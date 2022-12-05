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Этому альбому 40 лет и он всё ещё самый продаваемый в истории

Этому альбому 40 лет и он всё ещё самый продаваемый в истории

Автор:
05 декабря 2022 16:15
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   Прошлое   видео   интересное   клипы   майкл джексон   факты   
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"Триллер" Майкла Джексона некоторые критики называют самым значительным музыкальным произведением в истории человечества. Но это, как говорится, на вкус и цвет.

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Метки: Музыка   Прошлое   видео   интересное   клипы   майкл джексон   факты   
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6  комментариев
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
Действительно король поп музыки!
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4k
Олег Данилов Час назад
Майкл Джексон кормил всю Америку? :)))
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8k
Миха Час назад
Просто офигитительная песня, которая умудрилась выдержать настоящую проверку временем! Реально хит, который можно сотню раз крутить и не надоедает, даже только про песню говорю - еще без учета клипа

Подсчет только по официальной статистике продаж. А сколько миллиардов раз народ в кулуарах эти хиты с кассеты на кассету переписывал, с мафона на мафон - не счесть!
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1k
ChePaev 2 часа назад
ну, на вкус и цвет все фломастеры разные, я как ни старался, не смог понять этого Майкла Джексона
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