Этому альбому 40 лет и он всё ещё самый продаваемый в истории

В первый день записи альбом Джонсон вошёл в студию со словами: "Хорошо, ребята, мы здесь, чтобы спасти музыкальную индустрию". Ну что ж... Нельзя сказать, что у них не получилось.

Майкл хотел, чтобы каждая песня альбома стала хитом. Никаких проходных песен! Самостоятельно он написал четыре трека. Британский автор Род Темпертон - большую часть остальных. В процессе было прослушано около 600 песен, чтобы отобрать самое-самое!