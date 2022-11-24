Как рожали и воспитывали детей в викторианскую эпоху

На протяжении всего человечества родители били своих детей в воспитательных целях. Кстати, порка по попе была не просто так - чтобы не переломать растущие косточки.

В книге "Самосовершенствование характера и воспитание молодежи" Орсон Сквайр Фаулер описывает историю одной непослушной пятилетней дочери своего друга. Отец перепробовал всё, чтобы успокоить ее и взять под контроль истерики. <...> И тогда доведенный до отчаяния отец испробовал новую технику <...> „На следующий день, когда у дочери снова случился один из её безумных припадков, он вылил ей на голову кувшин воды". К пятому кувшину дитя успокоилось и стало делать всё, что ей велели.

Техника работала потому что "представляла собой внезапный удар по всей нервной системе и была особенно эффективна, если вода выливалась прямо на макушку, где расположен главный центр всех ощущений". И в какой-то момент это была просто пытка водой. И отеческой любовью...