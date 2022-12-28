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Ужасная вещь, которую творили в древности

Ужасная вещь, которую творили в древности

Автор:
28 декабря 2022 17:29
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   дети   древний рим   интересное   история   рим   
803
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Моральные ориентиры меняются с течением времени. То, что было приемлемо и обыденно ещё несколько веков назад, в наше время считается, как минимум, дикостью.
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Метки: Прошлое   дети   древний рим   интересное   история   рим   
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2  комментария
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27k
Ego sum qui sum 21 минуту назад
что за тупость мерять нынешними мерилами общество двухтысячелетней давности?
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37k
Александр 11 минут назад
А еще раньше нормой было съесть своего соплеменника, вот времена то были, даже римляне в шоке.
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minimalism

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