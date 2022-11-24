FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1624 поста • 315 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Как рожали и воспитывали детей в викторианскую эпоху

Как рожали и воспитывали детей в викторианскую эпоху

Автор:
24 ноября 2022 18:11
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   воспитание   дети   интересное   родительство   события   
326
10
На первый взгляд это время выглядит вполне симпатично - балы, кокетливые беседы под цветущими яблонями и разъезды по гостям. Но нет. Прилетало всем, даже детям.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Прошлое   воспитание   дети   интересное   родительство   события   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30948



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Советский морской подвиг: история экипажа баржи Т-36
Советский морской подвиг: история экипажа баржи Т-36
До новых Тёмных веков остался лишь шаг
До новых Тёмных веков остался лишь шаг
Набирающие популярность в сообществах
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
Российский мотоцикл «Мономах» с частичкой мотора от представительского Aurus
Российский мотоцикл «Мономах» с частичкой мотора от представительского Aurus
Новогодней ностальгии пост
Новогодней ностальгии пост
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
У собаки своя цель

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#позитив#в мире#автомир#новости#Приколы#авто аварии#СССР
#Юмор#интересное#дтп#Прикол#автомобили#фильм#Разное#фотографии#истории#подборка
#интересно#история#кино#картинки#животные#аварии#забавно#улыбнуло#смешно#природа
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина "Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина Снимки последних лет царской России Снимки последних лет царской России Фотографии школьников с 30-х по 80-е годы Фотографии школьников с 30-х по 80-е годы Подвиг Наташи Качуевской Подвиг Наташи Качуевской "Вой, давка": как гибли люди на Ходынке "Вой, давка": как гибли люди на Ходынке Три дня в океане вплавь: Станислав Курилов Три дня в океане вплавь: Станислав Курилов

На что жалуетесь?

Вернуться