Ужасная вещь, которую творили в древности

Но уже через 900 лет после основания Рима известный и уважаемый римский юрист Ульпиан говорил следующее: "Родители должны нести ответственность за своего ребёнка, даже если у него есть уродство".

Понадобилась почти тысяча лет, чтобы человеческое общество развилось до того, чтобы поддерживать инклюзивных людей. Скорее всего это связано и с тем, что общество получило возможность помогать и содержать таких людей, а также с развитием морали.