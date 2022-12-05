Этому альбому 40 лет и он всё ещё самый продаваемый в истории

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"Триллер" Майкла Джексона некоторые критики называют самым значительным музыкальным произведением в истории человечества. Но это, как говорится, на вкус и цвет.
Предыдущий его альбом "Off The Wall" был продан в количестве 12 млн экземпляров и подарил миру четыре бессмертных хита. Следующие три года Джексон активно записывал синглы с другими артистами, но потом начал работу над следующей пластинкой. С продюсером-легендой Куинси Джонсоном.
В первый день записи альбом Джонсон вошёл в студию со словами: "Хорошо, ребята, мы здесь, чтобы спасти музыкальную индустрию". Ну что ж... Нельзя сказать, что у них не получилось.
Майкл хотел, чтобы каждая песня альбома стала хитом. Никаких проходных песен! Самостоятельно он написал четыре трека. Британский автор Род Темпертон - большую часть остальных. В процессе было прослушано около 600 песен, чтобы отобрать самое-самое!
Майкл хотел, чтобы каждая песня альбома стала хитом. Никаких проходных песен! Самостоятельно он написал четыре трека. Британский автор Род Темпертон - большую часть остальных. В процессе было прослушано около 600 песен, чтобы отобрать самое-самое!
Первым синглом был выпущен дуэт с самим Полом Маккартни "The Girl Is Mine". Нельзя назвать её самой сильной песней, но она очень приятная.
Клавишник Toto Дэвид Пейч рассказал, что Джексон попросил музыкантов, собравшихся для записи в студии представить себя в роли Микеланджело, работающего на Сикстинской капеллой.
Пластинку писали так дотошно, что это напоминало одержимость. Барабанщик Ндугу Ченслер заперся в студии и не выходил оттуда три часа, пока не записал идеальный бит для "Billie Jean".
Басист Луис Джонсон принёс свою коллекцию бас-гитар, чтобы найти нужный звук. По ночам Майкл вместо сна запоминал тексты и пел их по памяти, а не с листа.
Басист Луис Джонсон принёс свою коллекцию бас-гитар, чтобы найти нужный звук. По ночам Майкл вместо сна запоминал тексты и пел их по памяти, а не с листа.
Во время записи "Триллера" вся команда без исключений работала в студии практически круглосуточно, доводя каждый звук до абсолютного совершенства. Техника перегревалась, кому-то, по слухам, вызывали врача. "Billie Jean" был сделан в 91 варианте микширования! Но на пластинке оказался второй.
От диско и соула на предыдущих пластинках Джексон и музыканты перешли к танцевальной поп-музыке и року. Гитарист Эдди Ван Хален мощно сыграл в "Beat It".
А вот главный хоррор-трек был создан в театральной, драматической аранжировке. Клип стоил 500 тысяч долларов и снимался как возможный блокбастер. Он стал хитом MTV и запустил новую эру музыкального видео.
Да. И через 40 лет "Thriller" был и остаётся вершиной поп-музыки, к которой многие стремятся, но пока никому не удалось. На пике успеха самый продаваемый альбом всех времён уходил по миллиону копий в неделю.
На данный момент по всему миру продано почти 70 млн экземпляров "Thriller". И это только физические показатели. А вот в YouTube "Billie Jean" набрала более 1 миллиарда 200 миллионов просмотров.
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Метки: Музыка Прошлое видео интересное клипы майкл джексон факты
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Подсчет только по официальной статистике продаж. А сколько миллиардов раз народ в кулуарах эти хиты с кассеты на кассету переписывал, с мафона на мафон - не счесть!
актуальненько
мне вот у него не все композиции нравятся, но отрицать его вклад в современную музыку, на мой взгляд, бессмысленно.
Он и правда король поп-музыки. И его работоспособность не может не внушать уважение - достаточно посмотреть хотя бы один концерт, чтобы понять, что он пахал как проклятый. И насколько я правильно помню - практически всегда пел вживую.