её безумных припадков, он вылил ей на голову кувшин воды". К пятому кувшину дитя успокоилось и стало делать всё, что ей велели.
Техника работала потому что "представляла собой внезапный удар по всей нервной системе и была особенно эффективна, если вода выливалась прямо на макушку, где расположен главный центр всех ощущений". И в какой-то момент это была просто пытка водой. И отеческой любовью...
Школы для девочек открывали только ради денежной выгоды
Известно, что для женщины высказывать своё мнение по каким-либо вопросам в те времена было неприемлемо. Джентельмены конца XVIII — начала XIX веков считали, что дамы способны думать только о платьицах, балах и миленьких котятах. Настоящее образование маленькие леди получали лет до 10-12, их действительно учили письму, чтению и арифметике.
Известно, что для женщины высказывать своё мнение по каким-либо вопросам в те времена было неприемлемо. Джентельмены конца XVIII — начала XIX веков считали, что дамы способны думать только о платьицах, балах и миленьких котятах. Настоящее образование маленькие леди получали лет до 10-12, их действительно учили письму, чтению и арифметике.
Дальше девочки из семей побогаче отправляли в "университеты" или к домашним учителям. Их учили рукоделию, танцам, религии и музыке. В общем, всё было направлено только на то, чтобы мамули могли хвастаться друг перед другом "успехами" своих дочек.
А девочки из не самых состоятельных семей просто шли работать.
А девочки из не самых состоятельных семей просто шли работать.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Вой, давка": как гибли люди на Ходынке
- Какое наказание понёс Дантес за убийство Пушкина
- Снимки последних лет царской России
- Подвиг Наташи Качуевской
- Три дня в океане вплавь: Станислав Курилов
Новости партнёров
реклама