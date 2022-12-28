Ужасная вещь, которую творили в древности

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Моральные ориентиры меняются с течением времени. То, что было приемлемо и обыденно ещё несколько веков назад, в наше время считается, как минимум, дикостью.
Веками люди выстраивают правила жизни - гласные и негласные. Взять тот же возраст согласия/заключения брака - не так давно девочек могли отдать замуж уже в 12 лет, причём какому-нибудь взрослому (если не старому) мужчине. А сегодня это уголовно наказуемое деяние. Но сегодня о другом.
Римляне и инвалиды
Людей с ограниченными возможностями в Древнем Риме было больше, чем сейчас, что несомненно связано с медицинскими достижениями. Также увеличивает вероятность возникновения большего процента инвалидов в обществе болезни, недоедание, несчастные случаи.
В Древнем Риме не было латинского слова "инвалид" - они использовали вместо этого слово "монструм" (откуда, кстати, взялось слово "монстр"). Вот так называли людей с ограниченными возможностями - монстры, неполноценные. Это означало не что-то ужасное, а просто отличающееся, выходящее за рамки.
Людей с ограниченными возможностями в Древнем Риме было больше, чем сейчас, что несомненно связано с медицинскими достижениями. Также увеличивает вероятность возникновения большего процента инвалидов в обществе болезни, недоедание, несчастные случаи.
В Древнем Риме не было латинского слова "инвалид" - они использовали вместо этого слово "монструм" (откуда, кстати, взялось слово "монстр"). Вот так называли людей с ограниченными возможностями - монстры, неполноценные. Это означало не что-то ужасное, а просто отличающееся, выходящее за рамки.
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Есть документальные свидетельства, что в первые годы "Римской республики" отказ от ребёнка с инвалидностью был абсолютно нормальным - его могли подкинуть в специальное место, а могли и усыпить.
Римляне считали, что инвалидность - это "плохая карма". Признак будущего невезения. И это было вполне нормальной причиной, чтобы избавиться от новорожденного инвалида.
Дионисий Галикарнасский писал: "Ромул просил всех граждан воспитывать всех своих детей мужского пола и не убивать детей младше трёх лет(!!!!!), если только ребенок не является инвалидом".
Римляне считали, что инвалидность - это "плохая карма". Признак будущего невезения. И это было вполне нормальной причиной, чтобы избавиться от новорожденного инвалида.
Дионисий Галикарнасский писал: "Ромул просил всех граждан воспитывать всех своих детей мужского пола и не убивать детей младше трёх лет(!!!!!), если только ребенок не является инвалидом".
Первые римские законы "Законы XII таблиц", созданные в 450 году до н.э. велят главе семьи заботиться о здоровье своей семьи и прописывают, как поступить с ребёнком-ивалидом:
"Pater familias (глава семьи, старший мужчина в роду) должнен быстро убить рожденного ужасно уродливого ребенка". Это даже не распространённая практика, а рекомендуемое поведение...
"Pater familias (глава семьи, старший мужчина в роду) должнен быстро убить рожденного ужасно уродливого ребенка". Это даже не распространённая практика, а рекомендуемое поведение...
Но уже через 900 лет после основания Рима известный и уважаемый римский юрист Ульпиан говорил следующее: "Родители должны нести ответственность за своего ребёнка, даже если у него есть уродство".
Понадобилась почти тысяча лет, чтобы человеческое общество развилось до того, чтобы поддерживать инклюзивных людей. Скорее всего это связано и с тем, что общество получило возможность помогать и содержать таких людей, а также с развитием морали.
Понадобилась почти тысяча лет, чтобы человеческое общество развилось до того, чтобы поддерживать инклюзивных людей. Скорее всего это связано и с тем, что общество получило возможность помогать и содержать таких людей, а также с развитием морали.
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Метки: Прошлое дети древний рим интересное история рим
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